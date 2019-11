Calciomercato, rivivi le ultime ore di trattative

24.00 - E CON QUESTO, DA VAVEL ITALIA E DALLA SUA REDAZIONE, E' TUTTO PER QUESTA INTENSISSIMA GIORNATA DI CALCIOMERCATO. UN SALUTO E BUONANOTTE

23.59 - Ferrero: "Non ero venuto a Milano per vendere i miei gioielli. Per Soriano non ci sono stati i tempi tecnici"

23.49 - Ufficiale Joaquin al Betis Siviglia per 1.5 milioni

23.48 - Ufficiale lo scambio Christodoulopoulos - Wszolek fra Verona e Samp

23.48 - Ufficiale il prestito al Como di Bentivegna, attaccante del Palermo

23.45 - L'Inter ufficializza Alex Telles (prestito con diritto di riscatto), la Juventus Hernanes (definitivo, 11 milioni pagabili in tre rate) + 2 di bonus. 3 anni al giocatore





23.37 - Secondo alcune fonti Schelotto, dopo essersi svincolato, firmerà con il Nottnigham Forest, mentre Stevanovic si accaserà al Partizan Belgrado

23.37 - Secondo Baiocchini il Genoa ha mandato il TMS per il trasferimento di Bruno Gomes alla FIFA alla 22.57. Resta da valutare a che ora il sistema ha ricevuto il messaggio

23.29 - Il centrocampista dell'U19 francese Oliver Kemen passa dal Newcastle al Lione. Ancora niente di ufficiale ma il giocatore ha postato la foto con la firma del contratto per la società francesesu Twitter





23.28 - Secondo Transfermarkt Felipe Melo arriva all'Inter per 3.5 mln mentre Telle solamente con la formula del prestito oneroso (da vedere se con diritto/obbligo di riscatto) di 1.5 mln.

23.22 - Secondo Di Marzio lo svincolato Bonera avrebbe firmato per il Villarreal!!

23.17 - Il Genoa sta cercando di capire dalla FIFA se ha fatto tutto in tempo per l'attaccante brasiliano dell'Internacional Bruno Gomes, secondo Di Marzio

23.08 - Si svincolano e potranno accasarsi altrove liberamente Ciccio Lodi, Ezequiel Schelotto , Hegazy ed Alen Stevanovic

23.07 - Il Porto si assicura il Nazionale messicano Jesus Corona

23.06 - Dall'Inghilterra: Valdes annuncia la sua permanenza allo United (logico, dopo l'addio di Lindegaard e lo scambio de Gea-K.Navas imminente. Sarebbe mancato un terzo) caricando una foto dello UTD su Facebook

23.04 - SALTATO SORIANO AL NAPOLI. PER DI MARZIO IL CONTRATTO NON E' STATO DEPOSITATO. A QUESTO PUNTO SALTA ANCHE ZUNIGA

23.02 - L'Inter alle 23 spaccate ha ufficializzato sul profilo Twitter l'arrivo di Adem Ljajic

23.01 - Secondo Di Marzio l'Inter ha depositato in via digitale il contratto di Ljajic mentre si attende la conferma del passaggio di Soriano al Napoli

23.00 - IL CALCIOMERCATO ITALIANO ESTIVO 2015-16 FINISCE UFFICIALMENTE QUI!!!!

22.59 - In extremis si chiude il passaggio di Ferrari del Bologna al Novara.

22.57 - Il trasferimento di Pinzi al Chievo avverrà in via definitiva

22.56 - QUATTRO MINUTI ALLA FINE DEL MERCATO.

