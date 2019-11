Live Calciomercato- Matri alla Fiorentina, le ultime

Anche oggi il Live di Calciomercato è pronto a farvi a compagni. Tantissime le novità del giorno: ufficialità e indiscrezioni di tutti gli spostamenti di questa sessione invernale di gennaio. Partiamo.

22:52: Napoli, parla l'agente di Defour. I partenopei, alla ricerca disperata di un centrocampista, stanno sondando varie piste. Una di queste porta a Steven Defour del Porto. Oggi a 'DH.be' l'agente del calciatore belga ha rivelato: "Steven ha detto al club che vuole andarsene per non rischiare di perdere il posto in Nazionale per la Coppa del Mondo. Aston Villa? E' una possibilità concreta, così come l'Andelecht, ma ci sono anche altri club interessati in Inghilterra". Non solo il Napoli dunque sul centrocapista dei Dragoni. Seguiranno aggiornamenti. @federicogottero

22:44: Movimenti in casa Chievo Verona. I veronesi secondo quanto riportato da Sky Sport avrebbero presentato un'offerta al Siviglia per il difensore Juan Torres Ruiz, noto come Cala in scadenza a giugno. I gialloblù seguono inoltre da vicino il centrocampista del Livorno Leandro Greco. Nei prossimi giorni le due società potrebbero incontrarsi per discutere dell'affare. @federicogottero

22:35: Ancelotti vuole Matuidi del Paris Saint-Germain. Come riportato da 'Le101sport' il Psg e Blaise Matuidi avrebbero iniziato a discutere del rinnovo di contratto in scadenza nel giugno 2014. Ma il Real Madrid, su richiesta di Ancelotti, sarebbe pronto ad offrirgli un corposo ingaggio per strapparlo ai transalpini a fine stagione a costo zero. @federicogottero

22:27: Il futuro di Vincenzo Iaquinta non sarà il Lugano. L'ex attaccante della Juventus ha parlato del suo futuro ai microfoni di 'tuttojuve.com' dichiarando: "Lugano? No, sono solo fantasie perchè al momento sono ancora senza squadra. Sto valutando diverse soluzioni e vedremo cosa fare nelle prossime settimane". Nei scorsi giorni si era parlato di un interessamento del Vicenza, ma il problema sarebbe legato all'ingaggio. @federicogottero

22:18: Dopo aver assistito alla gara tra Cagliari e Juventus, gli osservatori del Manchester United, secondo quanto riferisce Mediaset , sono presenti questa sera allo stadio San Paolo. L'osservato speciale è Marek Hamsik. Lo slovacco è tornato fortemente nel mirino del club inglese. @federicogottero

22:07: Ufficiale: con nota apparsa sul proprio sito web, la Carrarese ha annunciato di aver acquistato dal Lanciano Alessandro Gherardi. L'esterno sinistro ex messina si trasferisce in Toscana con la formula della compartecipazione. @federicogottero

22:01: Secondo quanto riferito a "Calcio Mercato" su Mediaset Premium, Ernesto Bronzetti domani sarà in Turchia per sondare l'opportunità Besiktas per Cristian Zaccardo, fuori dai piani futuri del Milan. @federicogottero

21:54: Secondo quanto riferisce la stampa spagnola, l'Arsenal avrebbe messo nel mirini Cristian Tello, il giovane attaccante del Barcellona poco considerato dal Tata Martino. I gunners cercano un sostituto di Walcott che si è fratturato recentemente i legamenti. @federicogottero

21.37 Secondo quanto affermato nella trasmissione "Calcio e Mercato" di Mediaset Premium; gli agenti di Vucinic e Ranocchia hanno avuto la seguente idea: scambio dei calciatori fra i due rispettivi club: Inter e Juve. Trattativa molto complicata, però non impossibile.

21.35 L'agente di Essien ai microfoni di Tutto Mercato Web ha rilasciato le seguenti parole, approposito di un possibile approdo del suo assistito al Milan: "Il giocatore lascerà il Chelsea e ho avuto molti contatti da parte di diversi club. Ma il Milan non è tra questi, o almeno non ho avuto diretti contatti con i rossoneri. Avrò in questa settimana degli appuntamenti importanti, poi volerò a Londra per valutare con club e giocatore la soluzione migliore". @marcoderito Marco De Rito

21.30 CAIRO : " CERCI RESTA AL T ORO !". Il presidente granata sbotta ai giornalisti di Tuttosport: " Alessio Cerci alla J uventus? Macché notizia, è soltanto una bufala. Si tratta di chiacchiere in libertà senza un minimo di fondamento. Eppoi l’ex viola ha un contratto con il Torino valido fino al giugno 2016". Sembra impossibile che per Gennaio il fantasista granata abbandoni la truppa di Ventura. @marcoderito Marco De Rito

