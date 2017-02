Mercato no stop: ecco i possibili affari a costo zero per giugno

Photo by "Skysports.com"

La sessione invernale di mercato è ormai alle spalle. La maggior parte delle squadre ha ottenuto quel che cercava, ma come ben sappiamo il il tavolo delle trattative non chiude mai. Perché? La risposta è semplice. C'è la classica lista dei giocatori in scadenza - svincolati in estate - che al suo interno contiene sempre qualche elemento importante, di qualità, e a caccia di riscatto. A gennaio non viene effettuato il classico "mercato di riparazione", ma si pensa anche e soprattutto alla prossima stagione, mettendo a segno colpi a costo zero. Ovviamente non ci si può costruire una squadra, ma l'occasione è dietro l'angolo. Ecco un'interessante "agenda" che accorpa nomi più o meno altisonanti.

PORTIERI:

Adrian, 29 anni, West Ham United

Miguel Angel Moyà, 32 anni, Atletico Madrid

Iker Casillas, 35 anni, Porto

Daniele Padelli, 31 anni, Torino

Leandro Chichizola, 27 anni, Spezia

Jordi Masip, 27 anni, Barcellona

Roman Weidenfeller, 36 anni, Borussia Dortmund

Kepa Arrizabalaga, 22 anni, Athletic Bilbao

DIFENSORI:

Per Mertesacker,32 anni, Arsenal

Evgen Khacheridi, 29 anni, Dinamo Kiev

Aurelien Chedjou, 31 anni, Galatasaray

Gonzalo Rodriguez, 32 anni, Fiorentina

Pepe, 33 anni, Real Madrid

Holger Badstuber, 27 anni, Bayern Monaco

John Terry, 36 anni, Chelsea

Marco Andreolli, 30 anni, Inter

Gael Clichy, 31 anni, Manchester City

Jaume Costa, 28 anni, Villarreal

Sead Kolasinac, 23 anni, Schalke 04

Benoit Tremoulinas, 31 anni, Siviglia

Pablo Zabaleta, 31 anni, Manchester City

Bacary Sagna, 33 anni, Manchester City

Antonio Valencia, 31 anni, Manchester United

Stephan Lichtsteiner, 32 anni, Juventus

CENTROCAMPISTI:

Lucas Leiva, 29 anni, Liverpool

Miguel Veloso, 30 anni, Genoa

Daniele De Rossi, 33 anni, Roma

Xabi Alonso, 35 anni, Bayern Monaco

Gaston Gil Romero, 23 anni, Estudiantes

Santi Cazorla, 32 anni, Arsenal

Yaya Tourè, 33 anni, Manchester City

Keisuke Honda, 30 anni, Milan

Mehmet Ekici, 26 anni, Trabzonspor

Omar El Kaddouri, 26 anni, Napoli

Taison, 28 anni Shakhtar Donetsk

Paul-Georges Ntep, 24 anni, Rennes

Eric Maxim Choupo-Moting, 27 anni, Schalke 04

Charly Musonda Jr, 20 anni, Real Betis

Jesus Navas, 31 anni, Manchester City

Alessio Cerci, 29 anni, Atletico Madrid

ATTACCANTI:

Rodrigo Palacio, 34 anni, Inter

Fernando Torres, 32 anni, Atletico Madrid

Dorlan Pabon, 28 anni, Monterrey

Salomon Kalou, 31 anni, Herta Berlino

Klaas-Jan Huntelaar, 33 anni, Schalke 04

Moussa Konatè, 23 anni, Sion

Haris Seferovic, 24 anni, Eintracht Francoforte