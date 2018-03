F1, Wolff: "Ferrari e Red Bull pericolose, ma non sottovaluto la McLaren"

La neve cade sul circuito di Montmelò e i test di Barcellona della Formula 1 si interrompono, lasciando dunque spazio alle considerazioni dei vari attori del circus a quattro ruote. Tra loro, non poteva mancare Toto Wolff, team principal della Mercedes che ha parlato delle avversarie per il prossimo mondiale: Ferrari e Red Bull su tutte.

La Ferrari ha già mostrato la sua pericolosità nel corso dell'annata 2017 vanificando poi il lavoro fatto con il trittico asiatico, ma i passi in avanti fatti dal Cavallino restano e preoccupano Wolff e la Mercedes: "La Ferrari ha fatto un salto enorme tra 2016 e 2017 e l'auto sarà certamente veloce anche quest'anno, con Sebastian Vettel leader molto forte e fiducioso". Già, il pilota tedesco ha voluto mettere i puntini sulle "i" già da questi test catalani, timbrando ieri il miglior tempo di giornata . Oltre alla Ferrari, però, anche la Red Bull rilancia le sue velleità di titolo e lo fa con due piloti solidi e talentuosi. La crescita avuta nella seconda metà dell'anno dalla vettura austriaca è stata impressionante e non può che essere continuata anche in questo inverno: "Anche Red Bull ha una bella combinazione di piloti: Daniel Ricciardo è un ragazzo solare che può guidare molto bene, al quale si unisce un grande talento come Max Verstappen che fa decollare la Formula 1. Per me questa coppia è la migliore. Nella seconda metà dello scorso anno, fra l'altro, la Red Bull è cresciuta più di tutti gli altri e se resteranno in collaborazione con Renault penso che sarà un avversario molto tosto".

Poi, un po' a sorpresa, Toto Wolff parla anche della McLaren. Il tedesco vede un'ottima accoppiata tra la vettura inglese e la motoristica francese della Renault, mettendola addirittura al livello della Red Bull: "McLaren con Renault ha finalmente il motore per competere con Red Bull e sfruttando anch'essa un ottimo telaio potrà offrirci dello spettacolo". Parole dolci, infine, anche per la Force India e la Alfa Romeo-Sauber: "Per quanto riguarda gli altri posso dire che Force India sarà un duello fra Sergio Perez ed Esteban Ocon, ci divertiremo a vederli lottare perché entrambi vogliono mettersi in mostra in vista del 2019 e di una crescita, quindi sarà una stagione per loro importante. Infine c'è Sauber con Alfa Romeo, che è più di una mossa di marketing. Hanno la miglior galleria del vento della Formula 1 e un pilota come Charles Leclerc visto come una stella del futuro".