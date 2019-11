Live Calciomercato - Inter su Hernanes, la Juve pensa a D'Ambrosio

La Redazione Mercato di VAVEL è pronta a darvi gli ultimi aggiornamenti sulle principali trattative di oggi. Gli affari conclusi, quelli in via di definizione, gli incontri, le indiscrezioni: non vogliamo tenervi all'oscuro di nulla!

19:52: colpo del Manchester United ad un passo, secondo le ultime indiscrezioni i Red Devils verseranno nelle casse del Chelsea quarantacinque milioni di euro per assicurarsi la firma di Juan Mata.

@AttilioMalena

19:48: AGGIORNAMENTO SULL'AFFARE DIAMANTI-GUANGZHOU: il trequartista potrebbe lasciare il Bologna già in questa sessione di mercato, il club cinese sarebbe disposto ad offrire una cifra tra i nove e i dodici milioni di euro mentre per il giocatore è pronto un contratto fino al 2017 a sei milioni di euro netti a stagione.

@AttilioMalena

19:45: come vi stiamo anticipando da giorni, il Palermo è ad un passo da Archaaf Lazaar. Il laterale sinistro ha un'accordo con i siciliani sulla base di un contratto fino al 2017, ora manca solo il si del Varese per chiudere l'affare.

@AttilioMalena

19:38: Nonostante il naufragio della trattativa con la Juventus, l'Inter sta tentando in ogni modo di prelevare Mirko Vucinic. Il giocatore prima di conoscere l'offerta dell'Arsenal aspetterà le mosse dei nerazzurri che non mollano la presa sul montenegrino.

@AttilioMalena

19:15: Ufficiale: Bukharov dallo Zenit all'Anzhi. Con una nota sul proprio sito interner, lo Zenit ha reso noto di aver ceduto Aleksandr Bukharov in prestito all’Anzhi Makhachkala. Il ventottenne attaccante era finito ai margini della compagine di Spalletti dopo l'arresto dello scorso settembre dovuto ai disordini fomentati, in evidente stato di ebbrezza, all’aeroporto di San Pietroburgo. Sostanzialmente però si tratta di un addio, il giocatore era in scadenza e potrà quindi scegliere in assoluta libertà la sua prossima destinazione. @federicogottero

19:06: Secondo quanto riferito dal network brasiliano 'Globoesporte' il San Paolo avrebbe detto no all'attaccante ex Milan Ricardo Oliveira, da poco liberatosi dall' Al Jazira. Il presidente paulista Juvencio, infatti, ha intenzione di riportare in patria un'altra punta, trattasi di Nilmar, ex compagno di squadra di Pepito Rossi al Villarreal. Il ventinovenne brasiliano però è legato al Al-Rayyan con un contratto fino al 2016. @federicogottero

18:57: HOTEL HILTON- Secondo indiscrezioni che arrivano dall'Hotel Hilton di Milano, sono ore importanti per l'attaccante del Siena Nicolò Giannetti. Il giocatore piace molto al Catania e nelle prossime ore potranno esserci nuovi contatti. Gli etnei stanno lavorando per una comproprietà. Anche il Watford è molto interessato all'attaccante toscano. L'Udinese lo prenderebbe a metà con il Siena e poi lo girerebbe in prestito agli inglesi. @federicogottero

18:50: Ancora Marotta riguardo lo scambio Vucinic - Guarin: "Noi abbiamo sempre detto che questo mercato era visto da noi per le opportunità da cogliere. C'era il desiderio dell'Inter di contattare Vucinic e noi abbiamo dato l'assenso. Abbiamo ritenuto che come contropartit poteva fare al caso nostro Guarin. Non abbiamo messo la pistola in tempia a nessuno e non abbiamo mai pensato di rifilare un "pacco". Vucinic è un giocatore a oggi della Juventus. Capisco il morale e gli abbiamo dato un permesso e lo faremo anche domani. D'altronde lo capiamo, aveva svuotato l'armadietto e sostenuto le visite mediche. Il passo successivo sarebbe stata la firma del contratto". Il dg bianconero conclude la conferenza stampa lanciando un messaggio a Thohir: "Thohir parli con Agnelli, dia delle spiegazioni sull'accaduto. Quel che è successo è lesivo nei confronti della società. Fassone parla di tematiche ambientali che io non ho capito". @federicogottero

