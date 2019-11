Live Calciomercato- Jorginho vicinissimo al Napoli

La Redazione Mercato di VAVEL è pronta a darvi gli ultimi aggiornamenti sulle principali trattative di oggi. Gli affari conclusi, quelli in via di definizione, gli incontri, le indiscrezioni: non vogliamo tenervi all'oscuro di nulla!

22:40: Per oggi il Live Calciomercato di Vavel si chiude qui. Vi aspettiamo domani con tante altre notizie e indiscrezioni su tutte le trattattive di questa sessione invernale di mercato. Redazione Calciomercato Vavel

22:31: Contatto Bologna-West Bromwich per la cessione di Rolando Bianchi. L'ex capitano del Torino interessa al club inglese, che lo ha chiesto, oggi ,in prestito oneroso per sei mesi. I rossoblù ci pensano. Intanto Bianchi dovrà valutare anche l'interesse da parte della Sampdoria e decidere sul suo futuro. @federicogottero

22:18: Ufficiale: Il Krasnodar ha completato l'acquisto del difensore centrale islandese Ragnar Sigurdsson (27), prelevato dal Copenaghen per circa 5 milioni di euro. L'operazione è stata ufficializzata dal sito ufficiale del club danese, il quale ha confermato che il giocare è in Russia per negoziare il suo contratto con il club russo. @federicogottero

22:04: Rinforzo in difesa per il Monaco di Claudio Ranieri. Il club monegasco si è assicurato le prestazioni del difensore Elderson Echiejile. Come scrive il quotidiano francese l'Equipe, il centrale nigeriano di 25 anni firmerà il suo contratto venerdì. Il giocatore era in scadenza con lo Sporting Braga. @federicogottero

21:54: Il Milan avrebbe pronto un piano per arrivare al centrocampista del Parma, Marco Parolo. I rossoneri, secondo 'Mediaset', sarebbero disposti a sacrificare la metà in suo possesso di Riccardo Saponara per arrivare al centrocampista gialloblù. Oltre al 50% del trequartista ex Empoli il club rossonero ha messo sul piatto un conguaglio economico da quattro milioni di euro. @federicogottero

21:48: Arrivano conferme dall'Italia sulla trattattiva Napoli-Bastos: secondo 'Mediaset' tuttele parti in causa hanno definito l'accordo sulla base di un trasferimento con la formula del prestito secco. Già domani potrebbe arrivare l'ufficialità. @federicogottero

21:38: Latina scatenato sul mercato. I pontini, stando a quando riporta 'TuttoB.com', vogliono provare ad acquistare un grande colpo in attacco. Piace molto Daniele Cacia dell'Hellas Verona. Nel poreriggio ci sono stati contatti a Milano anche con Enzo Raiola per un attaccante sudamericano. @federicogottero

21:25: Stando quanto riportano i colleghi francesi di 'BeinSport', un'emittente televisiva affiliata di 'Al Jazeera', il Napoli avrebbe chiuso un colpo di mercato di un certo spessore: si tratta di Michel Bastos, ala brasiliana in forza all'Al Alin. Il calciatore ex Lione arriverebbe con la formula del prestito. Si attendono conferme dal club partenopeo.@federicogottero

21:17: A margine di un evento organizzato alla 'Gazzetta dello Sport', Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, a proposito del rinnovo di Pirlo ha dichiarato: "Rinnovo di Pirlo? Ancora ufficialmente non c'è, ma Agnelli ha sempre detto che la Juve è casa sua. La strada è in discesa ma ancora non c'è la firma". Sulla possibile cessione di Quagliarella, il Dg bianconero ha poi aggiunto: "Quagliarella? I nostri attaccanti sono tutti attaccati alla maglia e possono andare via solo se lo richiedono loro". @federicogottero

21:11: Ufficiale: Alessandro Crescenzi tornerà alla Roma. L'Ajaccio, con una nota apparsa sul sito ufficiale del club, ha annunciato che Crescenzi tornerà nella Capitale. Termina così dopo soli sei mesi l'esperienza all'estero del calciatore, che in questa stagione di Ligue One ha collezionato solo 9 gettoni di presenza. @federicogottero

.21:02: Del Piero apre le porte ad un suo ritorno alla Juve: importanti dichiarazioni rilasciate da Del Piero ai microfoni di 'Rai Sport'. L'e bandiera bianconera, attualmente in forza al Sdney, ha parlato del suo futuro professionale: "Non finirà mai la mia storia d'amore con i bianconeri. Sono andato in Australia soprattutto per curiosità, volevo confrontarmi con un mondo del tutto nuovo. Ma il mio passato non si cancella e non precludo assolutamente un mio ritorno a Torino: non ho mai chiuso le porte a nulla e a nessuno nella mia vita, figuriamoci alla Juve..." @federicogottero