21.26 La Juve si a ggiudica Lorenzo Granatiero ! La società bia nconera si è aggiudicato il classe 97' del Manfredonia , Lorenzo Granatiero. Il terz ino sinistro, a giorni dovrebbe ag gregarsi agli allievi nazionali. @marcoderito Marco De Rito

21.24 Secondo quanto affermato nella trasmissione di Mediaset Premium: "Calcio e Mercato", si sta trattando in queste ore il rinnovo di Borja Valero, è possibile venga inserita una clausola nel contratto del centrocampista viola. @marcoderito Marco De Rito

21.21 Roma , Sko rupski non se ne andrà a Gennaio! Secondo quanto afferma la redazione di Sky, il secondo portiere della Roma, non dovrebbe lasciare i giallorossi, nella sessione invernale di calciomercato. @marcoderito Marco De Rito

21.16 Kelic e Ti raspol hanno raggiunto l'intesa! Secondo quanto si apprende dal sito ufficiale di Alfredo Pedullà, il difensore croato, accostato anche al Genoa , ha definitivamente chiuso con lo Slovan e si appresta a firmare con il Tiraspol . Ser l'operazione non si concluderà a Gennaio, in ogni caso Kelic dovrebbe raggiungere il Tiraspol a Giugno. @marcoderito Marco De Rito

21.14 La Fiorentina ha a ffondato un altro colpo, Anderson! Secondo quanto si apprende sul portale di Gianluca Di Marzio, l'ormai ex Mantchester United, domani sbarcherà a Firenze, mentre Venerdì svolgerà le visite mediche. @marcoderito Marco De Rito

21.09 Nelson Valedz contesto tra Bolo gna e Sas suolo. Per il 30enne attacante del Al - Jazira, secondo quanto riporta Sky, sono in lizza Sassuolo e Bologna .

21. 05 La Fi orentina si avv icina a Jorginho . Second o quanto riferito negli studi Sky da Luca Marchetti, l a viola possiede tanti giocatori (come Romulo , Rebic , Matic e Iako venko) che potrebb ero interessare alla squadra veneta e quindi il cash, per il centrocampista Brasiliano si potrebbe abbassare. Da sottolineare che in ogni caso il passagio di Jorginho al club di Della Valle averrà a G iugno. @marcoderito Marco De Rito

20.59 Il Paganese , potrebbe acquistare il cartellino di Alessandro Masi del Bari, c lasse 1990. Secondo quanto riferito da tutto mercato Web, l'ex Venezia non è riuscito a mettersi in luce in Puglia e per questo il Paganese potrebbe approfittare della situazione per affondare il colpo! @marcoderito Marco De Rito

20.55 Gavazzi è vicino al Modena. La squadre emiliana sembra aver superato la Reggina nelle ultime ore ,secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ora le due società stanno trattando cercando l'intesa definitiva. @marcoderito Marco De Rito

20.37 Gokhan Tore sotto osservazione dal club di Thoir. Il giovane difensore classe 92', scuola Bayer Leverkusen prima e Chelsea dopo, è di proprietà del Rubin Kazan, girato in prestito al Besiktas. Secondo quanto riporta Tutto Mercato Web, il giovane è stato sondato dal Inter, che vuole cambiare rotta e puntare sui giovani. @marcoderito Marco De Rito

20.05 Le strade di Bellomo e il Torino sembrano destinate a separarsi, anche se momentamente. Il Torino ha sovrabbondanza in centrocampo, ed è costretto a cedere un giocatore, il più indiziato sembra il giovane Bellomo . L'ex Bari se ne andrebbe via in prestito e rimarebbe a metà tra Chievo e Torino. In pole, per il barese, secondo quanto riporta Toro.it, è il Brescia anche se ci sono stati sondaggi da parte di: Spezia , Empoli , Pescara e Cesen a. Il centrocampista granata, in ogni caso lascerebbe il Torino solo a fine mercato. @marcoderito Marco De Rito

20.01 Emil Hall fredsson , centrocampista di fisco dell' Hellas Verona , è stato accostato in queste ultime setti mane a Torino , Cagli ari , Udinese e Parma. Secondo quanto riporta Sky, il centrocampista islandese, alla fine, potrebbe vesitre ancora la maglia gialloblu. @marcoderito Marco De Rito