22.53 - Manca ancora il comunicato per Ljajic all'Inter ma arrivano le cifre aggiornate: 1.6 mln di prestito, 11 di riscatto

22.53 - L'Atalanta piazza Cazzola in prestito al Livorno mentre Faraoni va in Serie B, anche lui a titolo temporane

22.53 - A pochissimi minuti dal gong finale l'Inter dopo quella di Melo ha ottenuto anche la firma di Telles. Si attende l'ufficialità

22.49 - Altro rinforzo per l'Empoli, che chiude per il prestito del centrocampista juventino Buchel, l'anno scorso al Bologna

22.48 - Ufficiali Isla e De Ceglie al Marsiglia







22.46 - Il Norwich ufficializza l'acquisto di Mbokani dalla Dinamo Kiev in prestito con diritto di riscatto. Il tutto sempre in attesa del permesso di lavoro

22.40 - Secondo Di Marzio ci sono complicazioni nella trattativa Lamela-Marsiglia, dopo l'accordo del club francese con il Tottenham

22.40 - In Inghilterra il Mirror dà per chiuso Djilobodji al Chelsea per 2.7 milioni di sterline

22.37 - In Francia il Lilla chiude per l'ex obiettivo del Bologna Benzia e può quindi prestare Rodelin al Caen mentre il Rennes, oltre a Prcic, presta anche Houtondji all'Auxerre e vende Ngando al Bastia

22.35 - Il Torino ufficializza su Twitter l'acquisto di Prcic. La società granata lo ha prelevato dal Rennes in prestito con diritto di riscatto

22.34 - Il Chievo avrebbe alla fine stretto per Pinzi

22.32 - Secondo Mediaset Premium l'Inter avrebbe offerto D'Ambrosio alla Lazio in cambio di Lulic. Lotito avrebbe rifiutato. Intanto Melo conferma fra le righe il suo passaggio all'Inter, inserendo fra i preferiti un video che lo avvicinava ai colori nerazzurri su Twitter

22.30 - Parole di Borini :" Non era ancora il momento giusto per tornare in Italia. Sono al Sunderland per giocare."

22.17 - Hernanes sta effettuando le visite mediche con la Juventus





22.16 - Ufficiale anche il prestito di Chalobah al Napoli. Il mediano inglese entra così nel team di Sarri, che in mezzo comprende già Jorginho, Hamsik, Allan, David Lopez. Il tutto mentre si punta a chiudere per Soriano

22.14 - Il Carpi ha chiuso per il portiere in uscita dall'Inter Vid Belec come nuovo terzo portiere dietro Brkic e Benussi

22.13 - La conferma ufficiale anche da parte di Borriello del suo accordo con il Carpi





22.07 - Dall'Inghilterra: attenzione al Leicester di Ranieri, in contatto con lo Sporting Lisbona per il peruviano André Carrillo!

22.01 - Dopo l'arrivo in difesa dell'ex Inter Rolando il Marsiglia manda l'ex bimbo prodigio Doria in prestito al Granada

21.59 - Dall'Inghilterra: esubero per il Southampton, via Mayuka che va a rinforzare il Metz, retrocesso in Ligue 2

21.58 - Emergono dettagli per Prcic al Torino: sarà prestito con diritto di riscatto

21.57 - Occhio all'asse Verona-Sampdoria: secondo la Gazzetta dello Sport vicino lo scambio Lazaros Christodoupoulos - Wszolek

21.55 - Ufficiale il passaggio della punta cilena Nico Castillo al Frosinone dal Bruges, che al suo posto in attacco ha preso Vossen

21.40 - Dall'Inghilterra: secondo fonti di Sky Sport.Uk Walters avrebbe chiesto allo Stoke di essere ceduto, lusingato dalle avances del Norwich ed ora in concorrenza con tanti trequartisti nel 4-2-3-1 di Hughes

21.35 - Dovrebbe essersi raffreddata definitivamente la trattativa Juan Jesus - Roma. L'Inter punta molto sul brasiliano, anche se con l'arrivo di Telles i due entrano in ballottaggio. Cederlo siginificherebbe avere quattro centrali contati, vista la partenza di Andreolli, e dover bloccare la cessione di uno fra Nagatomo e D'Ambrosio

21.30 - Dall'Inghilterra: il WBA ha ufficializzato l'arrivo del portiere Lindegaard dallo United

21.27 - Dall'Inghilterra: Jason Denayer, giovane difensore centrale del City, passerà al Galatasary in prestito per un anno

21.27 - Anche secondo SkySports Italia è ormai fatta per il ritorno di Joaquin al Betis per 2-3 milioni di euro. L'esterno è appena uscito dalla sede della Fiorentina dichiarandosi felice.

