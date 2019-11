Live Calciomercato; è ufficiale, salta lo scambio Vucinic - Guarin!

La Redazione Mercato di VAVEL è pronta a darvi gli ultimi aggiornamenti sulle principali trattative di oggi. Gli affari conclusi, quelli in via di definizione, gli incontri, le indiscrezioni: non vogliamo tenervi all'oscuro di nulla!

22.45 Si conclude anche oggi una lunga maratona di calciomercato, iniziata alle 13.30! La redazione di Vavel Calciomercato vi da appuntamento a domani con tutte le ultime news di calciomercato, si incomincia a entrare nel vivo! Marco De Rito e tutta le redazione di Vavel Calciomercato vi augura Buona Notte.

22.40 Mata - Mantchster United, l'accordo si avvicina. Nonostante le prime difficoltà di accordo tra Chelsea e Mantchester United le parti attualmente, secondo quanto riporta Sky Sports, si stanno avvicinando. @marcoderito Marco De Rito

22.30 Per Iturbe , in pr estito al Verona ma di proprietà del Porto , ci sarebbero Napoli e Roma secondo quanto r iporta la redazione di Mediaset Premium. @marcoderito Marco De Rito

22.22 Romulo, a Sky, ha dichiarato che a Verona sta benissimo e non vuole cambiare città; anche se si parla di un interesse da parte dei campioni d'italia in carica che potrebbe fargli cambiare idea. @marcoderito Marco De Rito

22.11 Secondo quanto riferto dalla redazione di Soccermagazine, il Chievo e il Parma starebbero pensando di intavolare uno scambio che vedrebbero coinv olti Mesbah e Estigaribbia. @marcoderito Marco De Rito

22.05 Accardi: "Kharja piace al Bologna!", l'agente del calciatore lo dichiara a Tutto Mercato Web! @marcoderito Marco De Rito

21.58 Ardemagni - Carpi, ci siamo! L'agente dell' attacante ex Atalanta è nella sede del Carpi per la firma del contratto. @marcoderito Marco De Rito

21.50 PARLA BONATO! Il ds del Sassuolo rilasciia delle dichiarazioni interessatti al sito Laziosiamonoi. Il dirigente neroverde dichiara che stanno prendendo in esame diversi pr ofili tra i quali Belfodil e Floccari, però è da escludere a priori una scambio con Zaza. @marcoderito Marco De Rito

21.45 Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà nel suo blog, l'agente di Vucinic sta ricercando di aprire la pista Arsenal per il suo assistito. @marcoderito Marco De Rito

21.35 Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà il Pescara vrebbe chiuso per Milicevic. @marcoderito Marco De Rito

21.2 9 Per Mitrovic, fa pressing il Valladolid, il club spagnolo sta cercando di accapararsi il difensore del Benfica. @marcoderito Marco De Rito

21.25 Napoli, trovato l'accordo con Henrique, secondo quanto riporta la redazione di Tutto Mercato Web, il Napoli avrebbe trovato l'accordo sia con il calciatore che con la squadra (prestito con diritto di riscatto), si attendo solo che in casa azzura ci si convinca definitivamernte dell'affare. @marcoderito Marco De Rito

21.20 PARLA CAIRO! A Internews il presidente granata rilascia le seguenti parole sulla situazione D'Ambrosio: "Posso dire che siamo lontani dal trovare un accordo"- continua il presidente granata- "Intesa per D'Ambrosio all'Inter? No, non ci sono novit à rispetto agli ultimi giorni". @marcoderito Marco De Rito

21.12 Capuano, secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, potrebbe approdare al Livorno. @marcoderito Marco De Rito

21.10 Parigini potrebbe tornare alla base, secondo quanto riporta Toro N ews, il Toro potrebb e far ritornare Parigini nelle giovanili granata, e annulare il prestito con la Juve Stabia. @marcoderito Marco De Rito

20.54 Toro , non smentite le voci su interessame nto Juve per D'Ambrosio . Il ds Petrachi, secondo q uanto riporta Tuttosport, ha dichiarato, in questi ultimi minuti, che non scopre le carte sul terzino destro.