19.52 Secondo quanto riporta il quotidiano turco Sabah, Didier Drogba è stato avvistato, in un ristorante a cena con Gerard Houllier, direttore della sezione calcio dei New York Red Bulls. L' ex Chelsea è legato al club turco dagli ultimi sei mesi di contratto e adesso ha l'occasaione di trasferirsi nella città delle città: New York.@marcoderito Marco De Rito

19.39 Ghoulam - Roma, no del St. Etienn e. Per il terzino francese, trattato in estate anche dal Torino, sembra ci sia s tata un frenata da parte del St. Etienne. Il club francese, secondo quanto riporta l'autorevole Gianluca Di Marzio, sembra che abbia rifi utato la proposta di prestito da parte del club capitolino e ha ribadito che Ghoulam si vende solo a titolo definitivo per 2,5 milioni. @marcoderito Marco De Rito

19.28 Mandzukic - Juve, la pista si raffreda. Il centravanti dei campioni d'europa in carica si allontana dai colori bianconeri, sembra infatti in procinto a rinnovare con la squadra bavarese. Karl Heinz Rummenigge, presidente del consiglio d'amministrazione del Bayern Monaco, ha rilasciato le seguenti parole alla BILD : "Mandzukic rimane con noi e proveremo anche a trovare l'accordo per un rinnovo di contratto. E se devo esprimere una opinione, non credo che lui voglia andare via". @marcoderito Marco De Rito

19:07: l'Avellino sta lavorando a un grande colpo. Secondo quanto rivelato da Tuttob.com, i lupi avrebbero chiesto all'Inter il prestito del giovanissimo centrocampista Patrick Olsen, che piace moltissimo anche all'Arsenal di Arsene Wenger.

18:57: ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ora è UFFICIALE, Matri è della Fiorentina. Lo ha comunicato il club viola sul proprio sito ufficiale: “ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Matri dall'AC Milan. Matri è nato a Sant'Angelo Lodigiano il 19 agosto del 1984, è ha vestito in serie A anche le maglie di Cagliari e Juventus. Matri vanta, inoltre, 5 presenze e 1 gol con la maglia della Nazionale Italiana. Il calciatore sarà presentato domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 13:00 presso la Sala Stampa "Manuela Righini" dello Stadio Franchi”.

18:53: Clarence Seedorf è sbarcato a Milano, ecco le sue dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti: "Vado a San Siro per vedere il secondo tempo. Sono molto emozionato, sono molto felice. La squadra e i tifosi hanno bisogno di tornare ad avere entusiasmo".

18:45: secondo indiscrezioni raccolte dal portale Calciomercato Report, la Roma sarebbe ad un passo da John Heitinga. Sarà lui dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, a sostituire il partente Nicolas Burdisso conteso da Sampdoria e Genoa.

18:42: in Serie B, il Palermo spinge per avere fin da subito Lazaar. L'esterno sinistro sarebbe il rinforzo scelto da Beppe Iachini per rinforzare la difesa, si punta ad una comproprietà. Nuovi contatti previsti nelle prossime ore.

18:34: l'Inter si sta muovendo sul mercato. Contatti continui con la Roma per Marco Borriello, si lavora al prestito secco. Per D'Ambrosio nerazzurri sempre in netto vantaggio, ma i giallorossi tentano un clamoroso sorpasso.

18:29: come vi abbiamo anticipato, il Napoli è ad un passo dal colpo Jorginho. I contatti sono frequenti e secondo quanto ci risulta, i partenopei e l'Hellas Verona avrebbero trovato un'intesa sulla base di una comproprietà da cinque milioni di euro. Rafa Benitez ha finalmente trovato il suo centrocampista...

18:20: la notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità: Nemanja Matic è un giocatore del Chelsea. il serbo ha firmato un contratto quinquennale e ha scelto la maglia numero ventuno, i Blues verseranno nelle casse del Benfica venticinque milioni di euro.

18:14: molti club di Serie B attivi sul mercato, il Crotone domani dovrebbe ufficializzare il diciannovenne difenore Mory Kone. Il Cesena invece stringe per Luca Belingheri del Livorno, infine il Carpi è ad un passo dal colpo Matteo Ardemagni che ha scelto di tornare nella cadetteria per risorgere.

18:11: Sono ore calde in casa Catania, dopo il brutto tonfo casalingo in Coppa Italia contro il Siena, la panchina di Luigi De Canio traballa sempre di più. L'ipotesi più calda al momento, secondo quanto ci risulta, è il ritorno di Rolando Maran che era stato accostato anche all'Udinese in vista della prossima stagione sportiva.

