Tutte le trattative di Calciomercato 2014

1.38 - Ancora nessuna ufficialità da Londra e da Manchester. Dopo 12 ore e più di diretta chiudiamo qui, ringraziamo tutti coloro che hanno seguito questa diretta. Vavel e Giorgio Dusi vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano buona notte.

1.32 - Nel frattempo, ecco Jonathan Viera con la sua nuova maglia, quella dello Standard Liegi:

1.28 - Per WELBECK è tutto fatto, la documentazione del trasferimento è completa, ma manca ancora l'ufficialità dell'ARSENAL. Stessa situazione per FALCAO.

1.25 - Intanto vi posso dire che il trasferimento di LAWRENCE al LEICESTER è a titolo definitivo. L'ex United ha firmato un quadriennale.

1.20 - FORSE SI MUOVE QUALCOSA! A minuti (si spera pochi) potrebbe arrivare l'ufficialità.

1.12 - E tutto ancora tace...

0.59 - Girano voci che FALCAO non abbia passato le visite mediche con lo United, e ciò bloccherebbe anche il passaggio di Welbeck all'Arsenal. In teoria la proroga è scaduta, e tutto tace ancora.

0.55 - Un'altra ufficialità: Sadio MANE al Southampton a titolo definitivo. 12 milioni di sterline per strapparlo al Salisburgo.

0.54 - BEN ARFA è al centro dell'HULL CITY per finalizzare il trasferimento. Manca pochissimo.

0.52 - Glenn MURRAY lascia il Crystal Palace e si accasa in prestito al READING: è lui stesso ad annunciare l'ufficialità sul suo profilo Twitter.

0.50 - Mancano 10 minuti al termine della proroga e tutto tace...

0.43 - Anche il LEEDS ha chiesto una proroga sul tempo. Incredibile. Sta succedendo di tutto.

0.37 - Ci siamo quasi per Welbeck, questione di minuti. Nessuna notizia sul fronte Falcao.

0.34 - Il mercato è incredibile, non finisce mai... Il CRYSTAL PALACE ha ufficializzato ora l'acquisto di Kevin DOYLE, mentre il BURNLEY ha chiesto anch'egli una proroga per un colpo ancora sconosciuto.

0.33 - Nessuna novità per quanto riguarda CLEVERLEY e BORINI, che a questo punto dovrebbero rimanere rispettivamente a Manchester United e Liverpool.

0.30 - ALTRA UFFICIALITA'! Stavolta è TOBY ALDERWEIRELD, che è diventato un giocatore del SOUTHAMPTON. Prestito annuale dall'Atletico.

0.28 - Ecco AMALFITANO con il suo nuovo allenatore, Sam Allardyce.

0.24 - Ecco CRISTANTE con la sua nuova maglia, quella del BENFICA.

0.19 - Il SOUTHAMPTON vende Hooived al Norwich.

0.17 - AMALFITANO è un giocatore del WEST HAM, ufficiale.

0.15 - Arriva anche l'ufficialità del ritorno di Kranjcar al QPR:

0.09 - Ecco la formula: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 27 milioni.

0.06 - ECCO LA PRIMA GRANDE NOTIZIA! ALVARO NEGREDO è un giocatore del Valencia. Qui l'ufficialità:

0.04 - Altre richieste per un supplemento di tempo extra-mercato: l'Hull City per BEN ARFA e il CITY, che ha in ballo la cessione di NEGREDO al Valencia.

0.02 - Si attendono anche notizie da CLEVERLEY: l'EVERTON ha offerto 6 milioni più 3 di bonus.

0.01 - Arsenal e Manchester United hanno chiesto un supplemento di tempo per definire gli ultimi dettagli burocratici.

0.00 - FINISCE ANCHE IL MERCATO INGLESE!

23.57 - Tre minuti al termine del mercato Inglese e ancora nessuna ufficialità per Welbeck e Falcao.

23.55 - La SAMPDORIA ha venduto CAMPANA al PORTO, dopo solo un mese.

23.52 - FALCAO sta ultimando le visite mediche. Lo UNITED ha chiesto alla federazione del tempo extra per chiudere.

23.48 - L'AJAX compra un altro danese per il centrocampo: ecco ZIMLING dal Mainz.

23.47 - NASTASIC dovrebbe rimanere al Manchester City: nessun accordo per ora, e mancano 13 minuti al termine del mercato.

23.46 - DONADEL ha rescisso in tempo il contratto con il NAPOLI. Andrà probabilmente al VERONA.

23.44 - BARI e PALERMO pensano al ricorso per il mancato deposito del contratto di JOAO SILVA.

23.41 - SIDNEI passa in prestito dal Benfica al DEPORTIVO LA CORUNA.

23.38 - GASTON RAMIREZ è un giocatore dell'HULL CITY, in prestito secco dal Southampton. Lo annuncia l'account twitter dei Saints.

23.36 - FATTA! ASSAIDI torna in prestito allo STOKE.

23.35 - PAVOLETTI rimane al Sassuolo, rifiutato il LEEDS.

23.30 - HUDSON lascia il Cardiff per andare all'Huddersfield.

23.27 - JONAS RESCINDE CON IL VALENCIA! Sorpresa in questi ultimi minuti. Vedremo se si accorderà con qualche club in questi ultimi minuti.

23.25 - Ecco la foto della firma di Yanga M'Biwa con la ROMA:

23.24 - Saltata anche per il TATA GONZALEZ! Il centrocampista non va a Parma e rimane alla Lazio.

23.23 - Si conclude un'altra telenovela dell'ultimo giorno: SCEPOVIC firma con il CELTIC GLASGOW. Battuta la concorrenza del Getafe.

23.21 - Si sta provando a chiudere per ASSAIDI allo STOKE, c'è da capire se basterà il tempo rimasto. Ricordiamo che il mercato inglese chiude a mezzanotte italiana, ore 23 locali.

23.19 - Ecco SANDRO con la sua nuova maglia:

23.19 - Salta anche il trasferimento di Cleverley all'EVERTON.

23.18 - Si sta cercando di capire se Parma e Lazio sono riusciti a depositare in tempo il contratto di GONZALEZ.

23.17 - Intanto arriva l'ufficialità per SANDRO al QPR.

23.16 - LAWRENCE intanto è arrivato al campo d'allenamento del LEICESTER. Tutto fatto per il prestito dal Manchester United.

23.15 - Carrellata di operazioni concluse all'estero: Gabbidon ed Ecuelé-Manga al Cardiff, Pukki al Brondby, Bilyaledtinov alla Torpedo, Vormer al Bruges, Urretaviscaya al Pacos de Ferreira.

23.12 - Altra trattativa saltata: quella per portare Alejandro GONZALEZ a Cagliari. Anche PAVOLETTI dovrebbe rimanere a SASSUOLO, rifiutando il LEEDS.

23.11 - PER SOLI 33 SECONDI è saltato JOAO SILVA dal Bari al PALERMO.

23.09 - Conferme per il doppio prestito dell'Hull City: BEN ARFA e GASTON RAMIREZ. Si attende solo l'ufficialità.

