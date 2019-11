Calciomercato: Vucinic e Guarin, trattativa in bilico

La Redazione Mercato di VAVEL è pronta a darvi gli ultimi aggiornamenti sulle principali trattative di oggi. Gli affari conclusi, quelli in via di definizione, gli incontri, le indiscrezioni: non vogliamo tenervi all'oscuro di nulla!

23.00 Secondo quanto riporta il noto esperto di mercato A lfredo Pedullà, Juventus e Inter vorebbero chiudere in serata lo scambio Guarin - Vucinic, definendo l'ufficialità domani. Decisiva è risultata la volontà dei giocatori, anche se è andata contro a quella dei tifosi neroazzuri. Vucinic ha già effetuato le visite mediche. La trattativa si dovrebbe concludero con lo scamabio più un conguaglio di 3 milioni a fovore del club di Thoir. @marcoderito Marco De Rito

22.55 Secondo Sportsdirectnews, Il Liverpool sarebbe interessato a Nigel De Jong del Milan, i red cercheranno di conludere per un prestito con diritto di riscatto.

22.50 Secondo quanto riporta Tutto Mercato Web, l' Olhanense, sta cercando Sampirisi del Genoa, si lavoro per il prestito. @marcoderito Marco De Rito

22.42 UFFICIALE! Juve Stabia presi Falco e Piccioni, il primo a titolo temporaneo. @marcoderito Marco De Rito

22.36 Secondo quanto riportano i giornalisti di Mediaset Premium, il Napoli sarebbe pronto ad offrire 8 milioni al Cagliari per Astori, la seconda pista sarebbe Varm aelen. @marcoderito Marco De Rito

22.34 Secondo quanto riporta Mediaset Premuim, Vucinic ha completato le visite mediche per l' Inter . @marcoderito Marco De Rito

22.31 Secondo quanto riporta T utto Mercato Web, ci sono Mancheste United e Chelsea per Domenico Berardi. Il club di Manchster avrebbe già chie sto informazioni a Squinzi offrendogli 23 milioni per il giocatore, logicamente le condizoni devono andare bene anche alla Juventus, detentrice delle seconda metà del cartellino. @marcoderito Marco De Rito

22.28 UFFICIALE! Il Carpi annuncia tramite il proprio sito ufficiale, di aver prelevato, in prestito, dal Padova , Elia Legati, difensore fidentino. @marcoderito Marco De Rito

22.25 Secondo quanto riporta il portale granta: Toro.it, il Torino starebbe osservando Diafra Sakho, punta molto profilica del Metz, l'affare sarebbe per Giugno, visto che il giocatore ha dichiarato che a gennaio non si muove. @marcoderito Marco De Rito

22.22 UFFICIALE! Il San Paolo annuncia, tramite il sito ufficiale, l'arrivo di Pereira. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. @marcoderito Marco De Rito

22.14 Secondo quanto riportato dalla redazione di SportMediaset, una consegenza dell'arrivo di Guarin al club bianconero sarebbe l'addio di uno tra Vidal e Marchisio , tenendo così Pogba in rosa, l 'ultimo sarebbe il favorito visto l'interessamente del Manchester United nonostante l'annata in chiaroscuro del ragazzo scuola Juve. @marcoderito Marco De Rito

22.12 Laazar vede il Palermo . Il terzino destro attualmente i n forza al Varese, secondo q uanto rivela Milanese -ds del club Varesino- a Tutto Mercato Web, potrebbe approdare al Paler mo di Iachini. @marcoderito Marco De Rito

22.09 Henry, sementisce un eventuale arrivo dell'ex compagno Xavi alla sua attuale squadra, i New York Red Bull s. L'ex giocatore del B arcellona dichi ara che Xavi finirà la carriera al Barça.@marcoderito Marco De Rito

22.06 UFFICIALE! Il Cosenza ha appena concluso un operazione con il Grosseto! Arriva il centrocampista Asante, a titolo definitivo. @marcoderito Marco De Rito

