Calciomercato, Juventus: Non solo Han. Nel mirino bianconero c'è anche Pellegri

Secondo posto a meno uno da un super Napoli, ottavi di Champions e tanta voglia di continuare a vincere. Allegri tutto sommato può ritenersi soddisfatto della sua Juventus che come ogni anno punta a ottenere il massimo da tutte le competizioni. Con il presente sulla giusta strada, la società bianconera prova a dare un volto al suo futuro. Sono stati tanti i giovani giocatori passati tra le file della Juventus e molti si sono affermati col passare del tempo come grandi campioni. Da Marchisio a Pogba, da Coman a Kean, i baby talenti alla Vecchia Signora non sono mai mancati e dopo l'arrivo di Bernardeschi quest'anno, l'obbiettivo è quello di migliorare il proprio vivaio sempre di più.

Come già annunciato prima, una delle scoperte più sensazionali di questa gestione Juventus è stata sicuramente Moise Kean. Attaccante italiano, classe 2000 che l'anno scorso ha fatto valere il suo potenziale grazie anche alle sue enormi doti fisiche che gli hanno permesso e gli stanno tutt'ora permettendo di dimostrare il suo valore in Serie A, alla giovane età di 17 anni. Con lui un altro baby fenomeno, Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 del Genoa. Non una semplice chiaccherata quella tra il Grifone e la Vecchia Signora, anzi sembra che Marotta sia intenzionato ad accelerare i tempi per chiudere al più presto la trattativa. Sono 30 i milioni richiesti dal Genoa, una cifra forse un po' alta che la Juve sarebbe però disposta a pagare. Se non 30 almeno 25, così potrebbe scendere a patti la società torinese che sembra parecchio intenzionata a portare a Vinovo il giovane talento italiano che ha già deliziato la Serie A con qualche goal, sia l'anno scorso che in questa stagione.

L'altro giocatore su cui i bianconeri sembrano fortemente interessati a puntare è Han, nordcoreano 19enne in carica al Perugia ma di proprietà del Cagliari. I dettagli? Sono 9 milioni quelli che teoricamente servirebbero a portare in casa Juventus il giovane asiatico, non di certo una cifra faraonica che si potrebbe abbassare ancora di più con l'entrata in gioco delle contropartite tecniche. Cerri, Audero e Caligara, giovani che potrebbero tornare utili ai Sardi e che convincerebbero i rossoblu a lasciare Han nelle mani di Allegri&Co. Insomma i progetti per l'avvenire sono molto chiari e chissà se questi due attaccanti siano i profili giusti per iniziare a delineare una Juventus del futuro.