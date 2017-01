Shanghai SIPG, offerta da record per Aubameyang?

Pierre-Emerick Aubameyang, 27 anni. | Fonte immagine: Eurosport

Altra offerta da capogiro, altre cifre record in ballo. Lo Shanghai SIPG è la squadra più chiacchierata di questo calciomercato invernale. Calciomercato di riparazione in Europa, di folli spese in Cina. Di questa mattina è la notizia di un'offerta monstre recapitata al Borussia Dortmund per accaparrarsi Pierre-Emerick Aubameyang: la Gazzetta, riprendendo voci riportate da quotidiani tedeschi, racconta di un trasferimento da 150 milioni di Euro per il solo cartellino, mentre al giocatore andrebbero qualcosa come 41 milioni l'anno, persino più di quanto percepirebbe Carlos Tevez, acquistato sul finire del mese di dicembre dai concittadini dello Shanghai Shenhua e stipendiato annualmente con 38 milioni di Euro.

Aubameyang in stagione conta uno score di 20 gol in 22 presenze, con 1893 minuti di utilizzo. In media una rete ogni 94 minuti.

Non è ancora dato sapere se l'assalto possa andare a buon fine o meno, anche se più volte il gabonese ha espresso il proprio desiderio di vestire la casacca del Real Madrid, club peraltro molto interessato al suo acquisto, ma che gli garantirebbe un quarto dell'ingaggio promesso dai cinesi. Le Merengues lavorano da tempo ad un trasferimento estivo dell'attaccante, ma ora devono fare i conti con il dio Denaro e con un'offerta fuori da ogni logica anche per una squadra con un budget quasi illimitato, almeno per i parametri europei.

Aubameyang con la casacca del Dortmund. | Fonte immagine: Getty Images

Il Borussia Dortmund difficilmente si vorrà privare del proprio giocatore più importante (insieme a Reus), ma qualora il giocatore esprimesse il proprio desiderio di volare oltre la grande Muraglia, difficilmente la dirigenza dei tedeschi gli metterà i bastoni tra le ruote, fermo restando che perderebbe anzitempo un pilastro sotto il profilo tecnico e una garanzia di rendimento insostituibile, specialmente nel mercato di gennaio. Questo aspetto rende l'eventuale trasferimento di Aubameyang ben diverso da quello di Oscar, avvenuto pochi giorni fa, sempre con destinazione lo Shanghai SIPG: il brasiliano era infatti ai margini della rosa del Chelsea, che è "solamente" riuscito a monetizzare al meglio cedendo un riserva.

La Cina si dimostra ancora una volta in grado di sparigliare le carte facendo leva sul potere economico: qualora il trasferimento dovesse andare a buon fine, il BVB potrebbe provare l'assalto ad un altro attaccante di alto profilo con un tesoretto invidiabile, alzando ulteriormente il livello medio dei prezzi di un calciomercato sempre meno accessibile e più esclusivo, che taglia fuori numerose squadre di media caratura. Si attendono sviluppi, perchè questa volta più di altre le ripercussioni sul calcio europeo potrebbero rivelarsi estremamente pesanti.