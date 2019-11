Live Calciomercato, gli affari in diretta

La Redazione Mercato di VAVEL è pronta a darvi gli ultimi aggiornamenti sulle principali trattative di oggi. Gli affari conclusi, quelli in via di definizione, gli incontri, le indiscrezioni: non vogliamo tenervi all'oscuro di nulla!22

22.35 Secondo quanto si apprende da InterNews, per Mudingay i si sta nno muovendo: Sampdoria , Bologna e Ge noa. @marcoderito Marco De Rito

22.33 Secondo quanto appreso da Tutto Mercato Web, Kostadinov, del Lokomotiv Sofia potrebbe arrivare in Italia. Diverse le richieste dai club di Lega Pro. @marcoderito Marco De Rito

22.27 Secondo quanto appreso da TuttoLegaPro.com diversi club di Prima Divisione hanno sondato, l'esterno della Pro Vercelli: Erpen. E' emersa la disponibilità a trattare l'eventuale cessione del calciatore. @marcoderito Marco De Rito

22.24 Il ds del Pescara a Parmalive.com ha affermato che il trasferimento del fuoriclasse pescaresa, Vukusic , al Parma è molto prob abile, la trattativa sembra poter andare a buon fine. @marcoderito Marco De Rito

22.20 Sulla propria pagina facebook, il giovane Ginabry ha messo a tacere le voci su un possibile suo approdo all' Borussia Dortumund: "Non c'è niente col Borussia, sono felice all'Arsenal. Grazie per il vostro supporto". @marcoderito Marco De Rito

22.15 Mediaset Premium afferma che per Rugani , giovane a metà tra Empoli e Juventus, si è mosso il Sassuolo. I eri ser a si è registrato una cena tra dei dirigenti mandelle due squadre. Gli emeliani preleverebbero la seconda metà di Rugani, con l'aiuto dei bianconeri, ma mantenendolo in prestito ai toscani fino a fine stagione. @marcoderito Marco De Rito

22.13 UFFICIALE! L'Arzanese, comunica tramite il proiprio sito l'acquisto di Calabrese , prel evato dall' Orlandina. @marcoderito Marco De Rito

22.09 Secondo Alfredo Pedullà, Filip Djordjevic sarebbe indeciso fra Lazio e Inter. La prima gli garantir ebbe la possibilità di giocare da gennaio mentre i neroazzuri da Giugno, ma il club di Thoir, secondo il giocatore, avrebbe un' altro blasone e rapresenterebbe un opportunità più ghiotta. @marcoderito Marco De Rito

22.05 Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, i ducumenti tra Verona e Na poli per Jorginho sono già stati siglati e pronti per essere depositati, domani il centrocampista arriverà a Napo li per fare le consuete visite mediche e per pore la firma nel suo nuovo contratto. @marcoderito Marco De Rito

22.00 L'agent e di Paolo Cann avaro , Enrico Fede le, è intervenu to negli stui di "CalcioMercato" di Mediaset. L'aggente del centrale del Napoli ha affermato che il difensore parte solo a titolo definitvo ed è difficile che si trasferisca in Brasile. @marcoderito Marco De Rito

21.55 Mertesacker, a Spox ha affermato che sarebbero tutti contenti se, all' Arsenal, arrivasse, il connazionale Draxler. @marcoderito Marco De Rito

20.48 Sulle tracce di Pandev ci sono gli Spurs, secondo quanto riport SportdirectNews, il Totthenam avrebbe fatto leva sulla voglia di giocare dl calciatore. @marcoderito Marco De Rito

21.46 Secondo quanto riferisce TMW, il secondo club di Lotito, la Salernitana è in procinto di acquistare Scalise. @marcoderito Marco De Rito

21.37 Secondo quanto rivela Mediaset Premium, L' in ter ha proposto o Dun can o Benassi, entrambi in prest ito a l Li vorno , il T oro sta ri flettendo, in quanto vorrebe Botta ma quest'ultimo è stato bloccato da Mazzari. @marcoderito Marco De Rito

21.27 Secondo quanto riferito dalla redazione di Mediaset Premium, i campioni d'italia in carica avrebbero offerto Isla ai neroazzuri, ricevendo una risposta piuttosto fredda, visto che l' Inter sta concludendo l'acquisto di D' Ambrosio. @marcoderito Marco De Rito

21.25 Inter , si avvicina Morata ! Secondo Medias et Premium, l' Inter ha superato la Juve sulla corsa per Morata; inserendo una clausola di controacquisto per l'attuale squadra detentrice del cartellino (Real Madrid), che ammonterebbe al doppio di quanto sarà speso per acquistarlo dal club di Thoir. @marcoderito Marco De Rito

19:12: AGGIORNAMENTI RANOCCHIA-BORUSSIA DORTMUND: Andrea Ranocchia è in uscita dall'Inter. Ve lo stiamo raccontando da diversi giorni, e oggi arrivano ulteriori aggiornamenti. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte in esclusiva daTuttoMercatoWeb.com questo mercoledì il giocatore ha fatto il punto col suo entourage, dando il via libera all'operazione con il Borussia Dortmund. La trattativa per il momento è solo accennata: il Dortmund offre 7, l'Inter chiede 15 ma in caso di accelerata è pronta a chiudere per 13 milioni.Nelle prossime ore sono attese novità, ma la pista è calda, anche perché il Borussia Dortmund fa forza sulla situazione contrattuale del giocatore: il suo accordo con l'Inter scadrà nel 2015 e a giugno la valutazione del suo cartellino sarebbe certamente inferiore rispetto a quella attuale. @federicogottero

