Premier League: clamoroso, Lampard vicinissimo al Manchester City

Arriva dagli Stati Uniti una notizia che ha del clamoroso. L'ex capitano e bandiera del Chelsea, Frank Lampard, sarebbe vicinissimo al Manchester City. Il centrocampista inglese, fresco di firma con i New York City, avrebbe accettato il prestito alla squadra Campione d'Inghilterra, dove resterebbe per 6 mesi, in attesa dell'inizio della nuova stagione della MLS. I New York City, nati da pochissimo, sono la 21^ franchigia della Mayor League Soccer, e prenderanno parte al loro primo Campionato nel 2015. Viene da chiedersi perchè proprio il Manchester City? Ebbene il proprietario dei Citizens, lo sceicco Mansour, è anche il proprietario della nuova squadra di Lampard. Sembrava quindi tutto scritto.

La voglia di Lampard di rimettersi in gioco e di arrivare pronto alla prossima stagione di MLS, stanno facendo la differenza nella sua scelta. Infatti si pensava dovesse trasferirsi in Australia ai Melbourne City, altra squadra di proprietà del gruppo che gestisce il Manchester City, ma la voglia di calcare palcoscenici importanti, come la Champions League, è ancora forte nel giocatore Inglese, tanto da spingerlo a vestire la maglia dei Campioni della Premier.

Carlo Ancellotti, ex tecnico Blues, presente negli States per la Guinness Cup con il suo Real Madrid, ha così commentato il possibile trasferimento: " sono molto sorpreso, non ne sapevo niente. Mi dispiace, perchè a saperlo avrei provato a portarlo al Real, ma è troppo tardi. Conosco bene Frank e gli auguro il meglio con la maglia del City".