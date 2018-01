Calciomercato, Udinese: arrivano Zampano e Coulibaly

Twitter.com

L'Udinese, in questa fase di stagione, ha provato a rialzarsi grazie alla fantastica guida di Massimo Oddo. L'ex allenatore del Pescara infatti ha deciso di prendere in mano la situazione, portando i friulani in decima posizione a 29 punti sopra Fiorentina e Bologna. Inoltre i bianconeri hanno regalato ai propri tifosi partite arricchite da belle prestazioni. Proprio dalla sua ex squadra, il tecnico abruzzese ha deciso di portare tra le fila bianconere due giocatori. Si tratta di Zampano e Coulibaly che presto entreranno a far parte della rosa dell'ex giocatore del Milan.

Coulibaly era già stato un acquisto estivo, che teoricamente sarebbe dovuto approdare nella sessione di mercato estiva 2018. Per Zampano l'Udinese ha optato per il prestito con diritto di riscatto, sborsando 500 mila euro subito e i restanti 2.5 milioni dopo, se la società friulana deciderà di acquistarlo definitivamente. Uno sguardo al futuro dunque da parte del presidente Soldati che ha regalato ad Oddo due giovani di buone prospettive. La notizia inoltre girava già da tempo ma solo in questi giorni la trattativa è stata definita. I due calciatori tornano così in Serie A.

Come inserire i due giocatori? Zampano è un terzino destro, utile per il turnover o per sostituire Widmer in caso di infortunio. Tuttavia il problema sulle corsie laterali rimane. Ali Adnan è in dubbio per il prossimo match e Pezzella è ancora ai box. Coulibaly invece gioca in mediana e lì le possibilità di giocare si restringono. In quel ruolo ci sono già Fofana e Balic, contando anche Halfreddson in cabina di regia. Insomma due giocatori che allungano la rosa a Massimo Oddo che si ritrova tra le mani più possibilità di far ruotare i giocatori, al fine di regalare grandi partite per continuare a fare del proprio meglio in questo campionato.