20:54: Aggiornamenti Genoa-De Ceglie: l'esterno bianconero è ad un passo dal Genoa. A confermarlo, ai microfoni di 'Pianetagenoa1893.com', ci ha pensato lo stesso agente del terzino valdostano, Carlo Pallavicino: "De Ceglie ha accettato di buon grado il Genoa. Ha parlato già con Gasperini e non ci sono problemi. In queste settimane ha rifiutato Livorno e Sassuolo. Oggi con il Genoa non abbiamo avuto incontri: la situazione è ferma, perché non abbiamo ancora l'accordo sull'ingaggio. Domani potremo avere un incontro". @federicogottero

20:34: NAPOLI-JORGINHO QUASI FATTA! Nelle prossime ore Jorgihno potrebbe diventare un nuovo giocatore del Napoli. Per completare l'operazione manca solo l'ok del calciatore. L'accordo, come vi abbiamo anticipato negli scorsi giorni, è stato trovato sulla base di 5 milioni di euro per la comproprietà con opzione di acquisto, senza oblligo dell'altra metà per la stessa cifra. Alle 22 il giocatore incontrerà i suoi agenti per dare la sua risposta all'offerta del Napoli. Molto probabilmente la risposta sarà positiva e domani svolgerà le visite mediche. @federicogottero

Il nostro live riprenderà alle 20:30, restate con noi!

19:15: nuovo portiere per la Fiorentina, è ufficiale l'arrivo di Rosati, ecco la nota diffusa dal sito del Sassuolo: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: - ROSATI Antonio ('83, portiere): ceduto alla A.C.F. Fiorentina a titolo di prestito”.

@AttilioMalena

18:52: l'Inter tratta con il S.Paolo per Alvaro Pereira. A confermarlo è il suo agente, Flavio Perchman ai microfoni di FcInternews.it: “E’ vero, ho parlato con il San Paolo di Alvaro, ma non so se la trattativa sia definita. Ho parlato con 2-3 club brasiliani, oltre al San Paolo c’è anche il Gremio''.

@AttilioMalena

18:38: il Bologna forte su Alberto Gilardino. L'ex Parma e Milan ha rifiutato una grande offerta dal Toronto e vorrebbe fortemente tornare in Emilia anche per motivi familiari ma il Genoa non lo mollerà facilmente. Nelle prossime ore ci sarà un'incontro tra le parti, non escludiamo un ritorno del club di Enrico Preziosi su Marco Borriello che è in trattativa con l'Inter di Walter Mazzarri.

@AttilioMalena

18:33: sempre in Serie B, ve lo avevamo anticipato, il Cesena è vicino a chiudere il colpo Marilungo che ha deciso di accettare la corte del club romagnolo. Il giocatore era appetito anche dal Catania ma con l'esonero di De Canio la trattativa è definitivamente sfumata.

@AttilioMalena

18:30: mercato caldo in Serie B. La Juve Stabia è ad un passo da Filippo Falco, battuta la concorrenza del Crotone che era da tempo sul giocatore, le Vespe si sono assicurati anche la firma dell'esperto difensore Marco Piccioni. Lo Spezia invece è molto vicino a Savvas Gentsoglou.

@AttilioMalena

18:05: Secondo quanto riportato dal network brasiliano 'Globoesporte', il Galatasaray avrebbe definito negli ultimi minuti l'acquisizione dell'esterno sinistro brasiliano Alex Telles del Gremio. Il ventunenne laterale carioca firmerà un contratto pluriennale e dovrebbe essere presentato domani. Costo dell'operazione 6-7 milioni di euro. @federicogottero

17:56: Sorpresa Bologna, gli emiliani forti su Kharja. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il Bologna nelle ultime ore avrebbe messo nel mirino lo svincolato Houssine Kharja. Ballardini infatti avrebe richiesto alla dirigenza rossoblù un centrocampista, facendo il nome di Matuzalem che però il Genoa non vuole lasciare partire. Da qui la forte virata sul centrocampista marocchino seguito negli scorsi giorni anche dal Livorno. @federicogottero

17:45: In questi giorni si parla spesso di Fabio Quagliarella accostato alla Lazio. Oggi il suo procuratore, l'avvocato Beppe Bozzo, intervistato da 'Tuttosport' ha dichiarato: "Sento spesso Marotta: non c'è l'intenzione da parte della Juventus di cedere Quagliarella, né da parte di Quagliarella di lasciare la Juventus". L'agente del napoletano ha poi fissato il prezzo del suo assistito: "Ci sono molti club interessati, ma la valutazione del giocatore data dalla Juventus, di circa 7/8 milioni, allontana molti di questi. E' una cifra importante, anche in rapporto alla scadenza contrattuale". @federicogottero