20.50 Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport, il Sassuolo sarebbe in pole per Floccari. @marcoderito Marco De Rito

20.46 In standby la trattativa Castellini - Livorno. a causa dell e richieste per il salario del calciatore. @marcoderito Marco De Rito

20.40 Trattativa Longo - Levenate. Sogliano, ds del Verona, ha amesso, ai mircofoni di TMW, che della trattativa se ne occupa l' Inter, proprietaria del cartellino ma ci dovrebbe essere stato un intoppo negli ultimi giorni, anche se risolvibile. Il ragazzo continua ad allenarsi con il Verona. @marcoderito Marco De Rito

20.37 UFFICIALE! Iamello passa dallo Spezia alla P ro Vercelli a titolo temporaneo. @marcoderito Marco De Rito

20.30 UFFICIALE! Martina , preso g iovane Lescano dal Ge noa. @marcoderito Marco De Rito

20.23 Ai microfoni di Lady Radio, interviene l'agente di Emanuele Giaccherini , dichiarando che a Gennaio non di muove del Sunderland. Quindi nessuna possibilità per la Viola. @marcoderito Marco De Rito

19.55 COMUNICATO DELL'INTER! Il presidente Thoir , scrive un comunciato attraverso il sito ufficiale per riportare i motivi della sce lta di non vendere Guarin: "Questa mattina ho ascoltato tutti i miei collaboratori, mi sono confrontato con il dott. Massimo Moratti e suo figlio Angelomario: ho deciso di non procedere nella trattativa con la Juventus. Ho ritenuto che non ci fossero più le condizioni per arrivare ad un accordo sul quale c'erano opinioni diverse, e i cui vantaggi economici e tecnici per il club non apparivano così evidenti. Ho già incaricato i responsabili dell'Area Tecnica, come abbiamo già detto attraverso il comunicato ufficiale, di valutare altre opportunità di mercato, per rinforzare la squadra nel rispetto dei parametri economici che il Financial Fair Play ci impone. Credo, ancora una volta, che si debba rimanere uniti: tifosi, club e squadra, per tornare ad essere quello che tutti vogliamo e che l'Inter si merita". @marcoderito Marco De Rito

19.53 Il tecnico del QPR ha affermato che sono molto interessati a Belfodil ma il West Ham è più avanti. @marcoderito Marco De Rito

19.45 UFFICIALE! Novara arriva Lambrughi a titolo definitivo. @marcoderito Marco De Rito

19.36 Raul Llorente ha firmato con il Kalloni, fino al 2015. L'esterno sinistro era svincolato. @marcoderito Marco De Rito

19.32 CLAMOROSO! Secondo quanto riporta Sportmediaset, la Juve per fare un dispetto all' Inter dopo lo sgarbo Guarin, si è inserita nella trattativa per D'Ambrosio, l'agente del calciatore era a Milano per trattare con i neroazzuri ma il club bianconero starebbe tentando un sorpasso che ha del clamorso. I tifosi granta, però, non sarebbero contenti di cedere l'ennesimo giocatori ai mai amati cugini. @marcoderito Marco De Rito

19.27 Secondo quanto riporta la gazzetta dello sport, Mihaylov , 25enne porti ere del Hellas, sarebb e stato messo in vendita e il Sunderland si è subito interessato. @marcoderito Marco De Rito

19.24 Diego Tardelli, a Laziosiamonoi.it, ha dichiarato che non ha intenzione di andarsene via dall' Atletico Miniero. Sfuma un obbiettivo per la Lazio? @marcoderito Marco De Rito

19:09: DANTE AD UN PASSO DALLO UNITED: il primo rinforzo per il Manchester United potrebbe essere il difensore Dante del Bayern Monaco. Secondo quanto riferisce il 'Daily Express', infatti, i 'Red Devils' e il Bayern Monaco avrebbero quasi definito l'operazione che porterebbe il trentenne difensore carioca all'ombra dell'Old Trafford. Lo stesso Dante ha confermato tutto ai microfoni della redazione brasiliana di 'FOXSports': “So del forte interesse del Manchester United, sono lusingato ma l’accordo non c’è ancora, continuo ad essere un giocatore del Bayern Monaco, però credo che entro la fine del mese si possa definire”. @federicogottero

19:03: Ufficiale: Cherubin rinnova con il Bologna fino al 2018. Era nell'aria ormai da giorni, mancava solo l'ufficialità. Nicolò Cherubin ha rinnovato il proprio contratto con il Bologna, in scadenza a giugno, fino al 2018. @federicogottero

