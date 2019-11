Doumbia: svolta decisiva per l'attacco della Roma?

L'amore mai sbocciato tra la Roma e Mattia Destro si è concluso oggi con il passaggio dell'attaccante Ascolano al Milan, la Roma ora cerca di tutelarsi con un nuovo attaccante adatto agli schemi di Mister Garcia: i nomi sono quelli di Doumbia, Luiz Adriano e Konoplyanka, nomi che ora andremo ad analizzare partendo da Doumbia.

DOUMBIA- Seydou Doumbia è un attaccante ivoriano classe 87' in forza al CSKA Mosca, si tratta di un giocatore dotato di grande velocità ed agilità unite a un ottimo controllo di palla; caratteristiche che gli consentono di saltare l'uomo con buona facilità. Con la maglia della ex squadra dell' Armata Rossa l' ivoriano vanta 130 presenze e 83 gol di cui ben 17 in coppe europee in sole 22 presenze. Il suo nome è nel taccuino di Sabatini già da tempo ma ormai i tempi sembrano maturi per un suo approdo nella capitale: secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio la Roma ha raggiunto l'accordo con la società russa per un prestito con diritto di riscatto fissato ai 18 milioni richiesti, mancherebbe solo l'accordo con il giocatore che però non sembra impossibile; unico ostacolo l'interesse del City di cui si parlava qualche settimana fa.

KONOPLYANKA- Si tratta di un esterno sinistro capace di giocare anche a destra o come trequartista, è un giocatore tecnico veloce e abile in particolare nel tiro dalla distanza; gioca da diverse stagioni nel Dnipro di cui è considerato il top player. Questa pista sembra essere la più fredda per due motivi: in primo luogo la Roma cerca un centravanti puro e il giocatore ucraino non risponde a questo identikit anche se la sua versatilità aiuterebbe Garcia a ruotare maggiormente gli uomini là davanti; in secondo luogo il giocatore ha dichiarato,alla luce dell'accordo tra le due società, di volersi trasferire a Roma solo a Giugno. Questi due motivi in particolare il secondo raffreddano parecchio la pista e lo relegano al terzo posto di questa virtuale classifica.

LUIZ ADRIANO- Luiz Adriano è un attaccante brasiliano classe 87' in forza allo Shaktar con cui vanta 120 gol in 249 presenze. La punta brasiliana sembra essere la priorità della Roma ma i dirigenti si stanno convincendo a virare su Doumbia in quanto lo Shaktar è bottega cara e ha respinto al mittente la prima offerta fatta pervenire dalla Roma; tuttavia secondo quanto riferische Alfredo Pedullà la Roma starebbe preparando un'ulteriore e forse ultima offensiva alzando l'onere del prestito ad 8 milioni per convincere i dirigenti della squadra del Donbass. Qualora questa notizia trovasse fondamento sarebbe decisiva la risposta degli ucraini che qualora rifiutassero indurrebbero lo staff della Roma a chiudere l'accordo con Doumbia.