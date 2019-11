Genoa, arriva Cabral dal Sunderland

Con una nota sul proprio sito ufficiale, i Black Cats ufficializzano il passaggio dell'ex nazionale under 21 svizzero in prestito al Genoa. Trattativa che sembrava potersi concludere già nei primi giorni di gennaio, con il 25enne mai calatosi nella realtà inglese con Di Canio prima, e Poyet poi. Arrivato in Inghilterra dal Basilea, Cabral non è riuscito a incidere in prima squadra, optanto dunque per la partenza immediata alla volta del Bel Paese. Queste le sue prime parole da calciatore del Genoa:" Sono felice di essere qui e di poter aiutare il Genoa a lottare per qualcosa di importante. Ho giocato in Europa League con il Basilea e mi piacerebbe aiutare la squadra a raggiungere quell'obiettivo".

Midfielder Cabral has joined Genoa on loan until the end of the season. — Sunderland AFC (@SAFCofficial) January 9, 2014