22.00 UFFICIALE! Monaco, Tisserand in prestito al Lens @marcoderito Marco De Rito

21.57 PARLA ANCHE THOIR!!! Erik Thoir, nuovo proprietario dell' Inter rilascia, attraverso il sito ufficiale, le segenti dichiarazioni: "Come presidente dell'Inter, avverto e comprendo la delusione e la frustrazione dei nostri sostenitori in tutto il mondo. Nessuno è soddisfatto dei recenti risultati, ma sono un presidente tifoso abituato a risolvere i problemi in prima persona rimboccandomi le maniche. Questo è un momento di cambiamento per l'Inter. Dobbiamo lavorare ancor più duramente ed essere uniti come una squadra. Ho fiducia nel nostro operato e non vedo l'ora di costruire insieme il futuro dell'Inter". @marcoderito Marco De Rito

21.43 PARLA MAROTTA! Il dg della juventus Beppe Marotta, all'uscita dagli uffici della società bianconeri a Milano, ha lasciato le seguenti dichiarazioni a Tutto Mercato Web: "Domani, domani vi diremo tutto, è un'operazione che può andare ancora avanti e vedremo domani come si evolverà la situazione. Per riservatezza saprete di più solo domani. - conclude Marotta - Il calcio è fatto di queste dinamiche di mercato".@marcoderito Marco De Rito

21:32: In serata il Brescia ha voluto chiarire la situazione sulla cessione della cessione. Ecco il comunicato ufficiale: "La Società Brescia Calcio S.p.A., alla luce dell'esposizione mediatica che ha contraddistinto la trattativa di cessione della società in favore della Mapi Grup, ritiene opportuno precisare che la riservatezza fino ad ora mantenuta dalla Società Brescia Calcio S.p.A. e dal suo entourage non deve essere interpretata quale presunzione di non voler condividere con il pubblico le vicende della società stessa, bensì è da intendersi quale volontà di tutela della squadra e dei tifosi.

Tuttavia il clamore mediatico di questi giorni rende doveroso un intervento della proprietà finalizzato a cercare di rassicurare tutti i tifosi delle Rondinelle. In tal senso deve essere interpretato il presente comunicato stampa con il quale la Società Brescia Calcio S.p.A. rende noto al pubblico che, ad oggi, non risulta alcun accredito bancario volto all'acquisizione della Società Calcistica.

Si precisa altresì che il presente comunicato non riveste alcuna finalità preclusiva rispetto all'evoluzione e/o conclusione di una effettiva e seria trattativa volta all'eventuale cessione della Squadra del Brescia Calcio, ma ha una funzione meramente informativa ed espositiva della reale dinamica degli eventi.

Con l'occasione la Società intende precisare che mai il Presidente Luigi Corioni ha fatto mancare il proprio apporto alla squadra, continuando anzi a lavorare nelle sedi opportune relativamente all'ordinaria programmazione della stagione sportiva.

A testimonianza di questo in data odierna il Presidente si è personalmente recato all'allenamento incontrando i giocatori e gli addetti ai lavori, rassicurando tutti e rivolgendo loro l'invito a mantenere salda la concentrazione in vista dell'importantissimo incontro di sabato a Lanciano".

21:21: VUCINIC VUOLE SOLO L'INTER: il montenegrino ha deciso di vestire la maglia neroazzurra. L'attaccante della Juventus ha avuto un contatto con Thohir e gli ribadito che la volontà è quella di andare all'Inter. Adesso la palla passa alle due società. Decisive saranno comunque le volonttà dei due giocatori. La trattativa sta andando avanti ad oltranza. @federicogottero

21:09: Non solo Vucinic, l'Inter ha sempre in mente Hernanes. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, i neroazzurri avrebbero pronti 15 milioni di euro da offrire a Lotito, che però ne chiede almeno 17 per il talento brasiliano. I soldi per prendere il 'Profeta' potrebbero arrivare dalla cessione di Ranocchia al Borussia Dortmund.

21:02: Mazzarri, intervistato da 'Sky', ha risposto così alla domanda sullo scambio Vucinic-Guarin: "Parlo di mercato soltanto con la società. Agli uomini mercato esprimo il mio parere su quello che è il lato tecnico. Se dovesse arrivare un calciatore, parlerò soltanto dopo il primo allenamento. Il mio compito è quello di allenare al massimo i ragazzi che ho a disposizione". @federicogottero

20:55: Possibile un ritorno di Nicola sulla panchina del Livorno. Secondo quanto riporta 'Amaranta.it' il ritorno di Davide Nicola sulla panchina dei labronici appare sempre più concreta. Spinelli durante l'incontro di oggi ha chiesto all'ex tecnico degli amaranto di ritornare alla guida della squadra. Nicola avrebbe, però, richiesto delle garanzie soprattutto nel mercato per cercare di raggiungere la salvezza. @federicogottero

20:50: AGGIORMAMENTI VUCINIC-GUARIN: Mirko Vucinic è a Pavia per sostenere le visite mediche. Questo significa che l'Inter ha deciso di prenderlo a prescindere dall'operazione Guarin. Il colombiano però vuole fortemente la Juve e ha minacciato di non allenarsi più con l'Inter se l'operazione non andrà a buon fine. Quindi si cercherà di trovare una soluzione.