21.16 - E' diventato ufficiale il prestito di Marco Andreolli al Siviglia

21.10 - Secondo Sky sono arrivate le firme di Melo per l'Inter e di Hernanes per la Juve.

21.02 - Dall'Inghilterra: altro colpo del Rennes che dopo il prestito di Quintero ottiene quello di Boga, giovane del Chelsea

20.59 - Dall'Inghilterra: il Sunderland ufficializza Borini per 11 milioni di euro

20.59 - Dall'Inghilterra: prova a riportare in Olanda il talento Leroy Fer il PSV, che punta ad un prestito dal QPR

20.58 - Dall'Inghilterra: niente più Austin per il Bournemouth, che pare aver virato su Murray del Palace per 5 milioni di sterline

20.57 - Dall'Inghilterra. sembra davvero tutto fatto per lo scambio Keylor Navas - de Gea con 29 milioni di conguaglio in favore dei Red Devils

20.57 - De Ceglie ha finalmente accettato il trasferimento al Marsiglia, insieme ad Isla, nell'ambito dell'operazione Lemina-Juventus

20.57 - Il Torino è alla stretta finale per il centrocampista del Rennes Prcic. Si cerca sempre di cedere prima Stevanovic

20.56 - Il Brescia ottiene dall'Udinese l'attaccante Geijo

20.55 - Ceccarelli del Bologna potrebbe passare al Bari

20.54 - Dall'Inghilterra: altra chance di rilancio per Lucas Piazon, che passa al Reading in prestito per un anno.

20.52 - Dall'Inghilterra: il WBA cede Ideye Brown all'Olympiakos a cifre non svelate. C'era roppa gente davanti al West Brom, con Lambert, Rondon, Anichebe e Berahino

20.50 - SkySports riporta come sia sempre più calda l'ipotesi Schelotto-Sion. Il giocatore si sta recando in sede nerazzurra

20.48 - Il Chievo cerca sempre il sostituto di Izco, infortunato: i nomi sono quelli di Pinzi, José Mauri e quello di un mister X

20.45 - Secondo SkySports Blaszczykowski passerà alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso (1 mln) + diritto di riscatto (6 mln). E' il naturale sostituo di Joaquin, per i media spagnoli in viaggio verso la Spagna

20.42 - La Juve piazza un esubero: Pasquato verso l'Alaves

20.38 - Ufficiale l'ingaggio da parte della Samp di Alejandro Rodriguez, attaccante visto in Serie A l'anno scorso con il Cesena. Operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto

20.36 - Spunta un altro nome per il centrocampo del Napoli. Secondo di Marzio gli Azzurri avevano provato a prendere in mattinata Belhanda. Nome che potrebbe tornare utile però a Gennaio, essendo un giocatore della Dinamo Kiev

20.34 - Difficoltà del Napoli per il passaggio di de Guzman al Bournemouth . Ricordiamo però che il mercato inglese chiude domani: c'è ancora tempo

20.32 - Borriello è ormai davvero un passo dal Carpi. La trattativa potrebbe vedere finalmente la sua conclusione. Incontro in corso fra entourage del giocatore e società. L'alternativa sondata dal Carpi era stata Floccari

20.27 - Lys Gomis, portiere del Torino, passerà in prestito al Frosinone

20.25 - Ancora Inter protagonista, stavolta in uscita: Andreolli è davvero ad un passo dal Siviglia, con l'agente del calciatore che è nella sede del club neroazzurro per definire gli ultimi dettagli.