"17:30: NAPOLI-JORGINHO le ultime news: Si è concluso l'incontro tra l'agente di Jorginho, Joao Santos, e il Napoli. Secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb' la società azzurra ha offerto 4 anni e mezzo di contratto al giocatore. Sull'operazione c'è ottimismo. Tra poco l'agente riferirà l'offerta al assistito. Adesso la palla passa al brasiliano che deve decidere se accettare la destinazione Napoli. La firma potrebbe arrivare nelle prossime ore. Seguiranno aggiornamenti. @federicogottero

17:17: Aggiornamenti dell'ultima ora sulla vicenda Hernanes: il calciatore brasiliano potrebbe presto lasciare il club biancoceleste di Claudio Lotito. Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset.it' il nazionale verdeoro avrebbe detto si al trasferimento all'Inter, ma bisognerà soddisfare le richieste economiche del club laziale, che spera di ricavare almeno 15 milioni dalla cessione classe 85'. @federicogottero

17:05: Dopo le dimissioni di Nicola Cortese da presidente del Southampton, potrebbe aprirsi un'occasione di mercato per l'Inter di Mazzari. I neroazzurri sono infatti alla ricerca di una punta e l'idea di riportare Osvaldo in Italia piace molto alla dirigenza dell'Inter. Branca e Ausilio avevano provato a fare un sondaggio per l'Italo-argentino qualche giorno fa, ricevendo un no secco per il prestito, ma le cose sono cambiate. Thohir è pronto a sfruttare un'eventuale occasione per regalare a Mazzari l'attaccante tanto desiderato. @federicogottero

17:00: Ufficiale: Adrian Mutu è un nuovo giocatore del Petrolul Ploiesti. Il giocatore romeno dopo la rescissione con l'Ajaccio di qualche giorno fa ha firmato con il club romeno fino al 2015. @federicogottero

16:54: Il Genoa è alla ricerca di un esterno per migliorare la qualità della rosa. Secondo quanto riferito dal 'Secolo XIX' il Grifone sarebbe molto vicino al prestito di Paolo De Ceglie dalla Juventus, come via avevamo anticipato qualche settimana fa. Sempre per gli esterni rimangono caldi i nomi di Alexander Buttner del Manchester United, Marco Motta, sempre della Juventus, e Nicolò Cherubin del Bologna. @federicogottero

16:39: Il futuro dell'attaccante di proprietà del Napoli Edu Vargas, reduce dal prestito annuale al Gremio, sarà in Spagna al Valencia. A confermare l'operazione è stato lo stesso agente del calciatore cileno al giornale 'Superdeporte': "Ho lavorato a lungo su questa possibilità - ha spiegato il procuratore Cristian Ogalde -, credo che ci stiamo avvicinando alla conclusione della trattativa. Non dovrebbe prolungarsi oltre questa settimana". @federicogottero

16:31: Il Liverpool sarebbe finito sulle tracce di Mattia Destro. Secondo il quotidiano inglese 'Daily Mirror', il club du Brendan Rodgers dovrebbe presto bussare alle porte della Roma per il centravanti di Garcià. Nelle ultime ore Destro sarebbe finito anche sul taccuino di Arsenal e Tottenham, ma difficilmente la Roma si priverà del giocatore, appena rientrato da un brutto infortunio. @federicogottero

16:27: Ufficiale: Manuel Giandonato è un nuovo giocatore della Juve Stabia lo ha comunicato la società di Castellamare tramite il proprio sito: “La Juve Stabia rende noto di aver sottoscritto con il Parma il contratto per il trasferimento a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore della società emiliana, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Giandonato per la stagione 2013/2014”. @federicogottero

.16:17: Secondo quanto raccolto dalla redazione di 'Tuttomercatoweb' l'Atletico Madrid si sarebbe chiamato fuori dalla corsa per Hernanes. Il centrocampista della Lazio era finito nel mirino della società spagnola per volere di Simeone, ma i Colchoneros dopo l'acquisto di Sosa non possono più investire in questo mercato di gennaio per questione di budget e capacità di spesa imposta dalla Lega spagnola. Se ne riparlerà a giugno. L'Inter intanto rimane alla finestra. @federicogottero

16:10 Ernesto Bronzetti smentisce l'idea che Morata possa lasciare il Real Madrid: "Il giocatore è parte integrante del progetto del Real, inoltre Ancelotti stravede per lui. Abbiamo rifiutato una proposta di 20 milioni proveniente dalla Premier League". A Morata erano interessate sia Juventus che Inter. @FabioCapovilla