18:57: VERMALEN - NAPOLI, WENGER BLOCCA TUTTO: Stando a quanto riporta il 'Daily Star', Arsene Wenger avrebbe bloccato il trasferimento di Vermalen al Napoli. Il difensore centrale era un'espressa richiesta di Benitez per rinforzare il reparto difensivo. C'era l'ok con il giocatore ma il tecnico dei Gunners ha bloccato tutto, facendo si che l'operazione si arenasse. A questo punto prende quota la pista Henrique del Palmeiras. @federicogottero

18:48: VUCINIC - GUARIN: dopo il comunicato dell'Inter, arriva anche il comunicato della Juventus: "Juventus Football Club non commenta il comunicato dell'Internazionale F.C. La società è concentrata sulla gara di Coppa Italia TIM e procederà alla valutazione e alla spiegazione dello sconcertante accaduto". @federicogottero

18:22: ecco il comunicato apparso sul sito dell'Inter: ''FC Internazionale informa di aver deciso di non procedere nella trattativa con la Juventus per il trasferimento dei calciatori Fredy Guarin e Mirko Vucinic. Il Presidente Thohir, dopo essersi confrontato con il dott. Massimo Moratti, suo figlio Angelomario e con i dirigenti della Società, ha ritenuto che non sussistessero le condizioni, tecniche ed economiche, per il raggiungimento dell'accordo e ha già dato mandato ai responsabili dell'Area Tecnica di valutare altre opportunità di mercato, con l'obiettivo di rinforzare la squadra nel rispetto dei parametri economici imposti dal Financial Fair Play''.

@AttilioMalena

18:20: E' UFFICIALE, SALTA LO SCAMBIO GUARIN-VUCINIC. Lo ha annunciato sul proprio sito ufficiale la società nerazzurra.@AttilioMalena

18:16: il Napoli è sempre attivo sul mercato, per la difesa è ritornato in auge il nome di Vermaelen che è valutato almeno dodici milioni di euro dall'Arsenal di Arsene Wenger. Occhio anche alla pista che porta a Agger...

@AttilioMalena

18:08: aggiornamento da Milano sulla telenovela GUARIN-VUCINIC, i tifosi nerazzurri sono attesi a minuti sotto la sede del club nerazzurro per manifestare contro l'operato della dirigenza.

@AttilioMalena

18:03: nel calciomercato sono tante le trattative che rimangono segrete, secondo quanto ci risulta, il Milan e la Fiorentina avrebbero chiesto al Napoli il prestito di Blerim Dzemaili ma la società partenopea ha deciso di non privarsi dello svizzero visto anche il recente infortunio di Valon Behrami.

@AttilioMalena

17:59: in Serie B, due bomber sono a caccia di sistemazione: Matteo Ardemagni come anticipato, è ad un passo dal Carpi. Mentre su Comi si stanno muovendo con decisione Reggina, Modena e Lanciano.

@AttilioMalena

17:56: Julio Cesar spinge per tornare in Italia, il brasiliano è stato proposto dai dirigenti del Qpr al presidente Massimo Cellino ma prima il Cagliari deve privarsi di Michael Agazzi che è sempre sul taccuino di Milan, Fiorentina e Udinese. Anche la Sampdoria in corsa, ma i blucerchiati non sarebbero disposti ad accollarsi l'oneroso ingaggio dell'ex estremo difensore dell'Inter.

@AttilioMalena

17:52: intanto i bianconeri sono scatenati, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus sarebbe vicinissima al centrocampista dell'Atalanta Baselli in vista della sessione estiva. Il club di Andrea Agnelli sta cercando di chiudere anche per Davide Zappacosta ma l'Atalanta non molla.

@AttilioMalena

17:47: secondo quanto ci risulta, Fredy Guarin sarebbe in rotta di collisione con l'Inter. Il colombiano vorrebbe la Juventus a tutti i costi e starebbe tentando in ogni modo di avere un colloquio telefonico con il presidente Thohir. I bianconeri attendono fiduciosi...

@AttilioMalena

17:38: VUCINIC-GUARIN SVOLTA CLAMOROSA: dall'Indonesia il presidente Erick Thohir sembrerebbe aver bloccato la trattativa. Non si escludono però colpi di scena, potrebbe arrivare anche un comunicato da parte del magnate nei prossimi minuti.

