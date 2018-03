Test Formula 1 - Vettel chiude in testa la mattinata, problemi per la McLaren

Si è conclusa pochi minuti la prima mattinata della seconda tranche di test in quel di Barcellona. Sorride la Ferrari, visto che Sebastian Vettel ha chiuso in prima posizione con il tempo di 1.20.396 fatto registrare con le gomme media. Un'iniezione di fiducia importante per il Cavallino mentre al secondo posto c'è Valtteri Bottas, distante due decimi, anche se il finlandese ha fatto segnare il tempo con le gomme soft. A pochi millesimi dal pilota Mercedes c'è Max Verstappen, con l'olandese che, come Vettel, ha fatto segnare il suo miglior tempo con la mescola media.

In quarta posizione ecco Gasly con la Toro Rosso che, dopo aver fatto registrare il record di giri la settima scorsa, è scesa in pista con la PU Honda 2018 per verificarne l'affidabilità. Quinta posizione per la Haas di Magnussen con il danese che, al pari di Gasly, ha fatto segnare il tempo con le gomme soft. Ha chiuso al sesto posto Hulkenberg, con la mescola media, mentre al settimo posto Sirotkin seguito da Ericsson con l'Alfa Romeo-Sauber che ha portato un nuovo pacchetto aerodinamico per verificare i flussi con prove a velocità costante.

In nona posizione la Force India di Perez mentre a chiudere la McLaren di Vandoorne con annessi problemi visto che la monoposto di Woking si è fermata nell'installation Lap a causa di una perdita improvvisa di potenza. Solo sette giri per il pilota belga. Di seguito i tempi della mattinata.

I TEMPI DELLA MATTINATA

1) Sebastian Vettel 1.20.396 Giri percorsi 86

2) Valtteri Bottas 1.20.596 Giri percorsi 86

3) Max Verstappen 1.20.649 Giri percorsi 85

4) Pierre Gasly 1.20.973 Giri percorsi 53

5) Kevin Magnussen 1.21.298 Giri percorsi 46

6) Nico Hulkenberg 1.21.432 Giri percorsi 48

7) Sergey Sirotkin 1.21.588 Giri percorsi 42

8) Marcus Ericsson 1.21.893 Giri percorsi 56

9) Sergio Perez 1.21.936 Giri percorsi 37

10) Stoffel Vandoorne 1.24.777 Giri percorsi 7