19:45: Ci assentiamo un attimo per raccogliere tutte le indiscrezioni legate a questa trattativa, che ha dell'incredibile. Rimanete con noi, il live riprenderà per le 20.30.

19:31: Secondo quanto riportato da 'Sky' Mirko Vucinic è uscito dall'albergo nel quale risiede in queste ore a Milano ed è salito in macchina con il medico sociale dell'Inter per andare a sostenere le visite mediche con il suo nuovo club. Rimane ancora da capire la questione relativa a Guarin. Il summit è ancora in corso. Si attendono sviluppi. @federicogottero

19:06: Nuovi aggiornamenti sullo scambio Inter-Juventus per Guarin-Vucinic. I due giocatori starebbero forzando per far si che l'operazione vada in porto. Il colombiano avrebbe addirittura minacciato di non presentarsi agli allenamenti dell'Inter se l'operazione dovesse saltare. Adesso sono tutti insieme riuniti e le parti hanno ripreso a parlare dopo la brusca frenata. @federicogottero

18:45: In questi minuti si sta cercando una soluzione definitiva. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, le due società sono a colloquio per cercare di risolvere la questione. Inizialmente le due società avevano ragionato, in gran segreto, su uno scambio alla pari. Una condizione avallata istintivamente e senza grosse remore. Adesso l'Inter non accetta la stessa valutazione dei due cartellini, 15 milioni a testa, ma chiede un conguaglio tra i 2,5 e i 3 milioni. La trattativa è in corso, ma la sede dell'Inter è stata inondata di fax di protesta, Thohir si è irrigidito dopo la rivolta sui social eFassone aspetta il via libera definitivo da parte del patron, attaccato pesantemente anche dalla curva. I giocatori spingono per il perfezionamento dell'operazione, ma il fattore ambientale potrebbe incidere. @federicogottero

18:35: A confermare quanto detto precedentemente è stato appena diramato un comunicato da parte della Curva Nord dell'Inter contro lo scambio Vucinic-Guarin. Ecco il comunicato integrale:

" Il passaggio che si sta concretizzando in queste ore di uno dei giocatori più importanti della rosa dell'FC Inter ad un'altra società italiana è la goccia che fa traboccare il vaso e ci fa rompere gli indugi su quel "...ora attendiamo curiosi..." che aveva accompagnato il nostro saluto al cambio di ruolo di Moratti:

-SOCIETA'

Avevamo posto delle domande al Presidente Moratti (alle quali peraltro stiamo ancora aspettando risposta visto che fa la fatica di salire ad Appiano Gentile in qualità del suo ancora ruolo...) per puntare i riflettori su una società gestita senza minimo buonsenso.

Cambiando la gestione perlomeno ci aspettavamo non si ripetessero gli stessi errori e soprattutto ci fossero cambi in tutte le "componenti di maggior decisione" della Società Inter.

Fosse preso in considerazione per ovvi motivi il principio di assunzione, in un'azienda come quella nerazzurra, di personale di indiscutibile fede calcistica.

Non si lasciasse il timone dell'Inter a un incompetente juventino come Fassone e al suo compare di merende Ricci.

Fosse cacciato seduta stante il Sig.Branca e tutta una serie di personaggi infimi che da anni attingevano soldi alla famiglia Moratti senza meritarsi un solo centesimo.

Non ne possiamo più delle tante, troppe, mele marce all'interno dell'Inter.

Quello che ci continuiamo a chiedere è: ma abbiamo un Presidente?

Ci pare di aver sentito che c'è e che non è Superman...

Ok...

Ma in tutti questi mesi di trattative cosa ha guardato??? Solo le palle degli occhi di Moratti o ha analizzato la società con le sue infinite problematiche e i suoi infiniti leccapiedi per capire chi vale e chi non vale?