18:30: Ufficiale: Padova dall'Atalanta arriva in prestito Almici. Nuovo rinforzo per il Padova di Bortolo Mutti. L'Atalanta ha infatti ufficializzato la cessione in prestito del difensore Lorenzo Almici, classe 1993, che aveva iniziato la stagione con il Cesena. @federicogottero

18:22: Ufficiale: il Sunderland silura il ds De Fanti. Piano piano si sta sfaldando la colonia italiana al Sunderland. Dopo l'addio del presidente Nicola Cortese, nel pomeriggo è arrivata la notizia che i Black Cats hanno silurato il direttore sportivo Roberto De Fanti, reo di aver compiuto una campagna acquisti deficitaria, che ha portato il club inglese ad occupare l'ultimo posto in Premier assieme al Crystal Palace a quota 17 punti. @federicogottero

18:11: Il Parma potrebbe presto chiudere un'operazione in uscita. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, oggi sarebbe arrivata una proposta del Fulham per Mesbah. Gli emiliani stanno valutando l'offerta. Sull'ex terzino rossonero c'è anche il Chievo che propone al Parma uno scambio con Estigarribia, ma il club gialloblù sembra più orientato per una cessione senza contropartite tecniche. @federicogottero

18:05: Ufficiale: l'Atalanta ha ceduto Marilungo e Gagliardini al Cesena.Con una nota sul proprio sito l'Atalanta ha comunicato di aver ceduto in prestito l'attaccante Marilungo e il centrocampista Gagliardini al Cesena in Serie B. Questo il comunicato del club orobico: "Atalanta BC comunica di aver ceduto, con la formula del prestito, i calciatori Guido Marilungo e Roberto Gagliardini al Cesena". @federicogottero

17:55: Rumors dall'Inghilterra dicono che Mourinho avrebbe puntato Diego Costa dell'Atletico Madrid come rinforzo per il suo Chelsea. A riportare la notizia è il 'Daily Express', il quotidiano inglese aggiunge che il portoghese vorrebbe prendere l'attaccante spagnolo già a gennaio. Sulle tracce di Diego Costa ci sono però anche Arsenal e Manchester United, ma la stampa britannica vede in vantaggio il Chelsea in quanto il procuratore dello spagnolo è Jorge Mendes, lo stesso di Jose Mourinho. @federicogottero

17:46: PEREIRA-SAN PAOLO ACCORDO TROVATO: secondo quanto riferisce Sky il laterale uruguaiano dell'Inter Alvaro Pereira sarà presto un nuovo giocatore del San Paolo. Accordo raggiunto con il club brasiliano che verserà subito un milione di euro per il prestito, assicurandosi così un diritto di riscatto di 7 milioni da esercitare eventualmente a giugno. @federicogottero

17:42: Ufficiale: Bonazzoli vola in Ungheria all'Honved Budapest. Emiliano Bonazzoli lascia l'Italia per accasarsi in Ungheria. Tramite il proprio sito web, l’Honved Budapest ha infatti reso noto di aver messo sotto contratto l’esperto attaccante, classe 1979, fino al prossimo 30 giugno. @federicogottero

17:32: NAPOLI-JORGINHO, LE ULTIME: Sono ore calde per il trasferimento di Jorgihno dal Verona al Napoli. Il giocatore avrebbe dato una disponibilità di massima al trasferimento alla corte di Benitez. Manca solo un passo importante: il contratto da firmare. Il centrocampista italo-brasiliano oggi ha ottenuto il permesso dalla società per non allenarsi, perchè la trattativa con il Napoli è in un momento delicato. Jorginho si trova dunque a casa sua, mentre il suo agente Joao Santos è in un residence anche lui a Verona. I due aspettano il Napoli per firmare il contratto da quattro anni e mezzo. A questo punto è probabiole che il giocatore si unisca ai suoi nuovi compagni da lunedì. Vi terremo aggiornati. @federicogottero

17:21: Ufficiale: Ola John all'Amburgo. Il ventunenne esterno offensivo olandese, di origini liberiane, è ufficialmente un giocatore dell'Amburgo che lo ha preso in prestito dal Benfica. In estete si era parlato di un suo approdo al Milan, ma alla fine la trattativa non decollò. @federicogottero

17:11: INCONTRO LUCCI-ARSENAL: Il procuratore di Mirko Vucinic, Alessandro Lucci, secondo quanto raccolto da 'Tuttomercatoweb' ha in programma un summit con l'Arsenal nelle sedi milanesi del calciomercato. Il montenegrino in Inghilterra fa gola a mezza Premier ma Wenger sogna di portarlo all'Arsenal, per questo hanno deciso di incontrare il suo agente. Non solo, nell'occasione le due parti parleranno anche di Cuadrado, che la Fiorentina riscatterà presto dall'Udinese, ma oggetto delle richieste di mezza Europa. @federicogottero