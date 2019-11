Finisce un altro tormentone estivo: Defrel è del Sassuolo, c'è l'ufficialità

Da Simone Zaza a Gregoire Defrel. E' stato immediatamente accontentato Eusebio Di Francesco, che all'inizio del ritiro estivo del suo Sassuolo aveva chiesto almeno due acquisti per rafforzare la sua squadra. Detto, fatto. In rigoroso silenzio, e quasi sempre sotto traccia, la società di Squinzi è riuscita a superare l'ardua concorrenza di Palermo, Torino e Bologna, che sembravano essere le prime favorite alla corsa per il transalpino.

Invece Gregoire Defrel è il nuovo attaccante del Sassuolo e, come detto, sostituirà al centro dell'attacco il partente Simone Zaza, che è passato alla Juventus all'inizio della sessione estiva del calciomercato. Di Francesco avrà nuovamente un centravanti che abbina tante qualità: l'ex Cesena, così come l'attaccante azzurro, è molto abile in fase di manovra, ma anche in grado di attaccare la profondità, oltre ad essere dotato di una grandissima tecnica e ad uno spiccato senso del gol. Si ricompone così il tridente d'attacco dei neroverdi dell'ex allenatore del Pescara, che stavolta potrà contare su due mancini, Berardi e Defrel, appunto, e Nicola Sansone che partirà dalla destra.

Questo il comunicato della società neroverde apparso sul sito ufficiale: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato l'acquisto a titolo definitivo di Gregoire Defrel dal Cesena. Il nuovo attaccante neroverde sarà presentato ai media Venerdì 7 Agosto alle ore 12.30 presso la sala stampa dello Stadio Ricci".

Non sono ancora trapelate indiscrezioni per quanto riguarda il prezzo dell'attaccante, che dovrebbe però spostarsi sulla via Emilia per circa 7 milioni di euro, e che nel suo primo anno in Serie A ha segnato ben nove reti con la maglia bianconera dei romagnoli. Si chiude così uno dei tormentoni estivi, che vedeva il francese ambito da molte società, con il Palermo, tra le altre, che aveva anche trovato un accordo con il Cesena per il suo trasferimento, ma non ha mai avuto il placet del giocatore.

Questo l'addio della società bianconera all'attaccante: "L’A.C. Cesena comunica di aver perfezionato l’accordo con la società U.S. Sassuolo Calcio per la cessione a titolo definitivo del calciatore Grègoire Defrel. L’attaccante francese lascia il club bianconero dopo 3 stagioni da protagonista con al suo attivo 102 presenze e 15 goal realizzati, tra cui quello siglato nella finale di ritorno dei Play Off contro il Latina. A Grègoire Defrel l’A.C. Cesena augura le migliori fortune professionali per il proseguo della sua carriera calcistica".

Si compone così quello che, presumibilmente, sarà l'ultimo tassello del mosaico del Sassuolo 2015/16. Dopo le cessioni di Kurtic e Brighi, a centrocampo è arrivato Duncan, mentre in attacco l'arrivo di Defrel colma tutte le lacune che erano rimaste vacanti. Con quest'ultimo colpo dovrebbe essere del tutto chiuso il mercato dei neroverdi, che al netto di cessioni degli ultimi giorni, Vrsaljko su tutti, e di movimenti minori, dovrebbero confermare la rosa che è in questi giorni a disposizione di Di Francesco.