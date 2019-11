Diretta chiusura calciomercato live: le ultime dall'Ata Hotel Executive

La Redazione Mercato di VAVEL è pronta a darvi gli ultimi aggiornamenti sulle principali trattative dell' ultimo giorno della finestra invernale di calciomercato invernale 2014. Gli affari conclusi, quelli in via di definizione, gli incontri, le indiscrezioni, lanci di buste all'ultimo e acquisti mancati: non vogliamo tenervi all'oscuro di nulla!

Per oggi i contributi dall'Ata Hotel Executive sono finiti. Il calciomercato si è concluso,è stato un mercato discreto per le italiane manca il colpaccio, l'acquisto più costoso l'ha fatto la nuova Inter targata Thoir: Hernanes; d'altro canto non ci sono state cessioni eccelenti.

23.40 Il figlio di Marcello Lippi, afferma che, visto che il calciomercato in Cina finisce il 28 Febbraio, l'ex CT della nazionale acquisterà sicuramente un calciatore. Non si esclude Diamanti, visto l'arrivo di Ibson al Bologna, anche Hallfredson è trai papabili.

23.34 Sky informa che ques'oggi si è raggiunto il quorum dello scorso 2 Settembre ma, visto che i contratti da ques'anno possono essere depositati via e-mail, il 60% dei tesseramenti quest'anno isono stati depositati via posta elettronica.

23.29 Calmoroso! La redazione di Sky rivela che Ranocchia lascerà l'Inter a titolo temporaneo a favore del Galatasaray

23.24 Come tutti sappiamo il mercato in Turchia finirà il 3 Febbraio, questa sera ci sarà una cena tra la drigenza neroazzurra e l'enturage di Ranocchia per capire il suo futuro e vedere se accettare le richieste del Galatasaray

23.18 UFFICIALE! Sculli ha firmato con il Genoa, dopo un lungo tira e molla.

23.08 Ecco il primo saluto ufficiale di Hernanes ai tifosi neroazzurri.

23.03 Fedato è stato l'ultimo contratto depositato del calciomercato invernale 2014. La contropartecipazione è stata risolta a favore del Catania ma la metà del Bari è stata ceduta alla Sampdoria e il giocatore terminerà la stagione in prestito al Bari.

23.01 Il calciomercato è finito! Mercato discereto per le italiane, 100 i milioni spesi. Non è arrivato il colpo dell'ultimo minuto che tutti si aspettavano e nemmeno il colpaccio stile Balotelli della scorsa stagione.

23.00 E' FINITO UFFICIALMENTE IL CALCIOMERCATO!

22.56 UFFICIALE! Ibson passa al Bologna.

22.55 Verona ha preso Rabusic -nato in repubblica Ceca- dallo Slovan, lo rivela Di Marzio.

22.53 Curiosità: Sky rivela che alcuni cartellini davanti ai box dello società sono stati rubati.

22.52 Secondo la Gazzetta dello Sport, Guarin rinnoverà con l'Inter fino al 2017.

22.51 Ecco il tweet che conferma l'arrivo di Hernanes all'Inter.

22.48 Gianluca Festa potrebbe essere l'allenatore provvisorio dei Leeds di Lotito.

22.48 Ufficiale! Diego all' Atletico Madrid

22.44 Ghirardi a Sky, ha affermato che sia il Parma che Biabiany hanno voglia di prolungare il contratto e da domani partiranno le trattative.

22.42 TELENOVELA BELFODIL E' FINITA! Il giocatore ha firmato con il Livorno.

22.39 Il cilma al Ata Hotel è molto disteso, non c'è la frenesia che c'era negli ultimi anni.

22.37 Varese e Padova stanno scambiando Pasa e Trevisan.

22.32 Missioroli resta al Sassuolo

22.31 Macheda in prestito al Birmingham, ricordiamo che il cartellino del calciatore appartiene allo United.

22.30 Manca 30' alla fine del calciomercato! Stiamo entrando nella zona dei last minute.

22.29 Clamorso! Preziosi infuriato, sta per saltare il trasferimento di Sculli al Genoa.

22.28 Marco Bellinazzo di Sky, ha calcolato che sono stati spesi 100 milioni di euro dalle società italiane, in questa sessione di mercato.