20.23 - FROSINONE: DAL GENOA ARRIVA SAMIR UJKANI! IL PORTIERE DOVREBBE PARTIRE IN OGNI CASO ALLE SPALLE DI LEALI!

20.20 - Aggiornamenti da Napoli: la trattativa per Soriano rischia di saltare definitivamente! Il nodo dei diritti di immagine sembrerebbe sempre più insormontabile come ostacolo!

20.18 - INTER SCATENATA: ENTRO UN'ORA POTREBBERO ARRIVARE LE UFFICIALITA' DI FELIPE MELO E DI LJAIJC!

20.15 - Ibarbo al Watford in dirittura d'arrivo

20.10 - News dall'estero: Lindegaard firma un biennale con il WBA, Song torna al West Ham in prestito.

20.06 - Sta arrivando un bis di firme: MATRI ALLA LAZIO, FELIPE MELO ALL'INTER. E a proposito di Inter, CONFERMIAMO LA CHIUSURA PER LJAJIC A 2+9. E confermiamo anche quanto detto su Hernanes, che chiude il mercato bianconero. In teoria...

20.00 - Occhio. Ancora i diritti d'immagine ostacolano l'arrivo di Soriano al Napoli quando mancano tre ore esatte alla chiusura.

19.54 - Hernanes firmerà con la Juventus un triennale da 2,7 milioni più bonus.

19.52 - La Roma potrebbe prendere anche Juan Jesus, in caso potrebbe andare Gyomber al Genoa avendo i giallorossi quattro centrali.

19.50 - POSSIAMO DEFINIRE CHIUSA LA TRATTATIVA PER HERNANES ALLA JUVENTUS.

19.48 - Ecco Giaccherini con la sua nuova maglia!

19.45 - Tra pochissimo firma di Matri con la Lazio, segnali pessimi invece per quanto riguarda Witsel, come annunciato.

19.42 - CHIUSA PER LJAJIC ALL'INTER. 2 MILIONI PRESTITO, 9 DI RISCATTO.

19.39 - DE GEA AL REAL MADRID, POSSIAMO DARLA PER CONCLUSA. 40 MILIONI DI EURO, NELL'AFFARE ANCHE KEYLOR NAVAS, DA CAPIRE SE IL SUO VALORE E' INCLUSO NEI 40 O VA AD AGGIUNGERSI. Intanto le cifre di Martial salgono: SESSANTA PIU' VENTI DI BONUS. Follia.

19.37 - SORIANO-NAPOLI, CI SIAMO! 13,5 MILIONI PIU' IL CARTELLINO DI ZUNIGA, IL GIOCATORE SEMBRA ESSERSI CONVINTO.

19.34 - L'Inter ci aveva provato anche per il Napoli: Gabbiadini+Ghoulam per un totale di 28 milioni tra prestiti e riscatti. Risposta negativa dei partenopei.

19.32 - Pare che sia chiusa anche per Ljajic all'Inter. Quindi anche Hernanes alla Juve.

19.30 - Witsel-Milan, tra mezz'ora una risposta definitiva. L'affare è complicato, vedremo se lo Zenit deciderà di accettare il diritto di riscatto.

19.28 - AAAAAAAAAAAAATTENZIONE. AFFARE DE GEA - REAL MADRID CHE VA DEFINENDOSI: AL CONTRARIO DI QUANTO CIRCOLAVA PRIMA, ANCHE KEYLOR NAVAS E' FINITO NELL'AFFARE.

19.22 - Occhio a un altro movimento dall'estero: Juan Quintero, ex Pescara vicinissimo al Bologna a metà luglio, è passato in prestito al Rennes.

19.18 - Facciamo chiarezza su Witsel: Villas Boas gli aveva promesso che in caso di offerta gradita al giocatore l'avrebbe lasciato andare, ma la società non lo vuole vendere. E anche l'arrivo di Klopp potrebbe cambiare gli scenari.