18:47: Marotta conferma che la trattativa era praticamente conclusa: "In realtà questa trattativa era già stata definita tra le parti, era stata definita con un accordo verbale, ma si sa che nel mondo del calcio e nella vita in generale, ci sono delle regole non scritte, ma che assolutamente devono essere rispettate. Accordi che sono stati raggiunti tra la dirigenza della Juventus, da me rappresentata, e la dirigenza dell'Inter, rappresentata dal direttore generale Fassone. Devo dire anche, a supporto di questa tesi, che il presidente Andrea Agnelli, ha più volte tentato di mettersi in contatto con il collega e presidente Thohir nella giornata di ieri; alle 10:48 ha ricevuto un sms da parte sua, che dava l'assenso definitivo all'operazione". @federicogottero

18:42: Ufficiale: CSKA Mosca, Mark Gonzalez via in prestito. Il giocatore aveva recentemente prolungato il contratto fino al 2015, ma per giocare con più continuità e guadagnarsi un posto al Mondiale ha deciso di tornare in patria. Il CSKA Mosca, infatti, con un nota sul sito ufficiale del club, ha annunciato che Gonzalez è stato dato via in prestito all'Universitad Catolica. @federicogottero

18:39: Prime parole dure quelle dell'Amministratore delegato della Juventus che ha esordito dicendo che bisogna fare chiarezza su quanto accaduto ieri. Ecco le sue prime dichiarazioni: "Per me è motivo di sofferenza essere qui, ma sono stato costretto dalla situazione che si è venuta a creare per via della vicenda del presunto passaggio di Vucinic all'Inter e Guarin alla Juventus. Ma più specificatamente al comunicato stampa emesso dall'Inter nella giornata di ieri quando noi eravamo in procinto di giocare all'Olimpico contro la Roma. Abbiamo potuto rispondere solo con un comunicato stringato che esternava il nostro stato d'animo. Abbiamo definito sconcertante il comunicato stampa perché in realtà conteneva delle situazioni non veritiere, false. Per questo la mia puntualizzazione si è resa necessaria per tutelare la Juventus e alcuni attori di questa vicenda. Fassone". @federicogottero

18:36: Marotta è arrivato nella sala stampa di Vinovo, la conferenza stampa sta per iniziare. Seguitela in diretta con noi. @federicogottero

18:32: Secondo quanto appreso da 'Tuttomercatoweb', domani il Livorno proverà a chiudere per Matteo Rubin dell'Hellas Verona. Il giocatore avrebbe dato il suo ok per il trasferimento nel club amaranto. @federicogottero

18:27 Alex Telles, laterale sinistro brasiliano che è stato obiettivo di mercato del Napoli, passa al Galatasaray.

TRANSFER | Alex Telles Galatasaray'da! #hosgeldinTelles pic.twitter.com/JSAi8cfJgk — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 21 Gennaio 2014

18:18 NOTIZIONA!! Mata non si è allenato con il Chelsea! Il Daily Express sostiene che l'attaccante spagnolo è in procinto di passare allo United per una cifra di circa 30 milioni di sterline. @FabioCapovilla

18:15 Riguardo alla notizia della possibile cessione di Vucinic all'Inter va precisato che sarebbe stato Thohir a riaprire la trattrativa. Probabile che, constatata l'impossibilità di arrivare a Hernanes a un prezzo accessibile, il magnate indonesiano abbia deciso di puntare sul montenegrino che ormai ha sostenuto le visite mediche. @FabioCapovilla

18:08 Il Borussia Dortmund presenta la sua offerta per Andrea Ranocchia: 6-7 milioni per l'intero cartellino. Inter intenzionata però a rifiutare, non smuovendosi dai 10 milioni richiesti. @FabioCapovilla

18:05 Tra poco meno di mezz'ora Beppe Marotta parlerà in conferenza stampa: rumors parlano di un possibile annuncio della cessione di Vucinic all'Inter in cambio di soldi, togliendo Guarin dalla trattativa. @FabioCapovilla

17:59 Secondo Europa Calcio, il Barcellona sarebbe vicinissimo a ingaggiare per la prossima stagione il portiere del Borussia Mönchengladbach Marc-André ter Stegen. Al club tedesco, terzo in Bundes, verrebbero versati 11,5 milioni. @FabioCapovilla

17:55 Nella conferenza stampa pre-Siena Vincenzo Montella ha affrontato l'argomento mercato, in particolare soffermandosi sulla necessità di ingaggiare difensori: "Dopo l'infortunio di Tomovic in difesa siamo rimasti pochi, vedremo se ci sarà la possibilità di cogliere qualche occasione. Dainelli sta giocando meglio rispetto agli ultimi tempi, mentre su Mexes non mi risulta nulla.". @FabioCapovilla