@AttilioMalena



16.22 Napoli - Ralf primo approcio! Secondo quanto riporta Tutto Mercato Web, il Napoli avrebbe cercato un primo approcio con il Corinthias per Ralf, alternativa di Capoue. Marco De Rito

16.19 Napoli, si insiste per Moreno! Il Napli ha offerto 13 milioni al Siviglia per il terzino sinistro Moreno, la squadra iberica però non vuole privarsi a gennaio del terzino sinistro, lo riporta: diariodesevilla.es Marco De Rito

16.17 VUCINIC - INTER! Centinaia sono i tifosi sotto la sede dell'Inter ad attendere gli esiti della trattativa tra i neroazzurri e bianconeri.

16.14 UFFICIALE! Sampdoria, ritornà Barillà dalla Reggina. Marco De Rito

16.12 UFFICIALE! La Sampdoria comunica, tramite il proprio sito ufficiale, di aver ceduto Tozzo in prestito al Latina. Marco De Rito

16.07 Il Fyenoord, secondo quanto riporta Sky, avrebbe ricevuto un offerta di 8 milioni per Pellè da parte del Qatar. Marco De Rito

15.52 L'agente di Bastos e Capoue interviene a Radi o Crc, con le segenti parole: "Sono felice che Bastos vesta il giallorosso. È stato difficile scegliere tra i partenopei e la Roma , in quanto parliamo d i due società italiane davvero importanti. La proposta del Napoli è arrivata un solo minuto dopo quella della Roma . Poi è stato Bastos a scegliere la piazza giallorossa. Capoue? I l problem a non è il giocatore, e nemmeno il Napoli . Il Tottenham vuole tanti soldi, quello che chiede è p azzi... Marco De Rito

15.41 PARLA L'AGENTE DI VUCINIC! L'agente del attacante in bilico con l' Inter dichiara: "Aspettiamo ancora, vediamo. Mirko è tranquillo, sono sempre in contatto con l'Inter". Marco De Rito

15.35 Secondo quanto riporta Tutto Mercato web, il centrocampista Edenilson è arrivato a Udine, pronto per firmare il contratto. Marco De Rito

15:16: Secondo quanto riporta la redazione di 'Sky', la Juventus, con l'addio di Mirko Vucinic, potrebbe tornare sulle tracce di Marco Borriello. L'attaccante è legato alla Roma con un contratto in scadenza a giugno e vorrebbe rimanere nella Capitale fino al termine della stagione. L'interessamento però della società bianconera potrebbe sparigliare le carte in tavola. @federicogottero

15:09: AGGIORNAMENTI VUCINIC - GUARIN: Beppe Marotta è atterrato a Roma all'aereoporto di Fiumicino ed interpellato dall'Ansa ha dribblato le domande sullo scambio fra Mirko Vucinic e Fredy Guarin: "No grazie, non ho niente da dire", ha dichiarato il dirigente bianconero. @federicogottero

15:00: Il Genoa vira forte su Nicolas Burdisso, in uscita dalla Roma. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, Gasperini avrebbe chiesto a Preziosi di prendere il difensore argentino per rinforzare il reparto difensivo. La Roma potrebbe presto dare il via libera all'operazione per poi virare su Heitinga. Seguiranno sviluppi. @federicogottero

14:49: Punto sul mercato in casa Chievo: il mercato dei Clivensi fatica a decollare e come riporta il 'Corriere di Verona' molte trattative sono ancora in stallo. Isaac Cofie era pronto a rientrare dal Genoa, ma il Grifone ha bloccato l'affare cosi come il Bologna per Rolando Bianchi. Uno che sembra vicino a vestire la maglia giallablù è Leandro Greco del Livorno. L'ex centrocampista di Olympiacos e Roma è l'obiettivo numero uno dei Clivensi per la mediana. Sembra fatta anche per Mesbah dal Parma, mentre lo scambio tra Della Rocca e Guana è ancora in fase di stallo. @federicogottero

14:37: Secondo quanto riporta la redazione di 'Sportmediaset' il Tottenham avrebbe proposto un clamoroso scambio alla Juventus. Franco Baldini, direttore sportivo degli Spurs, avrebbe chiesto Marchisio in cambio di Lamela. Per il momento non arrivano riscontri, ma l'arrivo di Guarin potrebbe essere un indizio di un eventuale cessione illustre a centrocampo già gennaio. @federicogottero

14:29: Colpo Everton: dal Monaco arriva Lacina Traorè. Secondo quanto riporta 'Sky Sport' l'Everton ha trovato l'accordo con Lacina Traorè del Monaco. Roberto Martinez, è in attesa del permesso di lavoro dell'ex punta dell'Anzhi che raggiungerà i Toffees in prestito. @federicogottero

14:25: Ufficiale: Munua lascia la Fiorentina. L'esperto portiere sudamericano Gustavo Munua ha rescisso il contratto con la società viola. Ecco il comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver risolto consensualmente il contratto che legava la Società viola al calciatore uruguaiano Gustavo Munua.