19.16 - Vi avevamo raccontato di un'offerta rifiutata dal Torino per Bruno Peres, ma la Roma vuol riprovarci. Da seguire. Non bastano 2+8, come proposto oggi.

19.14 - Seguiamo gli sviluppi per Witsel, pare che il Tottenham abbia visto la sua offerta rifiutata. Il motivo? Klopp potrebbe prendere il posto di Villas Boas in panchina, in rotta con la società. Tutto da seguire. Resta la distanza però.

19.12 - Sempre Inter protagonista in questa pioggia di news: tra un'ora saranno ufficiali anche Alex Telles e Felipe Melo dal Galatasaray. Prestito con diritto di riscatto per il primo, titolo definitivo (meno di 4 milioni) per il secondo.

19.11 - Ci siamo anche per Hernanes! La trattativa dovrebbe chiudersi tra poco, in contemporanea con quella di Ljajic. 11 milioni, titolo definitivo.

19.10 - Chicharito Hernandez è un giocatore del Bayer Leverkusen. Trasferimento intorno ai 14 milioni, al giocatore 3,5 milioni a stagione.

19.09 - Ibarbo è praticamente un giocatore del Watford intanto, ecco le due uscite in attacco della Roma dopo aver deciso di trattenere Iturbe: il Genoa ci aveva riprovato.

19.05 - LJAJIC: PRESTITO ONEROSO CON DIRITTO DI RISCATTO INTORNO AGLI 8-9 MILIONI DI EURO. Giocatore vicinissimo all'Inter, che si è vista rifiutare i 10 milioni offerti per Eder dalla Samp. Sfumato anche Perotti, 9 milioni dilazionati in due rate. Ancora da definire ma ci siamo.

19.00 - CHIUSA PER MATRI ALLA LAZIO. A breve la firma, dovrebbe essere come annunciato un prestito secco.

18.55 - Aggiornamenti da Casa Milan, dove Lotito e Galliani sono a colloquio. Matri in prestito in biancoceleste, ma anche uno scambio tra Lulic e Montolivo.

18.49 - Altro aggiornamento dall'estero: Adrian, dal Porto, arriva al Villarreal in prestito.

18.45 - Aspettiamo anche l'ufficialità di Lemina, ma intanto il Marsiglia fa spese: arriva Rolando, centrale ex Inter, in prestito dal Porto!

18.43 - ATTIMI CALDISSIMI per Hernanes alla Juve, l'agente del giocatore sta parlando con la dirigenza dei bianconeri. Accordo sugli 11 milioni.

18.39 - PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO PER LJAJIC ALL'INTER. Juan Jesus per ora fuori dalla trattativa.

18.38 - Vicinissimo alla chiusura l'affare SORIANO AL NAPOLI! Agente, Giuntoli, Osti e Ferrero ne stanno parlando, il tutto, manca pochissimo.

18.35 - Altro giocatore che lascia il Wolfsburg intanto: Aaron Hunt firma un triennale col Wolfsburg.

18.33 - Confermato anche l'interesse del Watford per Ibarbo, trasferimento a un passo dalla definizione. Non è stato inserito in lista Champions.

18.32 - Il Genoa chiude per Ansaldi e Dzemaili, entrambi gli acquisti sono diventati ufficiali. Occhio anche alla pista Bruno Gomes, classe 1996.

18.31 - Tra poco il Frosinone chiuderà il doppio colpo: Belec in porta, prestito dall'Inter, e Canini per la difesa.

18.30 - AGGIORNAMENTO SU EDER: FUORI DAL MERCATO. L'Inter si butta su Ljajic, possibilissimo scambio con Jesus. La Samp comunque dovrebbe vendere a breve Soriano al Napoli.

18.25 - AAAAAAATTENZIONE. SALTA LA TRATTATIVA TRA ANDREOLLI E LA FIORENTINA. Si è infatti inserito il Siviglia, prestito con riscatto, da capire le cifre. All'una sembrava fatta.

