Calciomercato, tutti gli acquisti ufficiali

L'ultimo giorno del mercato è un susseguirsi di emozioni, trattative, affari chiusi e saltati. Per fare un pò più di chiarezza vi riporteremo qui tutte le trattative che verranno definite e che verranno ufficializzate dalle società. Per non perdervi davvero nulla potete seguire tutte le trattative in tempo reale con la nostra squadra mercato!

Ufficiale: Munoz da Palermo va alla Sampdoria. Il Palermo sul proprio sito ufficiale ha rilasciato il seguente un comunicato: "L'U.S. Città di Palermo comunica di avere ceduto Ezequiel Muñoz alla Sampdoria. Il difensore argentino si trasferisce al club blucerchiato con la formula del prestito secco"

Mohamed Salah in prestito alla Fiorentina, fino al giugno 2015 con stipendio pagato dal Chelsea. Possibilità di prolungarlo fino all'estate 2016 al costo di un milione, ma con ingaggio a carico della Fiorentina.

Serie B - Colpo Frosinone, arriva Santana dal Genoa: "La società Frosinone Calcio comunica, dalla sede del calciomercato di Milano, che in questo momento è stato perfezionato il trasferimento delle prestazioni sportive del calciatore Mario Alberto Santana dal Genoa. L’esterno argentino arriva in prestito fino a giugno".

Serie B - Il Bari ha preso dal Cagliari il difensore centrale Benedetti.

Il Chievo ha messo le mani su Pozzi: arriva dal Parma con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato ad 1 milione.

La Sampdoria si è assicurata le prestazioni di Munoz in prestito fino a Giugno.

Nicolas Spolli è un nuovo giocatore della Roma. L'ormai ex giocatore del Catania arriva alla corte di Garcia con la formula del prestito oneroso, con diritto di riscatto che potrebbe tramutarsi in obbligo in base alle presenze del difensore argentino. La Roma sborserè 1,5 milioni di € per il prestito e ad altri 1,5 in caso di riscatto.

Le prime parole di Cuadrado da giocatore del Chelsea: "Sono molto felice di poter avere questa opportunità. Questo è un grande club e sono contento di giocare nel Chelsea e di sapere che l'allenatore crede in me".

Attraverso il proprio sito internet il Sassuolo ha ufficializzato tre movimenti di mercato. Oltre a Dejan Lazarevic, sbarca in neroverde anche Anastasios Donis, greco classe '96 che arriva dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Ettore Gliozzi si trasferisce, invece, al Forlì con la formula del prestito.

Cuadrado è un nuovo giocatore del Chelsea. In questi minuti, infatti, l'ormai ex della Fiorentina ha firmato il contratto che lo legherà ai Blues e che segnerà l'inizio della sua nuova avventura.

Marco Borriello è un nuovo attaccante del Genoa. L'attaccante napoletano ha firmato a titolo definitivo il suo passaggio dalla Roma al Genoa, per la terza avventura in maglia rossoblù dopo quelle della stagione 2007/2008 e 2012/2013. A comunicarlo è il Genoa sul proprio sito internet attraverso un comunicato apparso pochi minuti fa: "Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da As Roma, a titolo definitivo, i diritti relativi alle prestazioni sportive dell’attaccante Marco Borriello".

Bonazzoli è un giocatore della Sampdoria: acquistato dai blucerchiati per 5 milioni circa, rimarrà in prestito all'Inter fino a fine stagione. Successivamente i nerazzurri avranno un diritto di recompra intorno ai 10 milioni di Euro.

L'Inter ha chiuso per Davide Santon: un altro ritorno dunque in questo mercato di Gennaio. Il terzino arriva dal Newcastle in prestito con obbligo di riscatto a seconda delle presente che accumulerà.

Ufficiale anche l'arrivo, o meglio, il ritorno di Alessandro Matri alla Juventus: prestito secco fino al 30 giugno 2015 per l'attaccante che aveva disputato la prima metà di stagione con la maglia del Genoa. Sarà la terza volta che Matri e Allegri si ritrovano, dopo le esperienze a Cagliari e al Milan.

Luca Antonelli va a rinforzare il reparto difensivo del Milan. Per lui contratto fino al 2018!

"Il Cagliari Calcio comunica di avere acquisito dallo Standard Liegi le prestazioni sportive del giocatore Paul-Josè M'Poku. La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.

M'Poku, nato a Kinshasa, nel Congo, il 19 aprile 1992 e trasferitosi da bambino in Belgio, è un attaccante esterno. Cresciuto nelle giovanili dello Standard, si è trasferito nel 2008 al Tottenham e nel 2010 ha vissuto una esperienza in prestito al Leyton Orient. Nel 2011 è tornato allo Standard.

Ha giocato in tutte le nazionali giovanili belghe. Con l'Under 21, il suo bilancio è di 18 partite e 4 gol".

Paletta è da poco sbarcato a Milano, dove sta effettuande le visite mediche. E' lui l'ultimo rinforzo difensivo del Milan. Annunciato ieri sera da Donadoni, “Non posso mandare in campo un giocatore che è stato praticamente ceduto”, il difensore argentino della nazionale italiana è stato subito preda di Galliani, che ha assicurato ad Inzaghi il rinforzo tanto richiesto. Ufficiale quindi l'approdo in maglia rossonera di Paletta, che ha superato le visite mediche di rito.

Dopo l'arrivo dal CSKA di Doumbia, la Roma prende anche Ibarbo dal Cagliari. L'attaccante colombiano arriva alla corte di Rudi Garcia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Versate nelle casse sarde 2,5 milioni di €, con riscatto fissato a 12,5 milioni. La trattativa ha subito una forte accelerata in queste ore, dopo che il Cagliari si era decisiva ad accettare l'opzione sul riscatto, a differenza dell'obbligo che voleva imporre ai giallorossi.

Attraverso il sito della Lega di Serie A emergono le prime ufficialità di giornata. Juventus ed Empoli hanno definito uno scambio riguardante tre giovani calciatori: approda in bianconero l'attaccante classe '97 Francesco Cassata, mentre Francesco Mestre (terzino destro) e Luca Santomauro (difensore centrale) vanno nel club toscano. Tutte e tre le operazioni sono state chiuse a titolo definitivo. La Juventus in mattinata ha ufficializzato anche l'acquisto di un giovane molto interessante. Si tratta di Andrea Favilli, attaccante classe '97 proveniente a titolo temporaneo dal Livorno.

Poco spazio in viola, Hegazi saluta Firenze, direzione Perugia. Ufficiale il suo passaggio in prestito alla squadra di Camplone, alla ricerca di continuità e minuti per fare esperienza. Questa la nota del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ahmed Hegazi (classe '91) all’ A.C. Perugia Calcio".

Wolfsburg, colpo Schurrle- lI sito ufficiale della Bundesliga comunica il trasferimento di André Schurrle dal Chelsea al Wolfsburg. Il giocatore tedesco firma un contratto di quattro anni e mezzo