23.03 - CLAMOROSA CORSA DI PAPARESTA, presidente del Bari, che con uno scatto verso gli uffici di Lega ha chiuso per mandare JOAO SILVA al PALERMO. Si aspettano conferme, ma a quanto sembra la documentazione sarebbe arrivata in tempo.

23.01 - Intanto il PSG cede in prestito ONGENDA al BASTIA in prestito secco per un anno.

23.00 - Ricordiamo che in Inghilterra si chiuderà tra un'ora, mentre aspettiamo ultime notizie dall'ATAHotel di Milano.

23.00 - SCADUTO IL TEMPO PER IL CALCIOMERCATO ITALIANO!

22.58 - Salta in definitiva JOAO SILVA al PALERMO.

22.58 - Cifre per YANGA MBIWA: 1 milione di prestito e 5,5 per il riscatto.

22.57 - PERTICONE firma con l'EMPOLI, mentre saltano TROTTA e FLOCCARI al PARMA.

22.56 - PAPU GOMEZ ha firmato un triennale con l'ATALANTA.

22.53 - Arrivate in extremis le firme di Cerci (quadriennale con l'Atletico) e Micah Richards alla Fiorentina.

22.51 - WELBECK dovrebbe essere un acquisto a titolo definitivo dell'Arsenal, per 20 milioni di euro.

22.50 Retroscena dal mercato dell'INTER: Kovacic interessava al Barcellona, mentre se Guarin fosse partito, sarebbe arrivato uno tra Borini, Bonaventura e Salah. Quest'ultimo dovrà prestare il servizio militare.

22.49 - STAVOLTA NON CI SONO DUBBI! WELBECK è un giocatore dell'ARSENAL. Tra poco vi daremo anche i dettagli.

22.48 - Il CORDOBA ha chiuso per il prestito dell'attaccante GHILAS dal Porto.

22.47 - Felice PICCOLO è un nuovo giocatore dello SPEZIA.

22.45 - Il PARMA ci prova ancora per FLOCCARI.

22.44 - GONZALEZ passa dal Verona al CAGLIARI.

22.43 - JOAO SILVA è un nuovo giocatore del PALERMO. Trovato l'accordo con il BARI.

22.40 - Arriva l'annuncio del TORINO per AMAURI.

22.39 - Il SUNDERLAND prova a tornare su BORINI.

22.38 - MCARTHUR è un giocatore del CRYSTAL PALACE!

22.37 - La SAMPDORIA piazza il colpo in entrata: arriva in prestito con diritto di riscatto DJORDJEVIC dallo ZENIT. Attaccante classe '94.

22.36 - Salta MARCO MOTTA all'EMPOLI.

22.35 - L'agente di GUARIN conferma che il giocatore resterà all'Inter.

22.34 - Il PARMA ci prova per GONZALEZ dalla Lazio.

22.32 - Conferme sul doppio colpo dell'HULL CITY: RAMIREZ e BEN ARFA vicinissimi ai Tigers.

22.30 - Il PORTO vende CARLOS EDUARDO al NIZZA e prende OCTAVIO dal NACIONAL.

22.29 - Salta anche SILIGARDI al VERONA.

22.29 - ROMERO ha rifiutato anche la rescissione con la Samp.

22.28 - Definito lo scambio tra PARMA e SAMPDORIA: MESBAH va a Genova, JUAN ANTONIO in Emilia, che va in prestito al Feralpi Salò.

22.28 - SALTA LA TRATTATIVA PER ROMERO! Quindi anche BENASSI non va alla SAMPDORIA.

22.27 - L'ARSENAL, sempre in attesa di chiudere per Welbeck, vende MIQUEL al NORWICH per un milione di sterline.

22.25 - Il GETAFE chiude per BABA DIAWARA dal Siviglia: prestito secco.

22.22 - DORIA ufficiale al MARSIGLIA: 10 milioni per il difensore brasiliano. Rinforzo importante per Bielsa.

22.17 - Giro di portieri: BENASSI, ex Lecce e Juve Stabia, va alla SAMPDORIA a fare il terzo portiere. Il club genovese è vicino a chiudere la cessione di ROMERO al MANCHESTER UNITED. Andrebbe a fare il secondo di De Gea.

22.15 - PORTANOVA rescinde con il GENOA. Tanti club di Serie B interessati.

22.11 - Sembra che un attivissimo HULL CITY abbia chiuso sia per BEN ARFA che per GASTON RAMIREZ. Attendiamo conferme.

22.10 - KACANIKLIC va in prestito annuale al COPENHAGEN. Il centrocampista lascia quindi il Fulham, ma non prima di aver rinnovato il contratto con il club londinese.

22.07 - Tra Sampdoria e Parma si va avanti a trattare sulla base di uno scambio tra Juan Antonio e Mesbah.

22.00 - Definitivamente tramontata l'operazione che avrebbe portato BORINI al QPR. Troppo alte le richieste dell'attaccante.

21.58 - PAVOLETTI declina il LEEDS, non vuole andare in Inghilterra a giocare. O va al Cesena o resta al Sassuolo. Per ora non ci sono altre pretendenti.

21.56 - Il CELTIC sta parlando con il Manchester City per GUIDETTI: si tratta sulla base di un prestito.

21.54 - Il PARMA si muove ancora per l'attacco: FLOCCARI è l'obiettivo per sostituire Amauri.

21.53 - Ecco la foto della firma di Bonaventura con il MILAN.

21.52 - Sembrava chiusa per KVIST all'Elche, ma si è inserito il WIGAN, e ha chiuso per il centrocampista danese.

21.48 - Doppia ufficialità: per SAVIOLA al VERONA e per MAZZOTTA al CESENA. Proprio i romagnoli hanno difficoltà per PAVOLETTI.

21.43 - TUTTO UFFICIALE ORA! BONAVENTURA è un giocatore del MILAN.

21.40 - Aspettando Borini, il QPR riporta a Loftus Road NIKO KRANJCAR.

21.35 - A proposito di Milan, arriva l'ufficialità per CRISTANTE. 5 milioni di euro + 1 di bonus. Il talento è quindi un giocatore del BENFICA.

21.32 - FATTA! BONAVENTURA passa al MILAN. Operazione chiusa per un trasferimento a titolo definitivo per 7 milioni. Si attende ora l'ufficialità.

21.30 - Il VERONA, alla finestra per Bonaventura (che ricordiamo sta trattando col Milan), potrebbe nel frattempo chiudere anche per SILIGARDI. Manca l'ok del LIVORNO. Negli ultimi minuti definito anche l'acquisto di SAVIOLA.

21.28 - AMAURI è ufficialmente un giocatore del TORINO. Contratto di due anni.

21.26 - Il LIVERPOOL sta lavorando quasi solamente in uscita in questi minuti: ASSAIDI verso lo Stoke City, trattativa ancora aperta, e BORINI verso il QPR, anche se manca l'accordo tra il giocatore e la squadra.

21.22 - Lascia lo United anche LAWRENCE, direzione LEICESTER. Prestito anche per lui.

21.21 - Il BURNLEY è vicino a KEANE, difensore in uscita dallo United.

21.15 - NON SI TROVA L'ACCORDO TRA BORINI E QPR. Per ora salta tutto.