18.23 - Tutti pazzi per Ibarbo! Sabatini sta incontrando il Watford per l'attaccante Colombiano. A questo punto cominciano gli interrogativi su Eder, visto che l'ex Cagliari sarebbe stato il sostituto alla Samp.

18.20 - Soriano si starebbe convincendo ad accettare il Napoli. Intanto è arrivato l'ok di Zuniga per il trasferimento, operazione che potrebbe essere slegata da quella del centrocampista.

18.15 - Giornata di uscite in casa United: Blackett al Celtic, Evans al WBA insieme a Lindegaard, De Gea al Real, Januzaj al Dortmund... E forse anche Wilson, sempre al WBA in prestito. Van Gaal sfoltisce.

18.05 - Galliani va verso Casa Milan per parlare del prestito di Matri. Intanto si raffredda la pista che porta a Witsel.

18.02 - Le cifre dell'affare Blaszczykowski: un milione per il prestito, sei per il diritto di riscatto. A breve l'ufficialità.

17.44 - Sempre dall'estero, nuovi acquisti in Bundesliga: Adnan Januzaj è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund, prestito secco dallo United.

17.42 - E il Wolfsburg intanto ufficializza non solo Draxler, ma anche Dante.

17.38 - Facciamo un rapido punto anche riguardo alla situazione Witsel: il Tottenham ha presentato l'offerta di 25+2 milioni, accettata dallo Zenit, ma il giocatore non è convinto. Il belga ha l'accordo con il Milan, ma manca tra le società: i russi vogliono un obbligo di riscatto, il Milan un diritto. Dunque Witsel aspetterà le 23, se non dovessero arrivare accordi con i rossoneri andrà agli Spurs, visto che il mercato inglese chiude domani.

17.37 - Un paio di notizie dalla Serie B: Cocco va al Pescara che incassa il 'no' di Cacia, mentre Caputo firma con l'Entella.

17.36 - NAGATOMO RESTA ALL'INTER. Nessuna offerta convincente per il giapponese, che sta partendo per il Giappone a causa di impegni con la sua nazionale.

17.34 - Doppia parentesi inglese: lo United sta per ufficializzare Martial, visite mediche a minuti, in attesa di vendere De Gea. Invece il Chelsea, come detto, ha preso Djilobodji al costo di 3,5 milioni, ma ci aveva provato per Manolas, dichiarato incedibile dalla Roma.

17.32 - Occhio anche all'incontro della Juventus con l'Hajduk Spalato per il classe 1997 Balic: distanza di un milione tra le parti, i bianconeri offrono un prestito con diritto di riscatto per 3 milioni, i croati ne chiedono 4,5 per il trequartista.

17.30 - Ha dell'incredibile invece quello che sta succedendo a Jonathan de Guzman, centrocampista del Napoli. Era tutto fatto con il Bournemouth, ma anche questo affare sembra saltato. Dovrebbe essere la quarta volta che una trattativa si arena al momento della firma.

17.26 - E l'Inter riapre anche su Ljajic!! Attenzione alla pista che porta al serbo, nei giorni scorsi si era parlato anche si uno scambio con Juan Jesus. Eder, Perotti, Ljajic: ecco i tre nomi per gli esterni da mettere a disposizione di Mancini.

17.16 - Nuovi dettagli giungono dall'affare David De Gea al Real Madrid: si parla di 35 milioni di Euro. E Keylor Navas non sarà parte dell'affare. A questo punto per lo United è caccia al sostituto: potrebbe essere Sirigu il nome buono, visto che al PSG è chiuso da Trapp?

17.13 - Vi abbiamo detto che la Juventus ha praticamente chiuso per Hernanes. 11 milioni la cifra, da capire se sarà titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto. Questione di dettagli. Nel frattempo un ex obiettivo si è presentato alla sua nuova squadra: Draxler al Wolfsburg.

