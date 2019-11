Juve - Marchisio, è davvero finita?

Una storia lunga vent'anni, dal 1993, quando Claudio Marchisio a soli sette anni entrò a far parte delle giovanili della Juventus, un percorso in salita, faticoso, ma culminato con l'ingresso in prima squadra e l'esplosione nell'annata della Serie B. Una volta tornata in A, la vecchia signora lo manda in prestito ad Empoli (insieme a Giovinco) per la maturazione definitiva, le stagioni successive saranno importantissime per il numero otto bianconero, ottime prestazioni (nonostante i due settimi posti in campionato). Ma è con l'arrivo di Antonio Conte che il Principino dà sfoggio proprie qualità. il primo anno dello Scudetto è stratosferico, prestazioni altisonanti, capocannoriere della Juventus con 10 reti, anima del centrocampo bianconero, la sua seconda stagione sotto Antonio Conte viene leggermente oscurata dalle meraviglie di Vidal (miglior marcatore bianconero con 15 reti), ma le ottime prestazioni continuano, eccome.

Nel corso di questi anni non poche squadre Europee di altissimo livello si sono interessate a Marchisio, nello scorso aprile fu il Manchester United a farsi avanti, in particolare sir Alex Ferguson, che si interessò personalmente del giocatore e non ne fece un segreto di ammirare le caratteristiche del centrocampista bianconero. Attualmente il cartellino di Marchisio si aggira intorno ai 20-25 milioni, cifra alla portata dello United, ma anche del ricchissimo Monaco, infatti il club guidato da Claudio Ranieri contattò la Juventus quest'estate per aggiudicarselo, ma il "no" di Beppe Marotta fu secco e il giocatore restò a Torino. A gennaio invece la situazione potrebbe capovolgersi, con la Juventus che incassarebbe non meno di 25 milioni e dunque questo tesoretto costuirà due acquisti cercati fortemente da Antonio Conte: un centrale di centrocampo, ed un esterno.

Occupandoci dell'eventuale sostituto di Marchisio, l'attenzione si rivolge su Radja Nainggolan, il centrocampista cagliaritano, cercato in estate dalla Juventus, rappresenta il prototipo di centrocampista voluto da Conte, instancabile, pronto a ripiegare e con il vizio del gol, durante il calciomercato Cellino si oppose alla cessione, ma ben poco potrà fare nella prossima sessione se la volontà del giocatore è quella di lasciare la Sardegna. Altro possibile sostituto potrebbe essere Fredy Guarin, l'agente del colombiano si è più volte sbilanciato sulla sua permanenza all'Inter, anch'esso farebbe molto comodo all'allenatore bianconero poichè nell'Inter, non giocando Coppe Europee, sarà a completa disposizione anche per la Champions (passaggio del turno permettendo).