21.13 - Notizie su WELBECK: lo United chiede 18 milioni di sterline per la cessione a titolo definitivo, 3 milioni per il prestito annuale. Il giocatore però non vuole andare in prestito.

21.11 - In attesa della punta, l'ARSENAL cede in prestito MIYAICHI: destinazone TWENTE.

21.09 - L'ATLETICO MADRID cede INSUA in prestito gratuito annuale al RAYO VALLECANO. Il terzino era chiuso da Siqueira e Ansaldi.

21.08 - Si stanno compilando i contratti per AMAURI al TORINO.

21.06 - COLPO DI SCENA! Ora è il MILAN che sta provando a portare a casa BONAVENTURA, viste le incertezze dell'INTER. Si potrebbe chiudere a breve.

21.04 - Dall'Inghilterra: DEFOE dovrebbe rimanere a Toronto. Non si trova l'accordo per le richieste troppo elevate del giocatore.

21.02 - Altra ufficialità che arriva: BLIND è un nuovo giocatore del MANCHESTER UNITED.

21.01 - BIABIANY AL MILAN SENZA ZACCARDO NON SI FA. Smentite le voci di un'operazione che non prescindeva dal difensore.

21.00 - Notizie dall'INTER: GUARIN non esce in prestito. O arriva l'offerta per l'acquisto a titolo definitivo a 15 milioni, oppure non si muove. Sempre da verificare a questo punto Bonaventura.

20.59 - Una trattativa che sembra esser naufragata, ma attenzione alle sorprese, è quella di BALANTA alla SAMPDORIA. Distanza di mezzo milione da ieri notte.

20.57 - UFFICIALE! Javier SAVIOLA è un nuovo giocatore del VERONA. Sembrava chiusa, invece ha rimato per un anno. Altro grande colpo di Sogliano. A questo punto sfuma Bonaventura per l'Hellas, resta solo l'Inter sul numero 10 dell'Atalanta.

20.56 - Il mercato del CHELSEA è chiuso con il prestito di FERUZ all'OFI Creta.

20.54 - Possiamo dare per fatto definitivamente l'acquisto di MESBAH da parte della SAMPDORIA.

20.52 - Per ALEJANDRO GONZALEZ al CAGLIARI potrebbe esserci uno scambio: BENEDETTI potrebbe diventare un nuovo giocatore del VERONA.

20.49 - MESBAH sembra aver scelto la SAMP anzichè il GENOA: da definire le ultime.

20.48 - ATTENZIONE AL REAL MADRID! Potrebbe offrire 3 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto da definire per GUARIN! E ciò riaprerebbe anche la trattativa per BONAVENTURA. Bisogna vedere se il REAL presenterà l'offerta, anche se c'è l'ok di Ancelotti.

20.46 - Anche il LEEDS prova a inserirsi su PAVOLETTI, sfruttando la trattativa che va per le lunghe.

20.41 - A questo punto potrebbe saltare anche la trattativa per Floccari e per DIego Capel al PARMA, visto che Biabiany resterà.

20.37 - FINISCE QUI LA TRATTATIVA PER BIABIANY. Zaccardo rifiuta l'offerta del Parma, e l'operazione salta definitivamente.

20.35 - Si riapre la pista PUGGIONI per il Genoa, operazione last-minute.

20.34 - Vero e proprio esodo al MONACO: ISIMAT-MIRIN va al PSV Eindhoven.

20.30 - Harry Redknapp ha confermato alla stampa inglese che SANDRO e BORINI sono vicinissimi a vestire la maglia del QPR, siamo ai dettagli, se non ancora più avanti.

20.29 - Altra ufficialità: Ricky ALVAREZ è un giocatore del Sunderland.

20.28 - Il CRYSTAL PALACE vende MURRAY in Championship, al READING, che a sua volta cede DRENTHE allo Sheffield Wednesday.

20.26 - Non solo Welbeck per l'ARSENAL, c'è anche HUNTELAAR nel mirino dei Gunners. Offerta di 12,5 milioni di sterline che sembra esser stata accettata dallo Schalke.

20.23 - PASQUATO ha scelto il PESCARA, bruciata la concorrenza della Ternana.

20.21 - FLOCCARI potrebbe essere l'erede di AMAURI al Parma. Gli emiliani ci pensano.

20.18 - NEGREDO sempre più vicino a VALENCIA, ma Pellegrini non vuole rimanere con tre soli attaccanti. C'è da capire se quindi vorrà trattenere lo squalo o proverà un altro colpo.

20.16 - La Real Sociedad ha respinto l'offerta dell'Aston Villa per SERGIO CANALES. Il giocatore è felice in Spagna e non dovrebbe quindi muoversi.

20.13 - NALDO passa al GETAFE: il centrale dell'Udinese torna in spagna dopo l'esperienza al Granada. In uscita dai friulani anche KELAVA verso il Carpi e FARAONI, conteso da EMPOLI e TORINO.

20.12 - Il BETIS SIVIGLIA cede Juanfran al Watford e acquista KADIR dal Marsiglia.

20.05 - Dal Tigre ai Tigers: ecco DIAME, nuovo acquisto dell'HULL.

20.03 - Nel frattempo FALCAO è giunto al centro d'allenamento del Manchester United, per visite mediche e firma.

20.00 - Una doppia ufficialità intanto: Coates è un giocatore del Sunderland, ciò libera Roberge, che si accasa al Reims. Entrambi prestiti annuali.

19.59 - Intrigo anche per DEFOE: anche il LEICESTER ora lo cerca.

19.58 - Visto che oggi ci sono poche sorprese, ZACCARDO CI STA RIPENSANDO. Si riapre lo scambio con BIABIANY.

19.55 - Il VERONA tiene sempre viva la pista SILIGARDI, occhio di riguardo su Bonaventura.

19.54 - POTREBBE ESSERE LA VOLTA BUONA: WELBECK ALL'ARSENAL PER 6 MILIONI DI STERLINE. Mi preparo a essere smentito.

19.52 - FRIMPONG va in Russia, all'UFA. Lascia quindi l'Arsenal.

19.51 - Il PESCARA prova a inserirsi per PASQUATO, sul giocatore c'era anche la Ternana.

19.50 - L'hanno pizzicato a Hull, ma CLEVERLEY sembra essere vicinissimo all'EVERTON in questi minuti.

19.48 - C'è l'accordo tra PALERMO e BARI per JOAO SILVA, prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo. Manca l'accordo col giocatore, ma non dovrebbero esserci problemi.

19.47 - Ci rimangiamo le nostre parole su GAGLIARDINI: non va al Vicenza, ma allo SPEZIA.

19.43 - Intrigo WELBECK a Londra: pare che il giocatore in realtà non abbia ancora l'accordo con l'ARSENAL, nonostante l'interesse sia reale.

19.42 - MESBAH deve scegliere: il Parma ha il doppio accordo, con il Genoa in cambio di Greco, con la Samp in cambio di Juan Antonio. Ora tocca all'Algerino scegliere la destinazione, ma sembra più orientato verso la Samp.

