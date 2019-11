Serie A, il mercato si accende - I nomi per Juventus, Napoli, Milan, Inter e Lazio

Gennaio si avvicina, e con esso l'apertura del calcio mercato. Inutile aggiungere altro, visto che già in questa fase i dirigenti si stanno muovendo per accelerare le trattative o per muoversi in anticipo.



1. Juve in rosso, si pensa a colpi a paramentro zero. Xabi Alonso per il dopo Pirlo?





Vucinic potrebbe partire a gennaio. L'attaccante montenegrino è finalmente tornato a lavorare in gruppo a 40 giorni dall'infortunio muscolare rimediato contro il Galatasaray ma potrebbe essere ceduto per fare cassa (15 milioni il suo valore sul mercato). La Juventus , quindi, non ha intenzione di spendere troppo, e, con il solito occhio al bilancio, pensa a rinforzare la squadra con i colpi a parametro zero, nei quali Marotta si è dimostrato maestro. Il primo nome è quello di Xabi Alonso , dato vicino alla Vecchia Signora, ma un arrivo dello spagnolo a giugno, renderebbe complicata la permanenza di Andrea Pirlo . Possibile avere entrambi i giocatori in squadra? O uno esclude l'altro? Sarà il futuro a dirlo. L'altro centrocampista che si sta valutando è Thiago Motta, in rotta con il PSG, e l'interesse della Juve pare sempre più reale. Si pensa anche ad un esterno, e qui spunta il nome di D'Ambrosio , altro arrivo a parametro zero. Da ricordare che la Juve ha, nella giornata di ieri, rilevato la comproprietà del talento classe 94' in forza al Sassuolo , Domenico Berardi , per lanciarlo presumibilmente il prossimo anno.



2. De Laurentiis e i 50 milioni da spendere a gennaio







Alzi la mano chi non vorrebbe l'attuale presidente del Napoli come presidente della propria squadra. De Laurentiis, sicuro che il prossimo anno la sua squadra farà la Champions League (“Se non ci qualificassimo per la Champions saremo in rosso”) mette sul piatto ben 50 milioni di euro e ha già da tempo promesso colpi di mercato a gennaio. Subito è partito il toto nomi. Paolo Cannavaro sembra destinato a lasciare Napoli, destinazione Inter. Tanti comunque i nomi appuntati sul taccuino di Bigon: il ds scandaglia il mercato alla ricerca di un altro esterno, di un difensore centrale, di un centrocampista e magari, chissà, di un vice Higuain, visto che il solo Zapata potrebbe non bastare. Matic è nel mirino dei partenopei, centrocampista del Benfica, candidato anche al premio Puskas, con il suo gol messo a segno contro il Porto. Essendo arrivate diverse voci relative ad un suo trasferimento in Campania, l'ipotesi è tutt'altro che da escludere. A gennaio quindi il campionato italiano potrebbe guadagnare un altro talento. Per quanto riguarda il difensore centrale, i nomi sono i soliti: Agger (in pole) e Skrtel del Liverpool, con il possibile ritorno di fiamma per Nicolas N'Koulou, ventitreenne centrale dell'Olympique Marsiglia ammirato nella doppia sfida di Champions. Interessa anche Micah Richards, laterale classe 1988 del Manchester City, reinventato terzino destro dopo essere esploso come centrale, sarebbe disposto a lasciare la Premier pur di approdare in un team che gli consenta di avere maggiore minutaggio. Valida anche la pista che porta al genoano Luca Antonelli, specialista della fascia sinistra, utilizzabile anche a centrocampo. Il Napoli ne sta parlando con Preziosi, a 7-8 milioni l'affare si potrebbe chiudere. Nella lista compilata da Benitez e consegnata nelle mani degli uomini-mercato ci sono anche i nomi di Maxime Gonalons del Lione e Fernando del Porto. Anche questi due giocatori, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi, potrebbero arrivare a gennaio. Più probabile però la via dell'assalto in estate.