17:52 L'agente di Vucinic si sfoga a Inter live. Alessandro Lucci attacca chi ha messo in giro la voce che il montenegrino non avesse superato le visite mediche sostenute. Non esistono situazioni intermedie: o sei idoneo o non lo sei e Mirko lo era, tanto che ieri mattina ero nella sede dell'Inter a redigere i contratti. Sono cattiverie insensate e gratuite di cui non credo siano responsabili né l'Inter né la Juve. Adiremo le vie legali contro chi ha fatto circolare queste falsità". @FabioCapovilla

17:47 L'ex interista Diego Forlan sta per cominciare una nuova avventura in Giappone. Si vocifera di una firma imminente con il Cerezo Osaka dopo che l'uruguaiano ha rescisso con l'Internacional. @FabioCapovilla

17:45 L'agente di Paul-Georges Ntep, attaccante dell'Auxerre, smentisce l'esistenza di contatti con la Roma: "Non è arrivata alcuna offerta per lui, dalla Roma e tantomeno dall'Arsenal". @FabioCapovilla

17:43 Il Times rivela che Erik Lamela avrebbe chiesto al Tottenham di essere ceduto alla Juventus. A partire da questa indiscrezione, il Daily Mirror ipotizza uno scambio con Marchisio. @FabioCapovilla

17:38 Slitta alle 18:30 l'atteso comunicato della Juventus in merito alla vicenda Vucinic-Guarin. @FabioCapovilla

17:29 Possibile inserimento del West Ham per Marco Borriello. Secondo Gianluca di Marzio, gli Hammers sarebbero intenzionati a ingaggiare l'attaccante della Roma in prestito per sei mesi e successivamente sottoporgli un contratto biennale in caso di salvezza. @FabioCapovilla

17:25 Dopo il mancato approdo all'Inter, per Mirko Vucinic potrebbero aprirsi nuovamente le porte della Premier. Secondo La Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sono Arsenal e Tottenham. @FabioCapovilla

17:18 Il Rennes presenta Ola Toivonen, il trequartista svedese acquistato dal PSV Eindhoven. @FabioCapovilla

Ola #Toivonen avec son nouveau maillot. #SRFC pic.twitter.com/lY5bFnmFtf — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 22 Gennaio 2014

17:12 Il Lanciano ufficializza l'arrivo in prestito dell'attaccante Gianmario Comi. Gli abruzzesi informano di aver raggiunto l'accordo sia con il Milan che con il Torino, i due club proprietari del suo cartellino. @FabioCapovilla

17:09 Buone notizie per il Bologna. Il Manchester City comunica la rescissione con Ibrahim, centrocampista somalo di passaporto norvegese che interessa proprio ai felsinei. @FabioCapovilla

THE club can confirm that Abdisalam Ibrahim has been released from his contract. We wish him well for the future. — Manchester City FC (@MCFC) 22 Gennaio 2014

17:05 L'Udinese cede in prestito al Cadice l'attaccante Dioni. Per lui si tratta di un ritorno, dato che i bianconeri lo avevano prelevato proprio dal Cadice. La prima parte di stagione Dioni l'ha giocata, sempre il Spagna, con la maglia dell'Hercules Alicante. @FabioCapovilla

16:55 Il Livorno ufficializza l'arrivo a titolo definitivo dalla Sampdoria del difensore Paolo Castellini e la cessione in prestito al Novara del difensore Alessandro Lambrughi. @FabioCapovilla

16:51 A proposito di scambi riusciti, il Parma ha presentato oggi Rossini e Schelotto, i due giocatori acquistati nella maxi operazione imbastita con il Sassuolo. Entrambi arrivano in prestito. @FabioCapovilla

16:40 Il fallimento dello scambio Vucinic-Guarin rischia di avere degli strascichi piuttosto importanti su due potenziali trattative. La prima è quella relativa a Hernanes della Lazio, sul quale l'Inter sta concentrando ora tutti i suoi sforzi. Le richieste di Lotito sono esorbitanti: il Profeta vale non meno di 20 milioni, una valutazione di partenza piuttosto elevata che rischia di scoraggiare tutti i possibili acquirenti. Mazzarri ha bisogno di forze nuove e ha fatto capire che l'investimento sul Profeta potrebbe essere necessario non solo per chiudere dignitosamente questa stagione, ma anche per impostare la prossima. La seconda trattativa che si sta profilando in queste ore riguarda invece D'Ambrosio, da tempo promesso sposo dell'Inter, sul quale sta lavorando sotto traccia la Juventus. Ieri Cairo e Marotta si sono trovati a cena e, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, non è da escludere che la Signora provi a fare uno sgarbo nei confronti dei nerazzurri. @FabioCapovilla