17.09 - Un occhio di riguardo anche al mercato della Sampdoria: Eder-Inter, offerta di 10 milioni ma la Doria resiste per ora. Conterà però la volontà del giocatore. Invece per Soriano i 12 milioni offerti dal Napoli sembrano accontentare la dirigenza, dipenderà tutto dal giocatore. In entrata sembra chiusa per Alejandro Rodriguez.

17.07 - Attenzione anche al Napoli, che mentre lavora su Soriano potrebbe prendere anche Nacho Fernandez, difensore centrale del Real Madrid.

17.05 - Ed è fatta per il ritorno di Fabio Borini al Sunderland! La notizia era nell'aria dalla mattina, ma ecco l'attaccante con la sua nuova maglia.

17.00 - Ci sarà a breve un incontro tra Lotito e Galliani per il prestito di Matri, non dovrebbero esserci problemi comunque per trovare l'accordo.

16.50 - Il Carpi è alle firme per Cristian Zaccardo! E intanto ci prova per Cofie. Il Genoa intanto rinforza il centrocampo, ufficiale Dzemaili.

16.40 - Nel frattempo Blaszczykowski sta facendo le visite mediche con la Fiorentina.

16.38 - E si risolve anche una questione secondaria: per la quarta volta in mezza giornata De Ceglie cambia idea, adesso pare tutto orientato per la sua firma con il Marsiglia.

16.35 - UFFICIALMENTE RIAPERTA LA TRATTATIVA TRA SORIANO E NAPOLI. Vediamo. Intanto la Samp continua a parlare con l'Inter per Eder.

16.25 - Un altro occhio in Spagna, perchè David De Gea è volato a Madrid, probabilmente per firmare con il Real. Attenzione.

16.20 - La Fiorentina, preso Andreolli, ha deciso di vendere Basanta: ha firmato con il Monterrey, cavallo di ritorno dopo un anno lontano dal Messico. Il giocatore è già in volo.

16.15 - Morganella rinnova per tre anni con il Palermo. Era andato in scadenza quest'estate.

16.10 - Due rifiuti intanto, entrambi che arrivano da Torino: uno è della Juventus e riguarda Daniele Rugani, cercato dal Napoli (20 milioni offerti). L'altro è invece granata: la Roma ha offerto due milioni di prestito più otto per il riscatto obbligatorio di Bruno Peres. No di Cairo.

16.00 - Ci voleva la soap opera dell'ultimo giorno: è quella che vede protagonista ancora Soriano. Il Milan si è ufficialmente tirato fuori. Che sia terminato il mercato rossonero? Intanto dipende tutto dal giocatore, o resta alla Samp o va al Napoli.

15.55 - E intanto, parentesi necessaria sul mercato estero. Sedetevi e leggete la cifra sborsata dal Manchester United per assicurarsi Martial dal Monaco: 60 MILIONI (SESSANTA) + BONUS.

15.50 - Saltata definitivamente la trattativa che porterebbe ROBERTO SORIANO al Napoli!! Ora vediamo se rientrerà il Milan, ma sembra complicato. E soprattutto l'Inter sta cercando Eder, Ausilio ha colloqui in corso con la dirigenza doriana.

15.45 - ATTENZIONE ATTENZIONE!!! JUVENTUS E INTER AI DETTAGLI PER HERNANES!!! VICINISSIMO L'ARRIVO DEL PROFETA IN BIANCONERO PER 11 MILIONI. Attendiamo aggiornamenti ufficiali, ma ci siamo.

Buon pomeriggio a tutti da parte della redazione di Vavel Italia. Oggi è un giorno molto particolare: non si parlerà di campo, ma di Calciomercato. Alle ore 23 di oggi scade il termine per effettuare le ultime operazioni, per perfezionare le rose delle squadre. E ovviamente noi ci siamo: seguite con noi, in diretta live, tutte le trattative!