Non ce ne voglia nessuno ma passare da Superman e Super-coglione è questione di attimi...

Abbiamo appena buttato via un'anno (se non di più...) grazie alle lungimiranti strategie societarie.

Questo dovrebbe essere il secondo. Ci aspetta anche il terzo, il quarto e il quinto???

L'Inter gioca in serie A e si merita una Società da serie A.

Al Sig.Thohir consigliamo di dimenticarsi il baseball, il football americano, l'NBA o altre realtà lontane anni luce dalla nostra da cui dice di prendere esempio e copiare per applicare i modelli di business a Milano.

Non ci è chiaro di preciso cosa stia facendo, cosa abbia in testa, quali fini lo spingono.

Ma vorremo vedere meno sorrisi...Vorremmo sentire meno volte la parola "business"...Vorremmo atti concreti...

Qui siamo in Italia. Paese di tradizioni e abitudini non conformi ne all'Indonesia ne agli Stati Uniti (parliamo di vita reale...senza offesa per nessuno)

E se il Sig.Thohir non può trovare nessun "uomo forte" che gestisca a più livelli una società di calcio italiana...

O è più presente...Trova il modo di esserlo...Capisce...Carpisce...Osserva...Esamina...

E comprova che tutto quello che stiamo scrivendo non è aria fritta...

Oppure lo invitiamo caldamente a rimanere a casa sua...

Senza mezzi termini...

-ALLENATORE

Non entriamo in merito alle decisioni tecniche di Mazzari.

L'importante è la serietà professionale e l'impegno.

Ci limitiamo a dire che come da buona STORICA abitudine societaria l'allenatore dell'Inter si trova in balia di tutto e tutti senza la minima difesa di nessuno.

-SQUADRA

Non siamo tecnici, allenatori, ex giocatori ne tantomeno vogliamo spostarci dal nostro UNICO ruolo che è quello di tifosi.

Però indebolire una rosa già limitata per rinforzare un'avversaria di quale politica societaria fa parte?

Guarin alla juve non è accettabile in questo momento storico.

Un giocatore giovane e tecnicamente valido per uno meno giovane?

Tutto ciò lascia perlomeno perplessi...

Con tutti i discorsi ascoltati da Thohir sul ringiovanire la rosa etc. sapete quale sarebbe l'unica politica costruttiva che accetteremmo per finire la stagione:

Arrivati a 40 punti in campo 5-6 giocatori della primavera tutte le partite!!!

-TIFOSI

Adesso è ora di unirsi gente...

Basta differenze tra Curva e altri settori.

Agli Inter Club diciamo che ora di farsi sentire concretamente, di presentarsi, se ci tengono, con quante più persone nei luoghi e nelle sedi più opportune per protestare civilmente con chi da più o meno tempo sta rovinando l'FC Inter.

Siamo stati pazienti, comprensivi e vogliamo continuare ad essere vicino alla squadra...

Ma cosi è davvero troppo!!!

Nelle prossime ore seguiranno notizie su varie ed eventuali iniziative aperte a tutto il popolo nerazzurro!!!

FORZA INTERISTI!!!

CURVA NORD MILANO 1969" @federicogottero

18:27: Secondo indiscrezioni l'Inter avrebbe bloccato la trattativa per il malcontento espresso dai tifosi sui social network. Juventus infuriata. @federicogottero

18:15: CLAMOROSO: Potrebbe saltare lo scambio Vucinic-Guarin. L'inter avrebbe bloccato l'operazione. Rimente incollati alla diretta per tutti gli aggiornamenti.

16:30 Ci prendiamo una piccola pausa. Tra poco torneremo con le ultime trattative di una giornata di mercato che si sta rivelando veramente appassionante.

