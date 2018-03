Test Formula 1 - Vettel da record, sorprendono la Toro Rosso e la Haas

Si è conclusa poco fa la prima parte della terza e penultima giornata di test. Una mattinata all'insegna dei record visto che Sebastian Vettel ha chiuso al primo posto fermando il cronometro sul tempo di 1.17.182, fatto registrare con la mescola Hypersoft. Dopo due giorni dedicati al passo gara, dunque la Ferrari questa mattina si è concentrata sulla ricerca del tempo e il tedesco non ha deluso. In seconda posizione una sorprendente Toro Rosso con Gasly che, negli ultimi minuti della sessione, ha fermato il cronometro sul tempo di 1.17.805 montando la mescola Hypersoft. Alle spalle del francese un'altra sorpresa della mattinata: la Haas di Magnussen con il danese che ha chiuso col tempo di 1.18.360 con mescola Ultrasfot. Segnali davvero positivi per la scuderia statunitense che, nei giorni scorsi, era apparsa in difficoltà.

Quarto tempo per Nico Hulkenberg che ha chiuso ad un secondo e mezzo di distacco dal primo posto mentre in quinta posizione Vandoorne con la sua McLaren che questa volta non ha avuto particolare problemi: 48 i giri completati dal pilota belga. Buoni segnali anche dall'Alfa Romeo-Sauber visto che Ericsson ha chiuso in settima posizione completando 72 giri mentre in ottava posizione Bottas che, con gomme medie, ha chiuso a due secondi e tre decimi di ritardo da Vettel. Novantacinque le tornate completate dal pilota finlandese che si è concentrato sul passo gara.

Sorride Robert Kubica che ha chiuso all'ottavo posto mentre in nona posizione Sergio Perez con una Force India che non sta sorprendendo positivamente in questi test. In ultima posizione Verstappen che ha chiuso a due secondi e sei decimi di ritardo ma l'olandese, come Bottas, si è concentrato sul passo gara.