22.25 UFFICIALE! HERNANES ALL'INTER DEPOSITATO IL CONTRATTO.

22.21 Belfodil sta firmando con il Livorno, il Catania sta tentando in extremis di ottenere il calciatore offrendo 100 mila euro in più di contratto, ma il giocatore non vuole andare al Sud. Lo riporta Sky.

22.20 Paratici e Cherubini si sono avviati all'uscita dell' Ata Hotel Executive, mercato bianconero concluso.

22.19 Secondo quanto riporta Sky, Senderos ha firmato con il Valencia.

22.08 UFFICIALE! Berbatov lascia il Fulham per andare al Monaco di Ranieri.

22.07 Movimento nel box del Cagliari infatti il Leeds, del presidente Cellino, sta trattando per Julio Cesar.

22.04 No del Manchester United definitivo per Nani, secondo quanto rivela Sky, i Red Devil hanno rifiutato tutte le offerte provenieti dalle italine su di tutte la Juve che aveva fatto, a sorpresa, l'offerta più importante.

22.00 Un'ora alla fine del calciomercato! Inizia il countdown

21.58 Colpo Siena che si assicura Fabbrini.

21.57 UFFICIALE ! Fio rentina ceduto a titolo temp oraneo Iakovenko al Mal aga

21.46 Il Verona sta cercando di prendere Carrera, giovane argentino, lo riferisce Sky

21.44 CLAMOROSO! Biabiany - Lazio salta di nuovo, dopo gli scogli tra le società, superati, il giocatore chiude la trattativa rifiutando il Lazio, lo riporta Gianluca Di Marzio.

21.39 Sampdoria, piace l'esterno Alessio Sestu del Bologna.

21.36 Juve, secondo quanto riporta TMW, si sta lavorando per Fiorillo.

21.29 UFFICIALE! Atalanta Bentacurt a titolo definitivo.

21.22 Fedato tutto al Catania; lo rivela Sky

21.21 Il Leeds del neo-presidente Cellino ha cacciato l'allenatore inglese: Brian McDermott

21.17 Parma e Lazio, dop o tanta fatica, trovano l'accordo per Biabiany. Secondo quanto rivela Sky, Tare ha trovato un accordo di 4 milioni con Leonardi, adesso la società biancoceleste tratterà con il calciatore, il trasferimento è ad un passo.

21.16 Secondo quanto rivelato Radio International Bologna, è stato proposto al Bologna Ibson del Corinthias.

21.12 Calciomercato del Toro chiuso! Lo conferma anche Cairo, intercettato da Toro.it, arrivato nel albergo ove la squadra è in ritiro in vista della sfida contro il Milan, ha dichiarato: "Abbiamo fatto quel che andava fatto". Al Ata Hotel non è presente alcun dirigente granata, si pensa alla sifda di domani.

21.07 Secondo SoccerMagazine, Tare si starebbe innervosendo con il Parma è a rischio la trattativa Biabiany - Lazio.

21.01 Pillud, difensore argentino, è a Milano per firmare con il Verona.

21.00 Toloi firma con la Roma !

21.00 Due ore alla fine, entriamo nella zona rossa!

20.57 UFFICIALE! Oduamandi al Verese

20.54 Passa anche Tabanelli dal Cagliari al Leeds, entrambe le squadre sono di propiretà di Cellino.

20.52 UFFICIALE! Il Modena ha preso Granoche.

20.49 Marin va in prestito dalla Juve alla Roma. Il giocatore, anche se giovane, ha esperienza internazionale.

20.46 Di Marzio ha svelato il motivo per cui Chivu ha lasciato il calcio: si vergonga di prendere lo stipedio non giocando, il difensore andrà a lavorare nella federzione rumena.