16:19 La Roma non si ferma. Dopo Nainggolan e Bastos, i giallorossi sono interessati al giovane centrocampista turco Salih Uçan del Fenerbahce. L'indiscrezione arriva da Tuttomercatoweb. @FabioCapovilla

15:58 In settimana è attesa l'offerta ufficiale del Borussia Dortmund per Andrea Ranocchia. Ricordiamo che l'Inter ha già rifutato una prima proposta di 7 milioni. @FabioCapovilla

15:54 Il centrocampista danese Simon Poulsen, che settimana scorsa ha rescisso il contratto con la Sampdoria, si lega agli olandesi dell'AZ Alkmaar. @FabioCapovilla

15:48 Qualcuno riferisce che Guarin sarebbe già in questo momento a Torino a sostenere le visite mediche. Addirittura Conte avrebbe voluto aggregarlo già al gruppo in partenza per Roma, dove domani i bianconeri affrontano i giallorossi nei quarti di Coppa Italia. @FabioCapovilla

15:40 L'affare del giorno Guarin-Vucinic è in dirittura d'arrivo. Manca soltanto una piccola differenza economica da limare, possibile che si chiuda in giornata. Intanto sui social network esplode la rabbia dei tifosi nerazzurri che accusano di incompetenza il ds Branca, reputando Vucinic un giocatore sul viale del tramonto. @FabioCapovilla

15:33 Clamoroso a Livorno! Sarebbe in corso a Genova un incontro tra il patron Spinelli e Davide Nicola, l'allenatore esonerato appena una settimana fa. Evidentemente è bastato il ko di Roma per silurare Perotti. @FabioCapovilla

15:19 Il Liverpool comunica la cessione in prestito fino al termine della stagione di Tiago Ilori al Granada. @FabioCapovilla

15:15 L'attaccante dell'Hellas Daniele Ragatzu, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, passa al Lanciano in prestito con diritto di riscatto. @FabioCapovilla

15:11 Il centrocampista uruguaiano Juan Surraco passa dal Modena al Cittadella. Lo ha appena ufficializzato il club veneto. @FabioCapovilla

15:04 Non solo Vucinic, l'Inter sta provando ad accelerare anche per Danilo D'Ambrosio. Secondo Calcionews24, oggi potrebbe essere il giorno giusto per ingaggiare il difensore del Torino e dare a Mazzarri quell'esterno di cui ha bisogno dopo le partenze di Alvaro Pereira e Wallace. @FabioCapovilla

15:00 Secondo la Gazzetta dello Sport, il Chievo potrebbe riprovare (stavolta con maggiori chances di successo) l'assalto a Leandro Greco. Il centrocampista del Livorno è stato più volte corteggiato dai veneti, sin da quando vestiva la maglia dell'Hellas. @FabioCapovilla

14:55 Il quotidiano portoghese A Bola riporta l'interessamento della Juventus per William Carvalho, centrocampista dello Sporting Lisbona. Infatti, sabato ad assistere alla partita dello Sporting in trasferta ad Arouca ci sarebbe stato un osservatore dei bianconeri per visionare il giocatore rivelazione della Liga lusitana. @FabioCapovilla

14:48 Le visite mediche di Guarin alla Juventus si terranno domani. @FabioCapovilla

14:36 Secondo quanto riporta TuttoSport, il Carpi avrebbe convinto Matteo Ardemagni ad accettare la proposta del club emiliano. L'attaccante ha giocato la prima parte di stagione al Chievo in prestito dall'Atalanta. @FabioCapovilla

14:28 La Reggina ufficializza la cessione di De Rose al Lecce in prestito con diritto di riscatto. @FabioCapovilla

14:19 La Lazio è vicinissima a Filip Djordjevic. L'attaccante serbo del Nantes ha espresso la sua preferenza per i biancocelesti, in corsa per lui c'era anche l'Inter. Il serbo giungerà nella capitale a giugno, una volta che sarà scaduto il suo contratto con il Nantes. @FabioCapovilla

14:13 Secondo Calcionews24, il Cesena starebbe per chiudere con il Livorno il trasferimento in Romagna di Luca Belinghieri. @FabioCapovilla

14:09 Il Padova ufficializza l'arrivo di Federico Moretti, attaccante di proprietà del Catania che ha disputato la prima parte di stagione a Cesena. @FabioCapovilla

14:06 La conferma di Carlo Laudisa dello scambio Vucinic-Guarin tra Juventus e Inter. @FabioCapovilla

14:00 La lunga giornata di trattative si apre con il clamoroso scambio, sempre più probabile man mano che passano le ore, Vucinic-Guarin. Secondo la Gazzetta dello Sport il centrocampista colombiano starebbe già sostenendo le visite mediche a Vinovo, mentre il montenegrino ha salutato tutti destinazione Milano. Un'operazione fino a ieri assolutamente top secret che si sta risolvendo in brevissimo tempo. @FabioCapovilla