19.41 - CLA-MO-RO-SO! BIABIANY RESTA AL PARMA! Pazzesco. Il Milan tramite un comunicato ufficale annuncia che è saltato tutto, a causa del mancato accordo tra Zaccardo e il Parma. Era tutto fatto da ore ormai.

19.39 - NEGREDO sembra si stia dirigendo a VALENCIA: prestito con diritto di riscatto. Ancora nulla di certo però.

19.34 - L'INTER riapre la trattativa per Bonaventura, nonostante Guarin a questo punto resterà a Milano, visto il naufragio della trattativa con il Valencia. Ci prova anche il Verona.

19.33 - SCAMBIO BLOCCATO! Zaccardo non sta trovando l'accordo economico con il Parma, facendo saltare per ora il trasferimento di Biabiany al Milan. Vediamo se succede qualcosa.

19.32 - Il PARMA insiste con la Lazio per Gonzalez, prova a riaprire la trattativa intera.

19.29 - BONY non si muoverà dallo Swansea. Ci han provato invano Arsenal, Tottenham e Monaco.

19.27 - Tom CLEVERLEY pescato in giro per Hull, forse il mediano dello United potrebbe avere una nuova casa... Ecco la foto:

19.25 - SCEPOVIC è sempre più vicino al GETAFE, accordo nell'aria.

19.21 - L'ARSENAL potrebbe avere il suo attaccante: sembra che Danny WELBECK stia svolgendo le visite mediche all'Emirates.

19.20 - Il BRESCIA, dopo aver preso SANTACROCE, ha chiuso per BENTIVOGLIO.

19.19 - Trattativa sempre più avanzata tra Juventus ed EMPOLI per Marco MOTTA. Ottimismo per la chiusura.

19.16 - Distanza di mezzo milione di Euro tra Cesena e Sassuolo per PAVOLETTI. Le parti si avvicinano sempre di più.

19.15 - TOTTENHAM attivo in uscita: SANDRO sta sostenendo in questo momento le visite mediche con il QPR, mentre Naughton interessa allo Swansea, ma potrebbe rimanere, visto l'infortunio di Walker.

19.13 - Derby di Genova per Mesbah: il Genoa si inserisce, proponendo al Parma uno scambio con Greco. Obinna e Diego Capel invece sono gli obiettivi del Parma.

19.06 - TAIDER AL SASSUOLO! Come già detto in precedenza, il centrocampista di ritorno all'Inter dal Southampton va in Emilia in prestito con diritto di riscatto. Ufficializzata l'operazione dal Sassuolo stesso.

19.05 - Doppia ufficialità: AMAURI è un giocatore del TORINO (contratto biennale), mentre l'ATALANTA ufficializza El Papu GOMEZ. A questo punto Bonaventura potrebbe partire, direzione Verona.

19.00 - L'ARSENAL è vicinissimo a DANNY WELBECK: l'attaccante ha espresso la sua preferenza, meglio i Gunners del Tottenham. Vediamo se lo United lo accontenterà, intanto Wenger ora prova a chiudere.

18.58 - Voci in Inghilterra riportano una proposta del Manchester City al Palermo: John GUIDETTI. Il club di Zamparini però sembra aver chiuso già per Joao Silva, e dopo l'acquisto di Makienok sembra superfluo comprare un altro attaccante, avendo già Dybala e Belotti in rosa.

18.57 - Intanto Fabio BORINI è a Loftus Road per definire il suo passaggio al QPR. 10 milioni di sterline più 3 di bonus.

18.54 - Si muove, e anche pesantemente, l'ARSENAL: il Dortmund ha infatti ricevuto un'offerta da 40 milioni per Marco Reus, comunque rifiutata.

18.53 - Radamel Falcao è sbarcato a Manchester, a breve visite e firma.

18.52 - La SAMPDORIA è vicinissima a MESBAH. Operazione indipendente dalla cessione di Juan Antonio. Mancano i dettagli tra il club di Ferrero e il Parma.

18.45 - DONADEL, il cui cartellino è di proprietà del Napoli, potrebbe tornare al VERONA in queste ultime ore.

18.40 - Anche il VALENCIA è stato contattato da Jorge Mendes per sondare il terreno per un eventuale trasferimento di Joao Moutinho. Falcao potrebbe non essere l'unico colpo grosso di giornata.

18.31 - Sembra essere saltata in definitiva la trattativa per portare Negredo a Valencia. C'era stato un tentativo per Rodallega, ma ormai il colombiano era già in viaggio per firmare con il Levante.

18.29 - Il PALERMO sta per chiudere per JOAO SILVA dal Bari, sulla base di un milione. Un nuovo attaccante per Iachini.

18.25 - L'ex Liverpool N'GOG firma con il REIMS.

18.20 - Il SOUTHAMPTON intanto sta aspettando ALDERWEIRELD e MANE per le visite mediche. Il primo arriva in prestito dall'Atletico Madrid, il secondo per 12 milioni di sterline a titolo definitivo dal Salisburgo.

18.19 - Dire che il Manchester United è scatenato sul mercato potrebbe essere riduttivo. L'agente Jorge Mendes, lo stesso di Falcao, ha proposto ai Red Devils JOAO MOUTINHO, rimasto praticamente solo sull'isola al Monaco, dopo le cessioni del Tigre e James Rodriguez. Lo United ci sta pensando, potrebbero esserci sviluppi clamorosi.

18.15 - Su BONAVENTURA a questo punto, visto che il Valencia non va più su Guarin, è favorito il VERONA. Saltata invece l'operazione Saviola, mentre Papu GOMEZ resta l'alternativa più credibile. Se Bonaventura andrà al Verona, allora l'ex Catania firmerà con l'Atalanta, altrimenti si dovrebbe unire al club scaligero.

18.13 - Ulises DAVILA va in prestito dal Chelsea al Tenerife.

18.12 - GUARIN RESTA ALL'INTER. Salvo offerte pazze dell'ultim'ora, il colombiano resterà a Milano. Saltano quindi le altre operazioni in entrata.

18.11 - Doppia ufficialità: Kurtic alla Fiorentina e Van Ginkel al Milan. Ecco la foto:

18.10 - Lo STOKE CITY (ri)trova l'esterno per il centrocampo: torna, ancora in prestito dal Liverpool, ASSAIDI. Un milione di sterline il costo dell'operazione.

18.06 - Aspettando Pazienza, l'APOEL NICOSIA firma lo svincolato Jon Arne RIISE.

17.58 - Altra ufficialità di un acquisto già chiuso: ROMAGNOLI va dalla Roma alla Sampdoria in prestito secco.

17.54 - STAMBOULI è ufficialmente un giocatore del TOTTENHAM, soffiato alla Fiorentina. Ecco la firma:

17.53 - Il SION soffia KONATE all'Atalanta: l'attaccante era una delle alternative a Bonaventura, in caso di partenza del numero 10. Ancora tutta bloccata la situazione.

17.50 - Josè CANAS lascia lo Swansea dopo una sola stagione: andrà all'ESPANYOL, a prendere il posto di David Lopez, passato al Napoli.

17.46 - Stretta finale per PAVOLETTI al CESENA: summit in corso con il Sassuolo, si chiude intorno ai due milioni.