Ripercorriamo un po' quanto successo fino a questo momento, partendo dalla Fiorentina, una delle squadre più attive: doppio colpo in arrivo, Blaszczykowski dal Borussia Dortmund e Andreolli dall'Inter. Per entrambi dovrebbe arrivare l'ufficialità nelle prossime ore, il polacco è già in viaggio per Firenze per effettuare le visite mediche. Il suo arrivo è un segnale chiaro: Joaquin potrebbe andare al Betis.

Abbiam parlato di Andreolli, quindi un'uscita da parte dell'Inter, che però è attivissimo anche in entrata: accordo totale con Felipe Melo, 3,5 milioni al Galatasaray (c'era già con il giocatore), e quasi per Alex Telles, terzino sinistro richiesto da Mancini. Si tratta anche per Perotti, l'esterno del Genoa che è già in orbita nerazzurra da vari giorni. Si allontana invece Eder: il presidente Ferrero ha fissato il prezzo a 15 milioni.

Se l'italo-brasiliano sembra non muoversi da Genova (salvo offerte clamorose), più vicino all'addio è Roberto Soriano, ma non al Milan, che sembra essere virato su altri obiettivi di cui dopo parleremo. C'è un summit tra il presidente dei blucerchiati, Zenga, il procuratore del giocatore e Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, per portarlo proprio in forza alla squadra di Sarri. Da convincere c'è proprio Soriano, che ha sempre preferito il Milan. Potrebbe rientrare anche Zuniga nelle trattative.

Attenzione anche alle altre uscite per il Napoli: De Guzman è ormai un giocatore del Bournemouth, Andujar è vicinissimo al ritorno in Argentina, all'Estudiantes. Per Ghoulam c'è un'offerta dell'Inter di 9 milioni, ma la richiesta è di 12 e come detto in precedenza ci sono altre piste più convincenti per i nerazzurri. Chiuso Chalobah, tornando alle entrate, i partenopei hanno mandato un'offerta per Belhanda alla Dynamo Kiev, rispedita al mittente.

Capitolo Milan: tantissime operazioni in corso. Andiamo passo per passo. Mastour è andato in prestito biennale al Malaga, con riscatto fissato a 5 milioni e recompra in favore dei rossoneri. Matri è vicinissimo alla Lazio (sempre prestito, stavolta secco), Zaccardo andrà a parametro zero al Carpi, Josè Mauri è fermo e Suso ha rifiutato il prestito al Genoa. In entrata si fa difficilissimo arrivare a Witsel: il Milan chiede un diritto di riscatto, lo Zenit vuole l'obbligo. E si è inserito il Tottenham: 25 milioni + 2 di Bonus l'offerta ai russi. Sembra tramontata invece l'ipotesi Soriano.

Manca invece un solo colpo alla Juventus per chiudere il proprio mercato, il tanto agognato trequartista. Si sta lavorando per Hernanes, proprio dall'Inter, ma prima di chiudere i nerazzurri devono acquistare l'esterno. Stamattina intanto è arrivato Mario Lemina, in prestito a 1,5 milioni con diritto di riscatto (obbligo dopo un certo numero di presenze) fissato a 10,5 milioni. Al Marsiglia sono invece andati Isla e De Ceglie, entrambi con la stessa formula con cui è arrivato Mario Lemina. Occhio ai francesi, fortissimi su Lamela.

Tra le altre squadre di A, il Bologna ha chiuso per Giaccherini, in prestito secco, e sogna Praet, ma Corvino nega. Probabimente per i felsinei il mercato in entrata è chiuso. Felipe torna invece a Udinese, mentre l'Empoli chiude per Livaja. Carpi che cerca ancora un attaccante, Floccari e Borriello però non sono convinti. E occhio al Frosinone, forte su Ibarbo e che lavora su altri affari con la Roma.

Una parentesi anche sul mercato estero. In Spagna, Raul Garcia lascia l'Atletico Madrid per andare a Bilbao. Colpo grosso in Inghilterra, firmato Manchester United: in arrivo c'è Martial, 50 milioni la cifra. Cliccate qui per tutte le news sul mercato di Premier League delle ultime ore.