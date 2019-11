Calciomercato, rivivi tutti gli affari dell'ultima giornata

Mercato a fari spenti in questa giornata finale. Crollano tante trattative, la Lazio senza attaccante, la Juve si tiene Quagliarella. Il Napoli si libera dei contratti in esubero. Il Milan riabbraccia Kakà ma non trova il difensore. Alla Roma resta Borriello e il suo mega contratto. Gilardino sarà il faro offensivo dei Grifoni. L'affare piu' caro della giornata e' dell'Arsenal, che ha pagato 50 milioni per Ozil del Real Madrid. Un riepilogo degli affari della giornata:

Calaiò al Genoa, scambio Maxi Lopez-Okaka per il Catania.

Ramage in prestito dal Crystal Palace al Barnsley

Bizzarri firma con il Genoa!

Borriello resta alla Roma. Gilardino resta al Genoa. Già detto di Quagliarella che rimane a Torino.

Dossena al Sunderland!

Barillà alla Sampdoria!

Donadel del Napoli e Rubin sono giocatori dell'Hellas Verona. Stoian dal Chievo al Genoa.

Il Sochaux prende Guerbert, in Grecia il Panathinaikos rescinde con Fornaroli. Il Recreativo Huelva acquista l'attaccante Gallegos. Lo United presta il giovane Powell al Wigan.

Marilungo resta all'Atalanta.

Jorquera passa dal Genoa al Parma.

La Roma cerca di portare a termine lo scambio Borriello-Gilardino con il Genoa. La Juve è ormai fuori dalla trattativa, Quagliarella confermato.

Dopo le prestazioni rivedibili di Perin, Il Genoa prova a prendere Bizzarri dalla Lazio.

Il Wigan chiude le porte in faccia ai Toffees per McCarthy. Troppo bassa l'offerta per il giocatore da parte dell'Everton.

Lukaku vorrebbe tornare al West Bromwich, ma l'Everton sembra in pole position per l'attaccante del Chelsea.

L'esterno brasiliano Siqueira passa dal Granada al Benfica con la formula del prestito.

21.14 Manca solo la firma per il passaggio dell'attaccante rumeno Torje all'Espanyol.

21.56 Conte blocca tutto. Il tecnico bianconero ha bloccato la cessione di Quagliarella.

21.54 L'Atletico Madrid, con una nota sul sito ufficiale, conferma l'acquisto di Alderweireld dall'Ajax che sonda la disponibilità di Elia del Werder. I colchoneros prendono anche Guilavogui. L'Olympiacos prende Scepovic.

Dalla Spagna rimbalzano voci di un'offerta last minute del Manchester United di circa 40 milioni di euro per Khedira rifiutata dal Real. Problemi nella trattativa per portare Herrera all'Old Trafford.

Il Catania trattiene Spolli rifiutando le offensive degli Spurs. Il difensore argentino rinnova fino al 2016. In agenda nei prossimi giorni l'adeguamento del contratto di Bergessio.

Già sicuro da tempo, Suarez conferma ai cronisti in Uruguay la sua permanenza a Liverpool.

Serie B: Il Varese prende Falcone e Ricci. Il Palermo non cede Hernandez e acquista Verre dall'Udinese e Belotti dall'Albinoleffe.

Fellaini è minuto dopo minuto più vicino allo United.

Il Barcelona conferma Cuenca e Afellay.

Arrivano conferme dall'Inghilterra. Demba Ba trattativa sfumata per i Gunners.

Niente da fare per il Middlesbrough che vede fallire il tentativo di prendere dal Genk il nazionale belga Vossen. Troppo bassa l'offerta del Boro.

21.36 Dopo la cessione di Bale e i tanti innesti, vedi Lamela, Capouè, Chadli, Eriksen e Soldado, il Tottenham prova a prendere anche l'esterno del Blackpool Tom Ince.

21.33 Clamoroso! Sembrava ad un passo dall'Arsenal, invece il West Ham si inserisce per Demba Ba.

21.33 Il Chelsea cede il difensore 24enne Hutchinson al Vitesse.

21.20 Galliani conferma che il mercato rossonero è chiuso! Arriva Matri, ritorna il figliol prodigo Kakà, eppure manca il tassello difensivo per Allegri.

21.17 Ormai certa la permanenza di Baines all'Everton. Qualche dubbio in più per Fellaini che ha lasciato in anticipo il campo d'allenamento, alimentando le voci su un possibile passaggio al Manchester United.

21.14 Sfumato Yilmaz, la Lazio prova a fare un tentativo estremo per Matavz. Quagliarella sempre più vicino alla Roma.

21.12 Portillo, ex Real Madrid, rinnova il suo contratto con il Malaga fino al 2016

21.12 Il Marsiglia toglie ufficialmente dal mercato l'esterno Ayew che era stato seguito anche dal Liverpool.

Calciomercato a poche ore dal termine con Arsenal e United che provano gli ultimi colpi, Ozil e Fellaini su tutti. Girandola di attaccanti in serie A con trattative serrate che cercano il lieto fine. Intanto Bale viene presentato a Madrid nell'operazione più onerosa della storia del calcio. Ritorno romantico di Kakà che sceglie il Milan per conquistare il mondiale

Giunge a termine la lunga ed estenuante telenovela tra Gareth Bale e il Real Madrid. Il gallese diventa il giocatore più pagato della storia, ben 91 milioni di euro, firmando un contratto di sei anni a 10 milioni di euro a stagione. Il Tottenham fa cassa ed è pronto a concludere in grande stile la campagna acquisti estiva.