17.44 - Sembra invece sulla via del fail la trattativa tra Inter e Valencia per GUARIN: non c'è accordo. Si dice che il club spagnolo stia per virare su Kuzmanovic.

17.42 - Ed ecco anche il benvenuto dell'Atletico Madrid a Cerci:

17.41 - Prime foto di BIABIANY con la maglia del MILAN:

17.38 - Alessio CERCI ha firmato un triennale con l'ATLETICO MADRID.

17.32 - Il VERONA vende il portiere MIHAYLOV al Mersin, in Turchia.

17.31 - Scatenato QPR, sembra chiusa anche per Sandro dal Tottenham.

17.28 - Accordo tra il LIVERPOOL e il QPR per Fabio BORINI, sulla base di circa 11 milioni di sterline. Ora la squadra di Redknapp dovrà parlare con il giocatore per trovare l'accordo.

17.25 - Il CRYSTAL PALACE è vicino a Kevin Doyle del Wolverhampton. Eagles attivissime per regalare a Warnock una squadra all'altezza.

17.24 - WILLIAM CARVALHO si toglie ufficialmente dal mercato. Niente da fare per l'Arsenal.

17.15 - Il PARMA sta cercando l'accordo con il Chievo per BELLOMO: tutto fatto invece tra la società e il giocatore.

17.12 - Su ROLANDO, oltre al sempre vivo interesse dell'Inter in caso di partenza di Campagnaro, sta andando forte l'EVERTON. 10 milioni il prezzo del cartellino.

17.08 - L'HONVED intanto, squadra che aveva corteggiato a lungo Del Piero, ha preso FARKAS dal Parma.

17.07 - Prova il colpo il WEST HAM, che cerca di prendere Lassana Diarra dalla Lokomotiv, dopo il tentativo del QPR.

17.06 - C'è l'offerta per BORINI da parte del QPR: 10 milioni di sterline.

17.03 - La JUVENTUS lavora in uscita: GARCIA va al Vicenza in prestito, con la stessa formula Slivka va al Modena.

17.01 - La SAMPDORIA lavora su due piste: la prima riguarda il portiere Romero, che interessa al Manchester United, che ha Lindegaard in uscita. La seconda riguarda uno scambio con il Parma: Mesbah a Genova, ormai in uscita dopo l'arrivo di De Ceglie, e Juan Antonio in Emilia. In uscita anche Wszolek e Salamon, diretti a Pescara in prestito.

17.00 - La TERNANA non si vuole fermare: doppia trattativa in corso con Genoa, per Sampirisi, e Juve, per Pasquato.

16.59 - Il CAGLIARI cerca un portiere: il nome nuovo è quello di UJKANI, secondo di Sorrentino al Palermo.

16.58 - Dopo la partenza di Avramov verso l'Atalanta, il TORINO si tutela prendendo CASTELLAZZI, svincolatosi dall'Inter.

16.56 - Vi avevam parlato in precedenza dell'interesse della TERNANA per il terzino REVEILLERE: il francese sembra comunque poco convinto della destinazione.

16.55 - Il PARMA si informa su BELLOMO con il Chievo, sembra comunque sfumato lo scambio con Mesbah.

16.50 - Fatta per il trasferimento di Hugo RODALLEGA al LEVANTE. La punta colombiana lascia così il Fulham dopo due anni.

16.43 - ARSENAL alla caccia ormai disperata di una punta: l'ultimo nome rimasto, salvo soprese, sembra essere quello di Nikola Zigic, svincolatosi dal Birmingham. Soluzione criticabile, ma sembra l'ultima spiaggia, dopo il rifiuto definitivo anche di Bacca.

16.41 - VLAAR, cercato da Arsenal e Manchester United, non dovrebbe lasciare l'Aston Villa in queste ultime ore di mercato.

16.37 - Attivissimo il SUNDERLAND: dopo aver chiuso ieri per Ricky Alvarez, oggi arriva COATES dal Liverpool, che sta per sottoporsi alle visite mediche. In partenza c'è Roberge, direzione Reims, in prestito annuale.

16.35 - Possiamo ufficializzare anche la cessione di ABEL HERNANDEZ all'HULL CITY dal Palermo. 12 milioni di Euro il costo dell'operazione. Ecco il giocatore al centro di allenamento dei Tigers:

16.31 - Il solito, instancabile, attivissimo QPR chiede informazioni al Liverpool per Fabio BORINI.

16.28 - Arsène Wenger fotografato a Heathrow mentre aspetta il volo per Roma, dove stasera arbitrerà un match di beneficienza. Ciò non esclude comunque che il mercato dei Gunners sia chiuso: ricordiamo che Sanchez, Debuchy e Ospina arrivarono a Londra mentre l'alsaziano si trovava in Brasile.

16.26 - Trasferimento definitivo anche quello di AMALFITANO al WEST HAM. Era destinato a partire dopo gli screzi con Bielsa.

16.25 - ASTON VILLA che si prepara per sferrare l'attacco a SERGI CANALES. Dopo che è naufragata la trattativa per Cleverley, i Villans puntano tutto sul trequartista spagnolo.

16.23 - QPR protagonista: era tutto fatto per Lassana DIARRA dalla Lokomotiv Mosca, ma ora sembra tutto sia saltato.

16.21 - Arriva anche un retroscena su Hernandez: il giocatore, sabato prima delle 18, era praticamente della Juventus. 2 milioni di prestito, 17 per il riscatto e 2,5 al giocatore. Volo per Torino prenotato, visite mediche già organizzate. Accadde però che durante la partita Chievo-Juventus il Real sia arrivato proponendo al Manchester 5 milioni di prestito oneroso, con riscatto a 22 e 3,5 milioni annui al giocatore. I Red Devils si sono così svincolati dall'impegno con la Juventus per spedire il Chicharito a Madrid.

16.18 - Gran colpo della SAMPDORIA, che si aggiudica il canterano del Real Madrid JOSE ANGEL BLANCO a titolo definitivo. Il difensore centrale arriverà a Genova in serata.

16.17 - Notizie anche su RABIOT: l'ultima offerta della Roma (4 milioni subito, 6 il prossimo giugno, più bonus e percentuale su una futura vendita) è stata ritenuta troppo bassa dal PSG. Salvo inserimenti di altre squadre, Arsenal in primis, se ne riparlerà verosimilmente a Gennaio.

16.16 - SANTACROCE firma per il BRESCIA: l'ex Parma e Napoli ricomincia dalla Serie B.

16.15 - Lavoro in uscita per il Bologna: PAZIENZA sembra vicino all'APOEL Nicosia. Giocherebbe in Champions League, manca solo il suo ok definitivo.

16.14 - L'UDINESE, sfumato Amauri, sta provando a parlare con il Lokeren per l'attaccante DE PAUW.

16.13 - Dettagli su KURTIC alla Fiorentina: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

16.12 - PARMA: è fatta per PAOLO DE CEGLIE dalla Juve.

16.08 - Incontro tra gli agenti di GUARIN con l'INTER, sempre in ballo l'offerta del Valencia. Lo stesso club spagnolo sta trattando per NEGREDO, ci siamo quasi per 30 milioni. Trasferimento a titolo definitivo.

