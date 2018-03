Formula 1 - Gasly: "L'affidabilità del motore Honda è ottima"

Se il buongiorno si vede dal mattino la Toro Rosso non può che sorridere dopo la prima quattro giorni di test a Barcellona. La monoposto di Faenza, equipaggiata Honda, è stata la scuderia che ha completato più giri: 324 di cui 147 nella sola giornata di ieri con Gasly. Euforico il pilota francese dopo il primo impatto con il motore Honda: "È stata una grande soddisfazione aver coperto in un giorno un numero così elevato di giri, è stata solo la mia seconda giornata in macchina e stiamo ancora familiarizzando con molte cose. Abbiamo tanto lavoro davanti a noi in vista di Melbourne, ma abbiamo iniziato con il piede giusto. Era molto, molto importante poter coprire la maggiore distanza possibile, ed è quello che abbiamo fatto".

Tutto è oro quel che luccica per il pilota della Toro Rosso: "Penso che l'affidabilità del motore finora sia stata ottima, conferma Gasly: ben 147 giri sono più del doppio della distanza di un Gran Premio e l’abbiamo percorsa in un solo giorno senza alcun problema. Speriamo di poter continuare così. Ed anche con la monoposto il primo feeling è stato positivo. Dovremmo avere un paio di nuovi sviluppi da provare nei test della prossima settimana, cercheremo di migliorare la monoposto giorno dopo giorno, per prepararci il più possibile alla prima gara".

A chiudere l'analisi tecnica, di questi quattro giorni di test, del direttore tecnico James Key: "Indubbiamente una bella notizia l’esser riusciti a completare una mole di lavoro come quella svolta oggi senza problemi. Abbiamo avuto condizioni di pista variabili ed è stato possibile girare con tutti gli pneumatici a disposizione. Abbiamo raccolto delle indicazioni significative con le intermedie, poi nel pomeriggio siamo passati alle slick, raccogliendo inizialmente dei dati che ci torneranno utili la prossima settimana, prima di passare a dei long-run. Ora prepariamo un piano di lavoro per il secondo turno di test, dove entreremo di più nei dettagli e nella performance della monoposto. Penso che questo appena concluso sia stato un test eccellente per Honda. Sono arrivati qui a Montmelò con un motore completamente nuovo, completando il lavoro con un piccolo record per la power unit Honda: 147 giri in un giorno".