17.05 Mercato degli attaccanti in fermento in Italia con Juventus, Roma, Lazio e Sassuolo che provano a chiudere gli ultimi scambi. Gilardino, Quagliarella, Yilmaz i nomi più caldi.

17.07 Dopo le ufficialità di Sakho, Ilori e Moses, il Liverpool conferma la cessione a titolo definitivo di Daniel Pacheco all'Alcorcon, seconda divisione spagnola. Lo spagnolo lascia il Mersey dopo sei anni, 16 presenze coi Reds e tanti prestiti ultimo all'Huesca.

17.11 Lee Camp è il nuovo portiere del West Bromwich Albion.

17.13 Il Parma conclude l'operazione che porta nella città ducale Obi. Il centrocampista nigeriano arriva in prestito dall'Inter.

17.14 Sono in corso le visite mediche di Kakà. Tutti con il fiato sospeso per il ritorno a "casa" del fuoriclasse brasiliano.

17.17 Si preannuncia un bel testa a testa tra Paris Saint Germain e Liverpool per il fantasista Juan Mata. Il nazionale spagnolo è in uscita dal Chelsea di Mourinho e partirebbe a titolo definitivo per 30 milioni di euro.

17.19 In uscita dal Manchester City Razak, passato in prestito all'Anzhi, mentre lo Stoke manda Florent Cuvelier allo Sheffield United.

17.21 Manca solo l'ufficialità per il passaggio in prestito dell'ex Roma Fabio Borini al Sunderland di Di Canio.

17.24 Ardemagni è vicinissimo al Chievo Verona. Trovato l'accordo tra le due società manca solo la firma dell'attaccante ex Modena.

17.25 L'ex Catania Martinez, passa dalla Juventus al Novara dopo aver deluso nella sua esperienza bianconera.

17.27 Come già anticipato in mattinata, Kozak passa dalla Lazio all'Aston Villa per circa 6,5 milioni di euro più bonus. La società di Lotito è pronta a chiudere per Burak Yilmaz.

17.28 Di pochi minuti fa la notizia che la Roma ha bloccato Demba Ba ed è pronto a portarlo nella capitale in prestito. I giallorossi rimangono alla finestra per Quagliarella per rinforzare il reparto offensivo.

17.30 Insaziabile il Chievo di Sannino che dopo la sconfitta con il Napoli di sabato scorso, cerca stimoli nei nuovi acquisti. Oltre ad Ardemagni, proprio dal Napoli potrebbe arrivare Emanuele Calaiò. I partenopie intanto sono pronti a cedere Dossena al Sunderland.

17.35 L'Everton è pronto a chiudere per il giovane McCarthy del Wigan che per sostituire il proprio gioiello punta Rhodes del Blackburn.

17.38 L'ex Juve Bendtner sembra vicino all'accordo con il neopromosso Crystal Palace. I londinesi provano a rinforzare la rosa per la salvezza con Bannan dei Villans e Mariappa del Reading.

17.41 Tante, forse troppe voci sul futuro di Paolo Cannavaro. Il capitano azzurro accostato a scambi dell'ultim'ora, dimenticando il contributo degli ultimi anni...

17.44 Sale l'adrenalina dalle parti dell'Emirates...Ozil vicino all'ufficializzazione, vestirà la maglia numero 11.

17.46 I Gunners di Wenger vicini anche al portiere ex Fiorentina e Palermo Viviano.

17.48 Una voce che Giovinco sarebbe in contatto con il Catania sembra assoluto fantamercato.

17.54 Ufficialità di giornata: Marrone passa dalla Juventus al Sassuolo, Petagna alla Sampdoria dopo l'arrivo di Matri e Kakà al Milan. Colpo Plasil per il Catania, arriva in prestito dal Bordeaux.

17.56 Ultimissima! Antonio Floro Flores, ex Napoli, è un nuovo giocatore del Sassuolo, prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione degli emiliani.

17.58 Fonti ucraine parlano di trattative sfumate per Yarmolenko seguito da Zenit e Liverpool.

18.00 Gilardino alla Juve, Borriello al Genoa e Quagliarella alla Roma...queste dovrebbero essere le ultime mosse decisive sul fronte attaccanti.

18.00 Odemwingie in procinto di passare dal West Bromwich ai gallesi del Cardiff. Si parla di circa 4 milioni per l'intero cartellino.

18.02 Contento Harry Redknapp che ,dopo il buon avvio del suo Qpr in Championship, sorride per gli arrivi in prestito dal suo ex Tottenham di Assou-Ekotto e Tom Carroll.

