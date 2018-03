Juve - Attenta al Real! Zidane punta Emre Can

Dopo l'enorme festa a seguito della rimonta in Champions, ai danni del Tottenham, in casa Juventus si pensa in ottica calciomercato. L'occhio dei bianconeri è puntato ancora una volta su Emre Can, e attualmente pare che società e giocatore abbiano trovato un accordo provvisorio per farlo approdare a Torino, nella prossima seduta di calciomercato. Il giovane talento dei Reds è stato nel mirino di Marotta già quest'estate, ma l'interessamento si è fatto intenso e concreto a Gennaio quando però la volontà del calciatore di concludere l'anno in Inghilterra non ha fatto proseguire la trattativa. Sarebbe un acquisto a parametro zero che la Juventus vuole concludere in fetta, per aumentare la qualità della propria rosa anche il prossimo anno.

L'affare tuttavia non è ancora concluso. L'accordo prevede un contratto di 5 milioni a stagione per 5 anni, ma come riporta la Gazzetta dello Sport a mettere in dubbio tutto quanto è arrivato il Real Madrid, che con prepotenza ha messo in difficoltà la Vecchia Signora. "Mentirei se vi dicessi di aver già scelto o di aver firmato un contratto. Non ho firmato per nessuno e sono concentrato solamente sul finale di stagione con il Liverpool. Vogliamo andare avanti in Champions League e finire al secondo posto in Premier League." Queste le parole di Can nel post partita con il Porto.

L'entourage del giocatore ha riferito a Marotta e Paratici il fatto che il tedesco abbia bisogno ancora di un po' di tempo per fare la scelta giusta, e con due proposte così allettanti la decisione diventa veramente ardua. Tuttavia la dirigenza bianconera sa che se i tempi si dovessero fare molto lunghi sarebbero costretti a porre un ultimatum al calciatore. La Juventus dunque attende, ma Emre Can è atteso al bivio tra Spagna o Italia, tra due delle squadre più forti in Europa e soprattutto tra le due finaliste della scorsa Champions League.