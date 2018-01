Calciomercato, Roma: In questi giorni si prova lo sprint per Aleix Vidal

Il futuro di Dzeko sarà molto probabilmente di nuovo in Premier League, questa volta però sponda Chelsea. L'affare sembra essere agli sgoccioli con il bosniaco pronto a lasciare la Roma già a Gennaio. Un affare che comprenderebbe anche Emerson, arrivando a una cifra totale di 50 milioni di euro più bonus. Soldi che verranno sicuramente investiti per rinforzare la squadra dopo queste due pesanti cessioni, e Monchi può già iniziare a pensare su chi puntare per aumentare la qualità della rosa di Di Francesco.

I nomi sono tanti ma su tutti spunta quello di Aleix Vidal, giocatore del Barcellona. Arrivato in blaugrana dal Siviglia per una somma intorno ai 17 milioni, Vidal è un giocatore piuttosto particolare. Il punto di forza di questo terzino non è sicuramente la qualità ma una duttilità tale che gli consente di ricoprire sia i ruoli difensivi che quelli offensivi. Nel corso della sua carriera ha giocato da esterno basso, esterno alto e terzino destro. In questo primo scorcio di stagione, con Valverde, ha ricoperto il ruolo di esterno alto nel 4-3-3, basso nel 4-4-2 e terzino nel 4-3-3. Il giocatore però ha alcune volte delle lacune in fase difensiva, ma allo stesso tempo possiede dei buoni tempi di inserimento ed è abile nei cross. Il ruolo che con più probabilità potrebbe ricoprire in casa giallorossa sarebbe quello di terzino, consentendo alla Roma una maggiore spinta durante le partite.

Dal punto di vista economico Monchi sta cercando di accelerare i tempi per portare lo spagnolo nella Capitale. Si parla di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, prezzo abbordabile per una Roma che, con un'eventuale partenza di Dzeko, avrebbe abbastanza soldi da porre sul piatto per alzare il livello generale. Alcune indiscrezioni però affermano che su Vidal ci sia anche l'occhio del Napoli. Il tempo stringe ma solo lui saprà dirci chi tra le due squadre si assicurerà il giocatore spagnolo.