Il mercato della Roma si complica

ROMA - Il mercato della Roma è in netto stallo: Sabatini si muove ma non conclude, vuoi per mancanza di soldi, vuoi per la volontà dei calciatori, vuoi per la scaltrezza degli altri club. Sta di fatto però che le trattative devono essere concluse il prima possibile se si vuole dare a Rudi Garcia la squadra del futuro su cui lavorare.

PORTIERE - Julio Cesar ormai è conteso da mezza Europa. La Confederations Cup vinta con la nazionale brasiliana ha rispolverato le vecchie doti dell'ex estremo difensore interista, riaccendendo su di lui moltissime voci di mercato. Roma sembrava la destinazione prossima del portiere del QPR, ma nelle utlime ore il tabloid inglese Daily Mail avrebbe annunciato il passaggio di Julio Cesar all'Arsenal. Notizia non del tutto ufficiale, in quanto il portiere sta pensando ancora ad una sua destinazione futura, vista anche la concorrenza del Barcellona. Sembra ormai sicuro però che a Roma non verrà.

DIFESA - Prima Paulinho, ora Tin Jevdaj: il Tottenham è inarrestabile e questo procura danni al mercato della Roma. Due pupilli del taccuino di Sabatini stanno per finire alla corte inglese. Il difensore infatti, dato qualche giorno fa alla Roma, dovrebbe essere acquistato dagli inglese per 17,5 milioni di euro da versare nelle casse della Dinamo Zagabria. Così il ds giallorosso è costretto a puntare su un altro giocatore: Richards è ormai in rotta con il Manchester City. Su di lui, oltre alla Roma però, si registrano gli interessi di Inter, Arsenal e Bayern Monaco.

CENTROCAMPO - E' alta tensione per Nainggolan. L'incontro di ieri tra il presidente del Cagliari Cellino e Sabatini ha registrato un nulla di fatto. "Nainggolan lo tengo" avrebbe detto Cellino al ds giallorosso, rifiutando così dalla Roma la soluzione di prestito oneroso a 10 milioni di euro più due giovani (Romagnoli e Verre). L'Inter così torna in pole sull'indonesiano, che devono trovare solo un accordo sul prezzo di vendita, fissato dalla società sarda a 18 milioni di euro. Ancora una volta Sabatini deve correre ai ripari: i nomi sono quelli di Jean, Imbula, Paredes. Ma nelle ultime ore è spuntato Rio Mavuba, giocatore del Lille, pronto ad una carriera fuori dalla Francia. Garcia lo avrebbe suggerito a Sabatini e la società francese è pronta a trattare.

ATTACCO - Genoa e Roma si incontreranno in settimana per discutere lo scambio Borriello-Gilardino. I due attaccanti sarebbero disponibili a questa operazione di mercato che risolverebbe uno dei problemi più grossi del capitolo esuberi per la Roma: l'ingaggio di Borriello infatti è molto elevato e il Genoa convincerà il giocatore a ridurselo, visto le esigue casse liguri. Per Gilardino, di ritorno dalla Confederations Cup, parole di elogio per l'interessamento della Roma: "Ogni volta che il tuo nome viene accostato alle grandi squadra fa piacere, per ora vado in vacanza. La Roma? Vediamo cosa succede...". Discorso dunque apertissimo.

CESSIONI - Oltre a cedere Borriello però si pensa anche a coloro che non fanno parte ormai da tempo del progetto Roma. Jose Angel, che tempo fa ha manifestato la voglia di rimanere a Trigoria, è destinato invece a lasciare la capitale, destinazione Celta Vigo, dove ritroverebbe Luis Enrique che lo lanciò alla Roma. Ancora non si trova sistemazione per Julio Sergio, ormai fuori rosa. Mentre Curci, a sorpresa, potrebbe rimanere a Roma visto l'emergenza portieri.