La società fa i migliori auguri al giocatore per il prosieguo della sua carriera". @federicogottero

14:18: Come vi avevamo anticipato qualche settimana fa Danilo D'Ambrosio sarà un giocatore dell'Inter. Oggi è in arrivo a Milano il suo agente e la trattativa potrebbe chiudersi già oggi. Da discutere c'è ancora la questione legata alla contropartita, ma Thohir vuole chiudere per l'esterno granata e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità. @federicogottero

14:10: Il Paris Saint-Germain vuole Pjanic. Secondo l'Equipe il club francese vorrebbe accontentare le richieste dell'allenatore Blanc che come rinforzo gradirebbe un centrocampista. I due nomi sul taccuino della dirigenza parigina sono Yohan Cabaye del NewCasle e Miralem Pjanic della Roma. Il quotidiano francese valuta il centrocampista giallorosso intorno ai 20 milioni e la possibilità di uno scambio con Pastore può diventare concreta. @federicogottero

14:04: Ufficiale: maxi scambio tra Parma e Sassuolo. Il Parma tramite un comuincato sul proprio sito ufficiale ha definito i termini dell'operazione: "Parma Fc comunica di aver ceduto all' US Sassuolo a titolo definitivo con diritto di compartecipazione i giocatori Pedro Mendes e Nicola Sansone. Sempre all' US Sassuolo è stato ceduto a titolo temporaneo Aleandro Rosi. Parma Fc comunica inoltre di aver acquistato a titolo temporaneo dall' US Sassuolo Jonathan Rossini. Dall'Inter è stato invece acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto della compartecipazione Ezequiel Schelotto, che ha disputato la prima parte di stagione all' US Sassuolo. Jonathan Rossini ed Ezequiel Schelotto saranno presentati ufficialmente con una conferenza stampa alla quale prenderà parte anche l'ad Pietro Leonardi, domani mercoledi 22 gennaio alle ore 12:30 presso la sala stampa del centro direzionale di Collecchio". Al Parma andrà inoltre un conguaglio di 4,3 milioni di euro. @federicogottero

13:57: Ufficiale: Di Carlo nuovo allenatore del Livorno. Nuova rivoluzione in casa Livorno. Dopo l'esonero di Nicola avvenuto una settimana fa, Spinelli aveva prima affidato la squadra a Perotti, poi ieri ha incontrato Nicola per riaffidargli la panchina, infine ha deciso di chiamre Domenico Di Carlo. L'ex tecnico di Chievo e Sampdoria sarà presentato oggi alle 14:30 nella sala conferenza del Centro Coni di Tirrenia. @federicogottero

13:47: Il summit tra le due società si è interrotto, la trattativa non si è ancora conclusa ma l'accordo è vicino. Marotta e Paratici sono partiti per Roma in vista della sfida di stasera di Coppa Italia. L'operazione dovrebbe comunque concludersi in questi termini: Vucinic all'Inter con un contratto fino al 2017 a 2,4 milioni di euro a stagione. Guarin alla Juventus fino al 2018. Il colombiano guadagnerà 2,2 milioni di euro fino a fine stagione, poi dalla prossima 3 milioni netti all'anno. L'unica cosa ancora da chiarire è il conguaglio. L'Inter chiedeva 5, la Juve ha subito rifiutato. La trattativa potrebbe chiudersi a 2 - 2,5 milioni. @federicogottero

13:36: AGGIORNAMENTI VUCINIC - GUARIN: Alessandro Lucci, procuratore di Vucinic, ha lasciato da pochi minuti la sede dell'Inter. L'accordo con la società neroazzurra è stato trovato. Ora manca solo quello tra Inter e Juventus su conguaglio che ancora non è stato trovato. Lucci, uscito da una porta laterale, e ora diretto in un noto albergo milanese dove si trova anche il montenegrino. All'uscita l'agente però a rilasciato alcune dichiarazione a 'Tuttojuve.com': "Aspettiamo ancora, vediamo. Mirko è tranquillo, sono sempre in contatto con l'Inter". @federicogottero