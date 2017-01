Tu chiamale se vuoi occasioni: ecco gli 11 calciatori con le valigie in mano

Photo by " manchestereveningnews.co.uk"

La sessione invernale di calciomercato è entrata nel vivo. Promesse, premesse, affari saltati e definiti, pre accordi per la prossima stagione; tutti ingredienti che, come sempre, rendono questa finestra una delle più avvincenti. Da qualche anno la Serie A punta in maniera piuttosto decisa a valorizzare i propri prospetti provenienti dal settore giovanile, ma il "vizio" dell'affare oltre confine ha ancora il suo perché. Ad oggi sono numerose le occasioni di mercato, talmente tante da riuscire a comporre una TOP 11 con una panchina piuttosto qualitativa.

Salvatore Sirigu rappresenta una vera e propria occasione per chi ha problemi di porta. Con il Siviglia sta trovando pochissimo spazio, e il Cagliari sogna di riportarlo nella sua terra nativa, terra che gli garantirebbe un posto da titolare a tutti gli effetti.

La difesa a quattro è ricca di trofei, esperienza e qualità, con Ivanovic, Pepe, Badstuber e Alberto Moreno. Il serbo veste la maglia del Chelsea da più di otto anni, e a 32 sembra arrivato il momento di fare le valigie per vivere altre emozioni. Per Conte è una riserva, e il suo contratto scade nel 2017. La Juventus potrebbe cogliere al volo questa occasione per prelevarlo a costo zero. Discorso per certi versi simile per quanto riguarda Pepe: il portoghese ha deciso di non rinnovare il contratto con il Real Madrid e di andare, quindi, in scadenza. Su di lui sono già piombate numerose offerte faraoniche dalla Cina, ma occhio sempre alla Juventus. Badstuber rimane un'incognita: il valore del ragazzo non si discute, è da anni un membro della rosa del Bayern Monaco e la fiducia gli è stata sempre concessa. L'unico problema è la tenuta fisica, situazione che gli ha praticamente distrutto una carriera. La rottura del legamento crociato del ginocchio lo ha tenuto lontano dal campo per quasi due anni, e Ancelotti lo utilizza pochissimo. E' stato proprio il tecnico italiano a dare l'ok per la cessione. Su di lui c'è il Manchester City di Guardiola, suo ex allenatore che sarebbe pronto a rivitalizzarlo. Finito nel dimenticatoio da diverso tempo anche Alberto Moreno: il terzino spagnolo è fuori dai piani di Klopp, e potrebbe far ritorno al Siviglia oppure sbarcare allo Schalke 04.

Centrocampo di tutto rispetto con Joao Moutinho, Schneiderlin e Schweinsteiger. Il contratto del portoghese scade tra circa 1 anno e mezzo, ma ha perso il posto da titolare a causa dell'elevata gioventù di cui gode il Monaco. L'Inter è interessata al 30enne, e potrebbe sfruttare l'aiuto di Joao Mario per farlo sbarcare in nerazzurro. A caccia di riscatto Morgan Schneiderlin, centrocampista francese in rotta con il Manchester United. Qualche estate fa i Red Devils sborsarono la bellezza di 35 milioni per prelevarlo dal Southampton, compagine nella quale diventò uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Non è ancora perso o bruciato, può ancora dire la sua a 27 anni. Su di lui rimane l'interesse del Milan, squadra che lo vorrebbe in prestito. Occasione d'oro per il panzer tedesco. Come ben sappiamo, Bastian è in rotta con Mourinho e società, e la sua cessione è ormai imminente. Sempre il Milan in orbita, ma lo United vuole cederlo solamente a titolo definitivo.

L'attacco? Molto giovane, con Jesé Rodriguez, Zaza, e Depay. Lo spagnolo è attualmente in forza al PSG, club che lo ha prelevato dal Real Madrid nella scorsa estate. Non sta trovando la continuità che si aspettava, ed è per questo motivo che i francesi potrebbero lasciarlo partire. Su di lui c'è sempre il forte interesse della Roma, ma attenzione anche al Las Palmas, città nella quale è nato ma che difficilmente sarà in grado di pagargli l'ingaggio. Il vero tormentone di mercato riguarda Simone Zaza: l'attaccante italiano ha voglia di riscattarsi e di riprendersi la nazionale, e il West Ham ha già reso noto che non ha bisogno di lui. Fiorentina e Genoa in pole position, ma occhio al Milan. Depay? Non può finire nel dimenticatoio uno della sua caratura. E' una scomessa che va fatta, e il Nizza ha già fiutato questa enorme occasione.

C'è altro? La panchina offre qualche rincalzo, leggermente meno quotato rispetto all'undici titolare. Troviamo Grenier, Obi Mikel, Debuchy, Cerci, Lucas Leiva, Smalling, e Ghezzal, 24enne ala destra molto vivace di proprietà del Lione in scadenza di contratto a giugno.

Fonte Gds