16.07 - Cristante è in partenza per Lisbona: firmerà con il Benfica.

16.06 - Chicharito Hernandez ha scelto la numero 14:

16.01 - Il LEVANTE sta parlando con il Fulham per arrivare a Hugo RODALLEGA.

15.59 - DEFOE avrebbe parlato con il QPR, ma le richieste troppo eccessive sull'ingaggio stanno facendo tentennare la squadra di Londra.

15.54 - Il LIVERPOOL sta parlando con Victor VALDES: Rodgers vorrebbe lo spagnolo come secondo di Mignolet. L'operazione si può comunque chiudere anche oltre le 23 di oggi, essendo Valdes svincolato.

15.46 - Colpo dell'HULL CITY, che per 3,6 milioni di sterline si aggiudica il centrocampista DIAME dal West Ham.

15.45 - Lo STOKE CITY sta cercando un esterno: oltre ad Assaidi e Redmond, il nome nuovo è quello di Scott Sinclair.

15.32 - L'AMBURGO cede in prestito il giovane prospetto TAH al Fortuna Dusseldorf.

15.31 - Ufficiale il rinnovo di Jordy CLASIE con il suo Feyenoord: contratto fino al 2018.

15.30 - Il LEICESTER ha chiesto Lawrence in prestito al Manchester United.

15.29 - Notizie da Madrid: CERCI ha superato le visite mediche con l'Atletico Madrid. Si attende a breve la firma, quindi l'ufficialità.

15.27 - In attesa di cedere McArthur, il WIGAN compra il suo sostituto: si tratta di Adam FORSHAW, arrivato dal Brentford per 4 milioni di sterline.

15.25 - Intrigo DEFOE che continua: l'Arsenal nega l'interessamento, ma le voci dicono l'opposto. Ricordiamo che ci sono anche Aston Villa e Newcastle su di lui, che si trova già ora in Inghilterra e non ha intenzione di tornare a Toronto.

15.24 - Intanto è arrivata l'ufficialità di CONSIGLI al SASSUOLO: acquisto a titolo definitivo dall'Atalanta. Operazione che era già chiusa da un paio di giorni.

15.21 - PAVOLETTI molto richiesto oggi: vi abbiamo già detto dell'interesse del Cesena, ora anche Leeds e Parma hanno chiesto informazioni al Sassuolo per l'attaccante ex Varese.

15.17 - MCARTHUR è praticamente un giocatore del CRYSTAL PALACE: accordo intorno ai 7 milioni di sterline.

15.16 - Gran colpo del MIDDLESBROUGH. La squadra di Championship si aggiudica il belga Jelle VOSSEN dal Genk in prestito per un anno.

15.14 - Corsa a quattro per NASTASIC: Arsenal, Tottenham, Newcastle e Marsiglia. Il City l'ha praticamente scaricato dopo l'acquisto di Mangala.

15.13 - Il Southampton ha confermato che TAIDER sta rientrando a Milano, prestito chiuso in anticipo: dovrebbe ora andare al Sassuolo in prestito, con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

15.11 - L'arrivo di Falcao ha definitivamente convinto WELBECK a cambiare aria: su di lui ancora diversi club di Premier. Lo United non vuole comunque venderlo a squadre di alta classifica.

15.08 - Lewis Holtby è arrivato ad Amburgo ed è pronto per le visite mediche.

15.07 - La FIORENTINA non si ferma più! Ora sta parlando con la Lazio per arrivare a KONKO.

15.00 - Colpo per il BARI, che prende in prestito dal Tottenham l'attaccante Coulibaly.

14.57 - Il Siviglia blinda BACCA: ci aveva provato l'Arsenal.

14.55 - UFFICIALE! Bryan CRISTANTE lascia ufficialmente il Milan per andare al BENFICA. 6 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.

14.53 - Il GETAFE alla caccia di un centrale difensivo: sul radar ci sono Cala e Ramis, rispettivamente di Cardiff e Wigan.

14.51 - Sempre il MARSIGLIA sembra aver chiuso per DORIA: accordo di 10 milioni con il Botafogo.

14.50 - Andre AYEW rifiuta il trasferimento all'Hull City, ma continua a parlare con Swansea e QPR. I secondi hanno anche presentato un'offerta per Sandro.

14.47 - Il SOUTHAMPTON ha mandato un'offerta di 12 milioni di sterline al Salisburgo per Sadio MANE e attende una risposta.

14.46 - Il Sunderland annuncia la rescissione consensuale del contratto con Modibo Diakitè, che ora dovrebbe tornare alla Fiorentina, con cui ha già giocato la seconda parte della scorsa stagione.

14.44 - Il Catania compra il vice Frison: sarà ANANIA.

14.43 - Incontro in corso tra Atalanta e Hellas Verona per Bonaventura, con l'Inter alla finestra, in attesa di vendere Guarin. Tutto bloccato per ora.

14.42 - Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma in Malesia ci sono già le maglie in vendita:

14.37 - Torna in patria Raul RUSESCU: dopo l'esperienza fallimentare al Siviglia e al Braga, l'attaccante rumeno torna alla Steaua Bucarest.

14.34 - L'Everton alla caccia di un difensore: avanzata un'offerta di 8 milioni di sterline allo Stoke City, rifiutata però dai Potters. Occhi su Vlaar, cercato anche dall'Arsenal.

14.27 - Il comunicato ufficiale del REAL MADRID sull'acquisto di Hernandez:

14.26 - Il BENFICA sta parlando con il Milan per Bryan CRISTANTE, che potrebbe essere lasciato andare, in prestito verosimilmente, dopo l'arrivo di Van Ginkel.

14.25 - Lo SWANSEA presenta ufficialmente MODOU BARROW, attaccante del Gambia acquistato dall'Ostersunds.

14.24 - Ecco intanto El Principito SOSA mentre sostiene le visite mediche col Besiktas:

14.22 - FRYERS è un nuovo giocatore del Crystal Palace: arriva dal Tottenham in prestito. Le Eagles stanno ora per chiudere per McArthur dal Wigan.

14.18 - Ceduto Falcao, ora il Monaco va a caccia dell'erede: secondo il Telegraph, potrebbe essere Roberto SOLDADO. Il Tottenham l'ha già messo in lista d'uscita, si attendono evoluzioni.

14.14 - Piazza un colpo importante in prospettiva il BOLOGNA, che dal genoa preleva IMPROTA.

14.12 - Gran colpo del TRABZONSPOR, che strappa per 7 milioni di euro allo Spartak Mosca l'attaccante Ghanese WARIS.

14.09 - L'ARSENAL sta monitorando la situazione di Wilfried Bony, ma sembra difficilissimo che lo Swansea lasci andare la sua punta di diamante a poche ore dal termine.

14.06 - Situazione NORWICH: Surman è quasi un giocatore del Bournemouth, mentre non dovrebbero muoversi Redmond e Hooper, salvo offerte veramente irrinunciabili. In arrivo dall'Arsenal c'è Ignasi Miquel, per un milione di sterline.

14.03 - A proposito di Biabiany, il conguaglio che il Parma incasserà è di 4,5 milioni di Euro.

