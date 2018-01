Calciomercato, PSG: Arriva lo svincolato Diarra

Kaka e Diarra ai tempi del Real / DiarraTwitter

Sono passati 4 mesi dalla chiusura della sessione di mercato estiva in cui il PSG degli sceicchi ha regalato un grande show. Prima l'acquisto faraonico di Neymar poi lo scippo di Mbappé al Monaco e infine Dani Alves dalla Juve. Tutto sommato Emery ha avuto una grande squadra, pronta sia per il campionato francese e sia per la Champions League, sogno dei parigini. Tuttavia, accantonati i botti estivi, la squadra della capitale ha continuato a muoversi sul mercato e per Gennaio ha già pronto il colpo Lassana Diarra.

L'ex centrocampista del Marsiglia, ora 33enne, è stato svincolato il 24 Dicembre 2017 dall'Al Jazira ed Emery ha voluto accoglierlo nella sua squadra. Ex centrocampista di Chelsea e Real Madrid, dal passato glorioso, Diarra ritornerà in Francia dopo quasi un anno. Era infatti il Marsiglia l'ultima squadra europea che lo aveva acquistato, all'ora l'ex Real proveniva dal Lokomotiv Mosca. L'esordio al Velodrome fu nella schiacciante vittoria con il Troyes, ora l'ambiziosa Parigi.

Visite mediche per lui, che l'Equipe annuncia come "Le Grand Pari", la Grande scommessa. Infatti non sono le qualità, che di certo non mancano, a preoccupare i tifosi del Psg ma l'età. 33 anni non sono pochi, nonostante ciò Emery crede e vuole puntare su di lui. Un campione riciclato, che è sceso forse troppo presto dal treno del grande calcio, la sua esperienza potrebbe far comodo al Paris in ottica Champions dove lui ha esordito 13 anni fa con il Chelsea, quando all'epoca era Mourinho a sedere sulla panchina dei Blues. Ritorna in Europa dunque un calciatore reduce da un'esperienza negli Emirati che non gli hanno giovato sicuramente dal punto di vista atletico. Ora però è tempo di rimettersi in sesto, visto che Diarra dopo anni è tornato nel grande calcio europeo.