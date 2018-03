Test Formula 1 - Vettel chiude in testa, Hamilton quarto

Si è conclusa da poco la prima giornata di test in quel di Barcellona. A chiudere in testa la Ferrari di Sebastian Vettel con il tedesco che ha fatto segnare il giro più veloce in mattinata: 1.20.396 con gomme medie per l'ex pilota della Red Bull che è stato anche il pilota che ha girato di più con 171 tornate completate. Al secondo posto Valtteri Bottas che, con mescola soft, ha chiuso a due decimi da Vettel mentre a completare il podio di questa prima giornata c'è Max Verstappen che, al pari del pilota Ferrari, ha fatto segnare il tempo con gomma media. 127 giri percorsi dall'olandese che si piazza al secondo posto di questa speciale classifica.

In quarta posizione Lewis Hamilton che ha completato 88 giri facendo segnare il miglior tempo con gomma media, tre decimi e mezzo di ritardo da Vettel. In quinta posizione si conferma Gasly con la sua Toro Rosso mentre al sesto posto Magnussen con la Haas. Settima e ottava posizione per le Renault di Hulkenberg e Sainz. Il pilota tedesco ha sigillato il miglior riferimento con gomme medie mentre lo spagnolo con mescola soft. Nona posizione per la Williams di Sirotkin, a chiudere la top-ten c'è Sergio Perez che con la sua Force India ha terminato ad un secondo e tre decimi di distacco da Vettel.

In undicesima posizione Ericsson che, con la sua Alfa Romeo-Sauber, ha completato ben 118 giri. La stessa cosa non si può dire di Vandoorne che, dopo i problemi della mattina, ha completato solo 31 tornate nella sessione pomeridiana. Dodicesima posizione per il pilota belga mentre al tredicesimo ed ultimo posto si è piazzato Stroll con la Williams.