14.00 - Il SOUTHAMPTON prova a inserirsi per DIEGO CAPEL: il giocatore sta parlando anche con il Parma, che l'ha identificato come erede di Biabiany.

13.59 - Un BURNLEY attivissimo piazza un altro colpo: arriva in prestito secco dal Chelsea il centrocampista CHALOBAH.

13.55 - TUTTO FATTO! FALCAO è un nuovo giocatore del MANCHESTER UNITED. Ecco il grande colpo del deadline day. Il giocatore arriva in prestito per 15 milioni, con un diritto di riscatto fissato a 50. Al giocatore 12 milioni a stagione. Nel pomeriggio el tigre volerà in Inghilterra per le visite mediche.

13.54 - Dilemma CLEVERLEY: l'Everton lo vorrebbe in prestito, ma lo United preferirebbe venderlo a titolo definitivo all'Aston Villa per 7 milioni di sterline.

13.52 - L'ELCHE batte un colpo: dallo Stoccarda arriva William KVIST.

13.50 - Il CRYSTAL PALACE, oltre a Hooper, sta pensando anche a Chris Wood per rinforzare l'attacco.

13.49 - Possibile uscita per la Lazio: dopo gli acquisti di Gentiletti e De Vrij in difesa, CIANI potrebbe lasciare i biancocelesti per andare al WEST HAM. Per ora solo un'idea però.

13.47 - Minuti decisivi per Fredy GUARIN al Valencia. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con l'Inter che sta provando ad alzare la parte fissa.

13.44 - L'EMPOLI sta provando a trattare con la Juve per portare in toscana Marco Motta.

13.41 - AMAURI AL TORINO! Trattativa appena chiusa, l'erede di Cerci è l'attaccante del Parma. I granata hanno sondato il terreno anche per Duvan Zapata, ma alla fine ha optato per il brasiliano.

13.40 - WILLIAM CARVALHO, mediano dello Sporting Lisbona molto cercato dalle inglesi, ha chiarito come non intenda cambiare squadra.

13.38 - Il VALENCIA, in attesa di Guarin, lavora in uscita: parte infatti Jonathan Viera, destinazione Standard Liegi. Operazione che si chiude per 2,5 milioni di euro.

13.36 - Intrigo SCEPOVIC: l'attaccante serbo dello Sporting Gijon, dopo aver rifiutato la destinazione Celtic, sembra nel mirino del Getafe.

13.35 - L'AJAX si muove subito: arriva il portiere BOER dallo Zwolle per sostituire Vermeer come vice-Cillessen.

13.32 - Eccoli gli sviluppi su DEFOE: l'Arsenal lo vorrebbe in prestito, mentre il QPR è pronto a offrire 7 milioni di sterline. Il Newcastle è sempre alla finestra.

13.25 - In Inghilterra sono sempre più frequenti le voci che vedono Defoe all'Arsenal. Si attendono sviluppi.

13.24 - Il PARMA, dopo l'uscita di Biabiany, cerca subito rinforzi: contatti con lo Sporting Lisbona per DIEGO CAPEL e con la Lazione per El Tata GONZALEZ, su cui c'è anche la Sampdoria.

13.22 - Si muove anche il CRYSTAL PALACE! Offerta di 5 milioni di sterline al Norwich per Hooper, mentre per il centrocampo si cerca McArthur dal Wigan.

13.20 - Lavora in uscita il TOTTENHAM: il QPR ci sta provando per Sandro e Lennon, mentre invece è saltata la trattativa per portare Townsend al QPR.

13.19 - Dal profilo Twitter ufficiale del BRONDBY, Daniel AGGER con la sua nuova maglia. Scelta di cuore per il difensore, che è tornato nella squadra che l'ha portato alla ribalta prima di andare al Liverpool.

13.17 - Gran colpo del NOVARA: arriva in prestito dal LIVERPOOL il centrocampista ADORJAN.

13.14 - In Inghilterra si parla moltissimo di Jermain DEFOE: su di lui, in uscita dal Toronto, ci sono il QPR e incredibilmente l'ARSENAL. Una leggenda del Tottenham che va a giocare ai Gunners è quantomeno curiosa come cosa.

13.11 - Conferme per HOLTBY: il giocatore è già ad AMBURGO per le visite mediche.

13.09 - In Olanda, FEYENOORD scatenato: sembra fatta per VERMEER dall'Ajax. Il secondo di Cillessen potrebbe passare ai rivali per giocare di più.

13.07 - Nicola POZZI sembra vicino all'EMPOLI: l'attaccante lascerebbe Parma per tornare in toscana, dove ha già giocato dal 2005 al 2009.

13.05 - Già nel pomeriggio BIABIANY si sottoporrà alle visite mediche con il MILAN.

13.03 - Lewis HOLTBY sarebbe vicinissimo all'AMBURGO: il centrocampista del Tottenham andrebbe in prestito in Germania.

13.00 - La BBC da altre informazioni sull'operazione FALCAO-UNITED: il riscatto è fissato a 50 milioni circa.

12.59 - Sempre in Serie B, GUANA è vicinissimo al PESCARA. Il centrocampista è attualmente svincolato.

12.58 - Il MILAN lavora anche in uscita: GABRIEL va in prestito secco al Carpi.

12.57 - La ROMA presenta un'offerta ufficiale per RABIOT: 4 milioni subito, 6 il prossimo giugno, bonus facilmente raggiungibili e una percentuale sulla futura vendida. Difficile che il PSG accetti, ma intanto l'offerta c'è.

12.55 - FATTA PER JONATHAN BIABIANY AL MILAN! Galliani piazza il colpo. Al Parma vanno Zaccardo e un conguaglio economico che dovrebbe essere intorno ai 5 milioni.

12.51 - Non solo il QPR per Andrè AYEW, anche l'HULL CITY sembra aver presentato un'offerta da 6 milioni di sterline per il Ghanese.

12.49 - Nell'attesa di chiudere per Biabiany, il MILAN è sulle tracce di SUSO: il trequartista del Liverpool, rientrato dopo il prestito all'Almeria, è in scadenza nel 2015, e Galliani prova a bloccarlo già da ora.

12.46 - Il BAYERN MONACO ha ufficialmente presentato XABI ALONSO:

12.43 - Prova il colpo grosso la TERNANA: contatti con l'agente di REVEILLERE, terzino che lo scorso anno era al Napoli. Sarebbe davvero un grande arrivo per una società di Serie B.

12.42 - Il BENFICA, secondo il Mirror, è fortissimo su Joel Campbell dell'Arsenal.

12.40 - HELDER POSTIGA è vicinissimo a firmare con il DEPORTIVO LA CORUÑA: l'ex Lazio torna dunque in Spagna.

12.38 - Una nobile decaduta del calcio inglese, il FULHAM, rischia di perdere i pezzi: in uscita ci sono Bryan Ruiz, Rodallega, Amorebieta e Kacaniklic. Situazione sicuramente non idilliaca per la squadra di Magath, che sta faticando in questo inizio in Championship.

12.37 - Ecco la prima foto di George Boyd a Turf Moor:

12.36 - Ancora un colpo per una scatenata FIORENTINA: arriva dal Sassuolo KURTIC. Prestito con diritto di riscatto, e un altro centrocampista per Montella.