20.45 UFFICIALE! Il Genoa ha acquistato Sculli.

20.44 Beltrame passa alla Sampdoria ma resta in prestito al Bari.

20.41 Di Marzio ha accostato Hallfredsson al Guangzhou, la squadra cinese allenata da Marcello Lippi.

20.38 CAGLIARI - LEEDS. Avelar si sta trasferendo alla squadra inglese di Cellino

20.37 BELFODIL AL LIVORNO! Secondo quanto riporta Sky, la telenovela Belfodil è finita andrà al Livorno.

20.33 UFFICIALE! Varese acquista Grillo.

20.29 Secondo Sky, per Belfodil è in vantaggio il Livorno.

20.27 E' saltata l'operazione Jedvay - Verona, lo afferma Di Marzio

20.23 Rosseti, calsse 95', sta passando al Napoli anche se resterà in presetito al Siena, lo riporta Sky

20.22 Secondo Sky, Fedato il Catania ha rifiutato la comproprietà con la Sampdoria anche se i blucerchiati continua a spingere.

20.19 Di Marzio afferma che Biabiny è a Milano per trattare con la Lazio il contratto, è la trattativa più calda!

20.17 Secondo quanto riporta Tutto Mercato Web, Cacia è sul punto di essere ceduto ed è in bilico tra Cagliari e Leeds, per gli Inglesi l'alternativa sarebbe Sforzini.

19.53 Sono stati depositati solamente 30 contratti all'Ata Hotel, il 30% dell'anno scorso.

19.50 In questo momento, fa vedere Sky, c'è l'incontro tra Sagramola e Osti per discutere l'operazione Fedato.

19.45 Sky ha riferito che il Bologna in questo momento sta trattando Belfodil, su di lui anche Sassuolo e Catania.

19.44 Roma, secondo sky, Marquinho sta firmando con il Verona. Il giocatore si trasferirà in veneto con la formula del prestito con diritto di riscatto della metà.

19.42 Secondo Sky, i dirigenti dello Spezia sono nel box del Livorno, si sta trattando per Siligardi e Emerson.

19.40 UFFICIALE! Guarente passa al Chievo a titolo temporaneo dal Siviglia.

19.39 Biabiany, Lotito ha offerto 3 milioni di euro al Parma, offerta respinta al mittente.

19.36 UFFICIALE! Diakitè è un giocatoere delle Fiorentina.

19.28 Secondo quanto riporta Sky, il Milan sta continuando a insistere per ottenere Nani dal Manchester City

19.27 Secondo quanto riporta TMW, il Chievo sta attendendo il fax dal Siviglia per Guarente.

19.23 Ufficializzato Osvaldo alla Juve, la formula è prestito gratuito, con diritto di riscatto per 18 milioni.

19.18 Sky, esclude a priori una riapertura dello scambio Vucinic - Guarin, quest'ultimo, come detto in precedenza, dovrebbe rinnovare con l'Inter alla fine della sessione invernale di calciomercato

19.20 Sassuolo colpo Cannavaro! Il difensore arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Napoli, il riscatto diventerà obbligatorio in caso di salvezza.

19.14 Hernanes all'Inter è ormai cosa fatta. 20 milioni, compresi buonus, alla società biancoceleste in cambio del fantasista, ormai, ex Lazio.

19.13 Secondo quanto riporta Sky, la Sampdoria sta per chiudere per Fedato.

19.10 Clamoroso Lazio! Lotito, secondo quanto riporta Sky, si è inserito tra Milan e Parma per strappare un accordo per Biabiany.

19.07 Torino, Aguirre arriverà ma a Giugno. Toro e Manchester hanno trovato l'accordo per il terzino, 2,3 milioni saranno versati ai Reds Devil.

19.06 Sampdoria e Parma hanno definito lo scambio Pozzi - Okaka.

19.05 COLPO DI SCENA! Inter, Guarin l'agente in sede per incominciare le trattative del rinnovo.

19.04 Torino, Vesovic il transfer è arrivato manca solo la firma per ufficilizzare l'operazione