Mercato Serie B - Frosinone e Benevento scatenate, Bari su Floccari

Inizia oggi il mercato di riparazione di Serie B con molte squadre impegnate a puntellare la rosa a seconda dei loro obiettivi. Come detto, l'asta parte oggi ma alcuni colpi sono già stati messi a segno nei giorni scorsi ed oggi verranno resi ufficiali nel momento in cui verranno depositati i contratti in Lega. Andiamo a scoprire le prime operazioni fatte e futuribili per quanto riguarda il mercato di riparazione 2017.

Il colpo della giornata lo ha messo già a segno il Benevento guadagnandosi le prestazioni di Mirko Eramo, ex Sampdoria. Nonostante la concorrenza spietata, i Campani sono riusciti a battere, in questa speciale corsa, Bari e Pisa, offrendo un contratto biennale al centrocampista. Scatenato anche il Frosinone di Marino che è ad un passo dall'attaccante Belga Mokulu: il calciatore arriverebbe in un'operazione di scambio con l'Avellino. Gli irpini, infatti, sono interessati al centrocampista Gucher e offrirebbero come contropartita proprio Mokulu; non è finita qui, perchè i Ciociari starebbero definendo la trattativa per Raffaele Maiello, centrocampista scuola Napoli, mentre sono da verificare le voci su Fabbrini che attualmente milita nel Birmingham City.

Mirko Eramo: il nuovo acquisto del Benevento (Fonte foto: Benevento Calcio)

Attiva anche la Salernitana di Bollini che ha messo gli occhi sul 21enne Musto, di proprietà del Bologna ma che attualmente milita in Lega Pro con il Gubbio. I Campani puntano anche Fabinho del Vicenza mentre sono in uscita Caccavallo (destinazione Juve Stabia) e Laverone (Avellino). Il Bari sogna il colpo grosso ed infatti dalla Serie A potrebbe arrivare Sergio Floccari: i biancorossi offrono un anno e mezzo di contratto, ma devono ancora risolvere la questione Maniero, con l'attaccante che non sembra intenzionato a lasciare la squadra Pugliese; oggi dovrebbe essere ufficializzato, sempre in casa Bari, l'arrivo di Morleo dal Bologna, mentre piace Lucas Evangelista.

Il sogno del Bari si chiama Sergio Floccari (Fonte foto: Il resto del carlino)

Anche il Carpi è intenzionato a puntellare la squadra soprattutto in attacco ed in difesa e i nomi già ci sono: uno sembra essere Emanuele Suagher, 24enne di proprietà dell'Atalanta, l'altro è Jerry Mbakogu che rientrerebbe dalla società russa del Krylya Sovetov. Gli emiliani, inoltre, seguono Mattia Mustacchio della Pro Vercelli e Igor Lasicki, difensore, classe '95, del Napoli. Colpo della Pro Vercelli che si assicura le prestazione di Comi, il cui arrivo permette ad Ebagua e Malonga di fare le valigie; Piemontesi anche su Vives del Torino, ma l'operazione non è delle più semplici.

Gianmario Comi, il nuovo acquisto della Pro Vercelli (Fonte foto: Radiogoal 24)

In casa Cesena saluta Milan Djuric che vola in Inghilterra, destinazione Bristol, per 1.8 milioni di Euro e dovrebbe debuttare già sabato in FA Cup contro il Fleetwood Town. Per quanto riguarda le altre possibili trattative, il Brescia cerca un difensore dopo l'infortunio occorso a Somma, lo Spezia ha messo gli occhi su Terrani della Lucchese, mentre la SPAL prova strappare il terzino D'Elia al Vicenza.