12.35 - Batte un colpo anche il BESIKTAS: preso dal Metalist El Principito SOSA, ex Napoli, lo scorso anno in prestito all'Atletico Madrid. 4 milioni il costo dell'operazione.

12.34 - In Germania, gran doppio colpo del MAINZ: arrivano WOLLSHEID dal Bayer Leverkusen e HOFMANN dal Borussia Dortmund. Entrambi in prestito.

12.32 - Karim EL AHMADI lascia l'Aston Villa per tornare al FEYENOORD: ha firmato un triennale. Meno di un milione di euro il costo dell'operazione.

12.29 - Carlo Laudisa da qualche cifra sull'operazione Falcao: abbiamo già detto dei 12 milioni per il prestito, aggiungiamo anche che l'ingaggio non cambia, il giocatore percepirà ancora 12 milioni all'anno, 24 lordi quindi di spesa per il Manchester United, un totale di 36 milioni. La Juventus ne aveva a disposizione solo 20.

12.26 - Rinforzo per il BURNLEY: arriva George BOYD dall'Hull City. Per l'esterno di centrocampo la squadra di Turf Moor ha sborsato circa 3 milioni di sterline.

12.24 - Un giovane talento va in Serie B a fare esperienza: si tratta di Roberto GAGLIARDINI, che va a Vicenza in prestito secco dall'Atalanta, dopo un'ottima esperienza a Cesena.

12.21 - Chi si sta muovendo in silenzio è l'ARSENAL: servono un difensore centrale e una punta alla squadra di Wenger. Per il reparto arretrato, oltre all'idea Nastasic, si pensa anche a Vlaar dall'Aston Villa. Sembra sfumato invece Papastathopoulos: era stata presentata un'offerta al Dortmund di 15 milioni, ma il club della Ruhr ne vuole 25. Troppi.

12.19 - Pazza idea per il VERONA: idea SAVIOLA. Difficile, ma Sogliano sta provando a parlare con l'Olympiakos. Arma importante potrebbe essere Rafa Marquez, ex compagno di Saviola ai tempi del Barcellona.

12.18 - L'ATALANTA continua a sondare piste: anche KONATE interessa alla dirigenza bergamasca, anche il suo acquisto sarebbe subordinato alla cessione di Bonaventura.

12.17 - Ipotesi di scambio tra Parma e Chievo: MESBAH andrebbe a Verona, mentre BELLOMO in Emilia.

12.16 - Il CESENA tratta PAVOLETTI con il Sassuolo, c'è poca distanza tra le parti. L'attaccante era stato cercato dal Genoa e dall'Hoffenheim.

12.15 - Il MALAGA piazza un colpo e chiude per Nordin AMRABAT dal Galatasaray.

12.13 - Dalla Francia: il MARSIGLIA è vicinissimo al centrale difensivo del Botafogo DORIA. Sul giocatore c'era l'interesse di alcune squadre italiane, che lo seguivano in particolare nell'estate scorsa.

12.11 - Nell'attesa di notizie su Bonaventura, l'ATALANTA ha bloccato GOMEZ: l'esterno ex Catania, ora al Metalist, sarà un giocatore nerazzurro in caso di partenza del numero 10.

12.10 - Prime foto di Hernandez a Madrid, direttamente da Marca.com:

12.07 - L'HELLAS VERONA prova a inserirsi per Giacomo BONAVENTURA: offerta di 6 milioni all'Atalanta. E attenzione, perchè l'offerta dell'Inter sarebbe solo per un prestito con diritto di riscatto, e ricordiamo che dipende tutto da Guarin...

12.02 - Dalla Germania, un ritorno: PER CILJEN SKJELBRED torna all'HERTHA dall'Amburgo, dopo il prestito dello scorso anno. Ricordiamo che ieri la squadra della capitale ha preso ieri Salomon Kalou.

11.56 - Lavoro anche in uscita per uno UNITED attivissimo: Nick POWELL potrebbe andare in prestito al Leicester, mentre Cleverley ha vari estimatori, ma è l'Aston Villa la destinazione più probabile per il giovane centrocampista.

11.50 - Torniamo a parlare del mercato di casa nostra: su AMAURI sembra essere rimasto solo il TORINO, con l'Udinese che si è defilata nelle ultime ore. Tutto in mano al giocatore, visto che il d.s. Petrachi ha già l'accordo con il Parma.

11.46 - Lo UNITED non vuole fermarsi: sembra pronta un'offerta da 25 milioni di sterline per STROOTMAN, anche se pare difficilissimo che il centrocampista lasci Roma, anche nel caso di arrivo di Rabiot.

11.44 - Sempre in Inghilterra, intrigo per NASTASIC: anche il Tottenham è sul giocatore, in uscita dal Manchester City. Interessate anche Everton e Arsenal.

11.42 - Sembra tutto definito anche per il passaggio di ALDERWEIRELD al SOUTHAMPTON. Visite mediche nel pomeriggio. Lo conferma lo stesso allenatore dei Saints Ronald Koeman, che vuole anche chiudere per un attaccante in giornata.

11.40 - Da violachannel.tv ecco la foto di Micah Richards a Firenze:

11.38 - Il PALERMO pensa ad ACQUAFRESCA per l'attacco, ma c'è anche il Latina.

11.37 - Mercato inglese: il QPR sta provando a strappare Andre AYEW al Marsiglia. Operazione difficile, ma ci prova il club neopromosso, sfruttando gli ottimi rapporti con la dirigenza dei francesi.

11.35 - Chiude invece la ROMA per YANGA M'BIWA: prestito gratuito, con diritto di riscatto intorno ai 6 milioni. Il giocatore è già nella capitale per le visite mediche, sfumato invece Marko Basa.

11.33 - Dettagli su Falcao: l'operazione si fa sulla base di un prestito onerosissimo, per 12 milioni, con un diritto di riscatto fissato intorno ai 50 milioni.

11.31 - Arriva una clamorosa bomba di mercato dall'Inghilterra e dalla Spagna. Su Radamel FALCAO si è inserito il MANCHESTER UNITED, che ha offerto ben 65 milioni al Monaco per portare El Tigre a Old Trafford. Pare che sia già tutto chiuso, si attendono altre notizie. Sembra che i Red Devils si siano buttati sull'attaccante colombiano in seguito a un infortunio di Robin Van Persie.

11.28 - Sembra praticamente fatta anche per Micah RICHARDS alla FIORENTINA: il giocatore è atterrato a Firenze per chiudere. Bruciata la concorrenza di West Ham e soprattutto Sunderland.

11.24 - Il MILAN sempre più vicino a Johnathan Biabiany: fuori dalla trattativa però Niang, a cui Galliani ha promesso un futuro prossimo al Milan, al Parma vanno solo Zaccardo e un conguaglio economico. Si va veloci verso la chiusura.

11.20 - Buongiorno da Vavel e Giorgio Dusi, e benvenuti a questa diretta scritta dell'ultimo giorno di mercato. Si attendono grandi colpi, ci sono situazioni importanti che vanno risolte oggi, in Italia e anche all'estero, e queste sono le ultime ore disponibili.