16:05 Sta per iniziare la conferenza stampa di Pochettino, allenatore del Southampton. Curiosità per scoprire la sua posizione in merito alle dimissioni del presidente Cortese. @FabioCapovilla

16:00 Uno dei nomi caldi per il mercato è quello di Matteo Ardemagni, attaccante dell'Atalanta in prestito al Chievo. Circola da alcuni giorni la notizia dell'interessamento del Carpi, oggi si sono incontrati a pranzo il ds del Carpi Giuntoli e gli agenti del giocatore. @FabioCapovilla

15:40 La Sampdoria ha appena chiuso la cessione in prestito di Eramo all'Empoli. Lo riferisce Gianluca di Marzio. @FabioCapovilla

15:35 Lo Schalke 04 rende noto che il contratto del portiere Timo Hildebrand non sarà rinnovato. L'estremo difensore lascerà dunque Gelsenkirchen a fine stagione dopo due anni e mezzo di militanza. @FabioCapovilla

15:30 Il Guingamp ufficializza l'arrivo di Mana Dembélé, attaccante proveniente dal Clermont. @FabioCapovilla

Mana DEMBÉLÉ (Clermont) officiellement Guingampais: Mana Dembélé (25 ans, Clermont) a paraphé un contrat porta... http://t.co/iex8t9VqvU — En Avant de Guingamp (@EAG_Officiel) 16 Gennaio 2014

15:25 Non soltanto Real Madrid e Manchester United. Sul centrocampista del Borussia Dortmund Ilkay Gündogan va registrato anche l'interessamento del Barcellona che ha visto in lui il possibile erede di Xavi. @FabioCapovilla

15:20 Il portiere del Crotone Emanuele Concetti è vicinissimo al passaggio al Latina. @FabioCapovilla

15:15 Il Cagliari rende noto di aver ceduto in prestito all'Aprilia il centrocampista Alberto Melis che ha disputato la prima parte di stagione al Pisa. Proprio in mattinata il club toscano aveva dichiarato la rescissione anticipata del contratto di prestito stipulato in estate. @FabioCapovilla

15:10 Juventus ed Empoli stanno discutendo sul riscatto da parte dei bianconeri di Daniele Rugani che sarebbe poi girato in prestito al Sassuolo. @FabioCapovilla

15:00 Come ha scritto Giuseppe Lippiello, il Southampton rischia di perdere numerosi dei suoi pezzi pregiati. Uno di questi è il talentuoso difensore 18enne Luke Shaw che piace molto al Chelsea. I blues hanno già presentato due offerte (24 milioni la prima, 18 milioni più Bertrand la seconda), entrambe bocciate. @FabioCapovilla

14:45 Uno dei giocatori più contesi in questa sessione di mercato è Kurt Zouma. Il terzino del Saint-Etienne ha estimatori in Inghilterra e Italia (piace all'Inter), ma oggi a L'Equipe ha dichiarato che preferirebbe rimanere in Francia. Tra le sue preferenze spiccano PSG e Monaco. @FabioCapovilla

14:30 La Sampdoria rescinde il contratto con Simon Poulsen. La società blucerchiata rende nota la separazione consensuale con il centrocampista danese. @FabioCapovilla

14:20 Maxi Lopez ha un nuovo agente. Gli interessi dell'argentino del Catania sono ora curati da Fernando Cosentino. Per il suo eventuale passaggio al Livorno il problema resta l'ingaggio. @FabioCapovilla

14:15 Questa potrebbe essere la giornata giusta per Jorginho al Napoli. L'agente del centrocampista del Verona è arrivato a Milano dove dovrebbe incontrare il ds azzurro Bigon. Ieri sera nel post partita di Napoli-Atalanta Benitez aveva chiesto rinforzi, chissà che non venga subito accontentato. @FabioCapovilla

14:10 Il Catania ufficializza il ritorno in panchina di Rolando Maran. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della società etnea. Decisione inevitabile dopo il pesante ko interno di ieri in Coppa Italia con il Siena che ha determinato l'esonero di De Canio, subentrato proprio a Maran. @FabioCapovilla

Il Calcio Catania S.p.A. comunica di aver affidato nuovamente l’incarico di conduzione tecnica della prima squadra al signor Rolando Maran, già alla guida dei rossazzurri nella scorsa stagione ed in occasione delle prime otto gare del campionato in corso. Torna a far parte dello staff tecnico anche Christian Maraner, allenatore in seconda. Mister Maran dirigerà la seduta d’allenamento in programma oggi alle 15.00.

14:00 Clarence Seedorf è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Eccolo con l'amministratore delegato Adriano Galliani mentre firma il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2016. @FabioCapovilla