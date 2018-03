Test Formula 1 - Volano Ricciardo ed Hamilton. Long run per Vettel

Seconda giornata di prove per questa importante settimana di test a Barcellona, in vista dell'esordio mondiale previsto per il 25 Marzo. In questo Martedì senza pause, con i piloti impegnati ininterrottamente dalle 9 alle 18 di questa sera, la prima parte disputatasi questa mattinata ha già dato dei segnali molto importanti.

Primo tra tutti la grande prestazione di Lewis Hamilton, capace di inanellare un giro veloce dopo l'altro e di testare in maniera più concreta le potenzialità della sua Mercedes. Il pilota inglese è arrivato all'ora di pranzo compiendo 67 giri con un miglior tempo di 1.18.400. Il miglior crono assoluto della mattinata è stato però fatto registrare da un sorprendente Daniel Ricciardo, che dalle 11 in poi ha iniziato a spingere al massimo la sua Red Bull, fino a far segnare un importante 1.18.357. Terza posizione invece per Sebastian Vettel, che ha dovuto cambiare i suoi piani all'ultimo momento a causa dei problemi di salute di Raikkonen, che scenderà in pista probabilmente questo pomeriggio. Il tedesco ha preferito non spingere più di tanto e concentrarsi invece sul passo gara, chiudendo in 1.19.541 su gomme soft.

Da segnalare anche l'ottima prestazione della McLaren di Fernando Alonso, che ha chiuso con il quarto tempo pur dovendosi poi fermare per un problema tecnico. Lo spagnolo può però dirsi soddisfatto di come stanno andando queste settimane di test, che hanno messo in luce una vettura comunque più affidabile rispetto agli anni passati: 1.19.856 per il due volte campione del mondo. Sopra il muro dell'1.20 ci sono invece Sainz, Grosjean, Stroll, Ocon e Hartley. 1.21.172 invece per l'Alfa Romeo di Leclerc.

CLASSIFICA DELLE 13:00

1) Ricciardo, Red Bull, 74 giri, gomme Hypersoft - 1:18.357

2) Hamilton, Mercedes, 67 giri, gomme Hypersoft - 1:18.400

3) Vettel, Ferrari, 66 giri, gomme Soft, 1:19.541

4) Alonso, McLaren, 47 giri, gomme Hypersoft - 1:19.856

5) Sainz, Renault, 85 giri, gomme Medie - 1:20.042

6) Grosjean, Haas, 51 giri, gomme Soft - 1:20.237

7) Stroll, Williams, 48 giri, gomme Soft - 1:20.349

8) Ocon, Force India, 49 giri, gomme Soft, 1:20.805

9) Hartley, Toro Rosso, 53 giri, gomme Soft - 1:20.834

10) Leclerc, Sauber, 67 giri, gomme Soft - 1:21.172