3. Inter, il sogno è Dzeko







L'Inter sogna grandi colpi con l'avvento di Erik Thohir , il suo ricco portafoglio made in Indonesia è pronto ad aprirsi, e così torna a spuntare il nome di Dzeko , in rotta con il Manchester City. La società nerazzurra sta già pensando quindi a giugno, quando scadrà il contratto di Diego Milito (destinato a tornare al Racing Club di Avellaneda). Il calciatore scelto per sostituire 'Il Principe' è Edin Dzeko . Per portarlo a Milano potrebbero bastare 20 milioni, e come regalo di presentazione non sarebbe male. C'è da battere, ovviamente, anche la concorrenza di tanti club, Borussia Dortmund su tutti, però. L'altro nome accostato ai nerazzurri è, da tempo, quello di Radja Nainggolan , che ha dichiarato senza mezzi termini di sognare una grande. Thohir potrebbe, quindi, coronare il sogno indonesiano. Il centrocampista della nazionale belga ma di origini indonesiane sarebbe il simbolo perfetto della nuova era nerazzurra. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda le effettive richieste di Mazzarri. Gilardino sarebbe stato bocciato, perché la nuova politica societaria predilige i giovani, mentre per quanto riguarda l'esterno non ci sono novità. Vrsaljko , seguito ormai in gni partita, dovrebbe arrivare a giugno, quindi per gennaio si dovrà trovare una soluzione alternativa. Passando al reparto offensivo potrebbe rivelarsi un ottimo affare l'acquisto di Filip Djordjevic (26) in scadenza di contratto nel Nantes. Per la punta della nazionale Serba (7 presenze, 2 gol) in questa stagione all'attivo 13 presenze e 7 reti. Infine, Tommaso Rocchi è stato ceduto al Padova . L'attaccante ha firmato un contratto che lo lega alla società biancoscudata fino al prossimo 30 giugno 2014.



4. Milan, il nome nuovo per la difesa è quello di Burdisso







Serve un difensore. Questo, in casa Milan , con colpevolissimo ritardo, l'hanno capito. Oltre a Rami , a gennaio, potrebbe arrivare, infatti, anche Burdisso . La Roma non lo considera incedibile, e viste anche le sue ultime prestazioni, probabilmente, sarà disposta a sedersi a un tavolo per trattare. I rossoneri sono pronti a offrire in cambio Nocerino , che ha poco spazio in rossonero. Resta da valutare il gradimento di Garcia per il centrocampista. Intanto Abbiati a fine anno lascerà il Milan. La storia dell’attuale portiere rossonero è cominciata nella stagione ’98-’99, nella quale diventò in corsa il titolare al posto di Seba Rossi . In questi anni Abbiati ha girato anche diverse squadre, dal Torino, alla Juventus all’Atetico Madrid , ma è il Milan la sua vera casa. A fine anno però finirà tutto. A sostituirlo sarà probabilmente Tim Krul , portiere olandese classe ’88 in forza al Newcastle . Il giocatore sembrava esser passato di moda, ma le sue recenti prestazioni lo hanno riportato al primo posto della lista della spesa della società rossonera per l’estate. Estate che si promette bollente per il Milan. Probabile l'addio di Galliani che lascerà campo libero a Barbara Berlusconi che prenderà il suo posto. Da definire anche la posizione di Balotelli , che molti danno in partenza verso una tra PSG e Chelsea dove Mario ritroverebbe Mourinho .



5. Pazzini nel mirino della Lazio







Discorso breve per quanto riguarda i biancocelesti. La telenovela Hernanes continua a tenere banco ma pare essere arrivata ad una conclusione, per smentire tutte le ultime voci che lo vedrebbero sui taccuini dei club di mezza Europa, Arsenal e Tottenham su tutte, ha parlato il suo procuratore, Joseph Lee, a lazionews24: "Hernanes ha un contratto con la Lazio per un altro anno e mezzo, fino a giugno 2015, e intende rispettarlo portando a termine gli impegni presi con la società". Nel frattempo il nome di Pazzini circola da tempo in casa Lazio e, l'ennesimo infortunio di Klose , unito alle recenti prestazioni tutt'altro che esaltanti del tedesco, l'ha fatto entrare con ancor più forza nella lista dei desideri del club romano. Il Milan, che non ha certo problemi in attacco, non è irremovibile, ergo il sogno potrebbe diventare realtà.