18.08 Everton in attesa del permesso di lavoro per tesserare Fernando dal Porto

18.09 Tutto tace in casa Napoli...Skrtel e Rami i nomi che circolano per la difesa.

18.15 In attesa di Borriello, il Genoa prende Centurion dal Racing Avellaneda. La Lazio di Petkovic prende il portiere albanese Berisha e firma Bryan Perea, scommessa dal Deportivo Cali.

18.20 L'Arsenal prova a fare lo sgambetto alla Roma che tentenna per Demba Ba. Wenger sarebbe interessato all'acquisto dell'ex Newcastle.

18.22 La Lazio chiudendo per Perea, occupa l'ultimo spazio per l'extra comunitario...Brutta notizia perchè sembrerebbe tramontata la trattativa per Yilmaz...Inserimento del Liverpool?

18.32 Lo Stoke dopo Arnautovic prova a sondare il terreno per il prestito di Ireland dall'Aston Villa. Scatenato Wenger che pensa anche alla suggestione Pastore dal Psg.

18.35 Il Liverpool resta in contatto con il Wigan per il prestito di Wisdom che ha ben figurato ieri con lo United.

18.40 La Roma rischia di perdere Ba sempre più vicino ai Gunners.

18.42 Ceduto Assou-Ekotto al Qpr, il Tottenham monitora Pereira dell'Inter e segue con attenzione Coentrao del Real.

18.57 Ufficiale Ireland allo Stoke di Hughes.

19.04 Il Cska Mosca conferma l'acquisto di Vitinho dal Botafogo. Era seguito anche in Inghilterra.

19.12 Arsenal regina di questo finale di mercato. Ozil-Ba-Viviano...manca l'ultimo colpo?

19.13 Sassuolo vicino al portiere Pegolo accostato anche al Monaco. Verre al Palermo.

19.14 Il Norwich ha chiesto la disponibilità del West Ham di prendere in prestito Vaz Te.

19.16 Il Tottenham ha presentato un offerta per Spolli del Catania.

19.21 Il Napoli una volta piazzato Calaiò potrà considerare chiuso il suo calciomercato estivo. Skrtel e Rami non sembrano più piste percorribili.

19.22 Doppia offerta per Quagliarella. Lazio e Roma si sfidano per l'attaccante napoletano. A lui la scelta!

19.41 Definitivamente chiuso il mercato in entrata dell'Inter...a meno di colpi di scena la squadra a disposizione di Mazzarri punta forte su Jonathan e Alvarez. Ancora aperti i discorsi con l'estero per Pereira e Kuzmanovic.

19.46 Kakà si affacia in Via Turati con sciarpa e maglia rossonera!! Cori e applausi per Ricardo.

19.47 Pucino passa dal Varese al Sassuolo. Ufficiale!

19.48 Limbo Lazio. Ceduto Kozak all'Aston Villa e perso Yilmaz, si punta tutto su Quagliarella... che potrebbe scegliere la Roma. Cattiva gestione del mercato per i biancocelesti?

19.53 Ufficiale: Barry Bannan lascia l'Aston Villa e firma un triennale con il Crystal Palace.

19.56 Notizia dell'ultim'ora, Shane Long potrebbe discutere il suo passaggio dal West Bromwich all'Hull City.

20.16 Mancano nuovi spunti per queste ultime ore di mercato. Tutto sembra fermo. La quiete prima della tempesta? In attesa delle conferme degli attaccanti di Juve, Roma e Genoa, il Catania si difende dalle proposte per Bergessio e Spolli.

20.21 Tutto tace anche in Inghilterra dove solo l'Arsenal piazza i colpi per completare la rosa. Il Chelsea dopo Willian ed Eto'o cerca un'offerta soddisfacente per Mata. Il Liverpool dopo le ufficialità della mattina, sembra voler chiudere per Shay Given in prestito. Lo United di Moyes non punge nonostante insegua Fellaini, Baines ed Herrera. Bene cosi il City, intanto lo Swansea prende in prestito dal Getafe Vazquez.

20.25 Il portiere Berni dalla Sampdoria al Torino. Per lui contratto fino al 2014.

20.26 Il Verona prende Iturbe dal Porto. Il Napoli cede il promettente attaccante Novothny alla Paganese.

20.50 Fase di stallo delle ultime trattative con l'Udinese che deve cedere Torje in Spagna e conferma Maicosuel. Si entra nelle ultime due ore ufficiali di mercato con operazioni minori da completare e la situazione attaccanti da sciogliere. Borriello chiede 4 milioni a stagione, troppi per il Genoa. La Roma non ha intenzione di pagare metà stipendio all'attaccante napoletano. Tutto tace.

20.56 Interesse dell'Everton per Lukaku del Chelsea. L'operazione si concluderebbe con un prestito con diritto di riscatto.

21.00 Serie B: Juan Antonio ritorna al Brescia, Seymour, ex Genoa, va allo Spezia.