18:00: Ultime novità dall'Hotel Hilton di Milano: Secondo indiscrezioni sarebbe saltato lo scambio tra Livorno e Catania che avrebbe coinvolto Emeghara e Maxi Lopez. A far tramontare l'affare le differenze di ingaggio tra i due calciatori, inconciliabili per conlcludere il trasferimento. @federicogottero

17:44: A Milanello è atteso l'arrivo di Seedorf per sostituire l'esonerato Allegri. Alcuni giocatori sono rimasti dispiaciuti dell'addio del tecnico livornse: uno di questi è l'olandese Urby Emanuelson. L'esterno rossonero intervistato dal quotidiano olandese De Telegraaf ha dichiarato: "Sono felice e curioso per l'arrivo di Clarence, ma l'esonero di un allenatore non è mai bello. Mi dispiace che non siamo stati in grado di aiutare. Non è colpa di Allegri se abbiamo perso. A Sassuolo è stata colpa dei giocatori. Il mister ci ha salutato a Milanello, augurandoci il meglio. E' stato un momento doloroso". L'ex Ajax ha poi annunciato che il Milan è intenzionato a rinnovargli il contratto: "Ho avuto un incontro con Galliani e Berlusconi. Mi hanno detto di voler rinnovare il mio contratto. Ancora non abbiamo firmato nulla, non ci sono appuntamenti in programma. Al momento stanno pensando ad altre cose". @federicogottero

.17:29: Aggiornemento sulla situazione Morata. Il talentuoso giovane attaccante del Real Madrid avrebbe richiesto alle Merengues di essere ceduto per trovare più spazio e giocare con maggiore continuità, cosa impossibile nel Madrid vista la concorrenza in avanti. Sul ragazzo sarebe finito l'inteesse di Fiorentina e Inter. Anche la Juventus aveva fatto un sondaggio, ma difficilmente il Real Madrid lascerà andare il giovane talento proveniente dalla cantera. @federicogottero

17:22: Ufficiale: il difensore ex canterano Marc Bartra ha annunciato tramite il suo account Twitter di aver rinnovato il proprio contratto in scadenza con il Barcellona. Il centrale ventrienne ha firmato fino al 2017. @federicogottero

17:05: Come vi avevamo anticipato ieri il Chelsea è in attesa di ufficializzare il ritorno di Nemanja Matic. I blues nel frattempo però starebbero accelerando anche per il difensore del Saint-Etienne Kourt Zouma, classe 94'. Secondo il 'Daily Mirror' il possente difensore centrale potrebbe sbarcare a Stamford Bridge a gennaio a fronte di un versamento di 13 milioni di sterline nelle casse dei 'Les Verts'. @federicogottero

17:00: Ufficiale: Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con il Nacional Montevideo per il trasferimento in Uruguay dell'attaccante Henry Gimenez a titolo definitivo. @federicogottero

16:44: Continua la ricerca del Napoli ad un centrocampista. L'infortunio di Berahmi ha convinto la dirigenza partenopea ad intervinire sul mercato per regalare un centrocampista a Benitez che possa sostituire lo svizzero. Secondo il quotidiano inglese 'The Times' il Napoli avrebbe ricevuto un secco no da parte del Tottenham per l'offerta presentata per Capoue. La cifra si aggirava intorno agli 8 milioni di euro, ma gli Spurs valutano il centrocampista francese almeno 10 milioni e sono disposti ad accettare altre proposte. Vedremo se la dirigenza partenopea farà un nuovo tentativo per il nazionale francese. @federicogottero

16:42: Ufficiale: il Montpellier ha annunciato di aver ceduto in prestito fino a fine stagione l'attaccante Emanuel Herrera ai messicani del Tigres. @federicogottero

16:35: Novità in casa Roma. Nicolas Burdisso ha annunciato che lascerà il club. Lo ha comunicato lui stesso a SkySport24: "Ho deciso di lasciare la Roma, per andare al Mondiale devo giocare con continuità". Per il difensore argentino possibile un duello Genoa-Sampdoria. Entrambe le squadre liguri sono interessate al giocatore e faranno un'offerta nei prossimi giorni. Burdisso inoltre dichiara che vuole rimanere in Europa: "Resto in Europa, non torno in Argentina". @federicogottero

16:30: Ufficiale: Manfredini è un giocatore del Sassuolo. Il difensore, tra gli altri ex Atalanta, è stato acquistato a titolo definitivo dal Genoa. Il giocatore indosserà la maglia numero 21 e sarà presentato alla stampa venerdì 17 gennaio presso lo stadio Ricci di Sassuolo. @federicogottero