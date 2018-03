F1, Fittipaldi punta su Alonso: "Puo' ancora diventare campione del mondo"

Google Plus

Il due volte campione del mondo di Formula 1, Emerson Fittipaldi, ha parlato alla stampa delle sue impressioni sulla nuova stagione ormai alle porte. Il brasiliano vede un 2018 molto combattuto tra Mercedes e Ferrari, e, complice la stabilità del regolamento, mette nella bagarre anche Red Bull e McLaren.

Queste sono state le parole dell'ex campione: "Sono sicuro che quest'anno la McLaren andrà molto bene col motore Renault. Sono un team che aveva già un telaio molto valido lo scorso anno, quando è stato il motore Honda a non essere all'altezza. La scuderia di Woking è brava nel comparto aerodinamica, quindi se il Renault si dimostrerà competitivo, credo che Fernando potrà fare molto bene. A livello tecnico tutto è rimasto invariato, quindi come sempre vedo favorite Mercedes e Ferrari, con la Red Bull che potrebbe inserirsi nella lotta, e perchè no, anche la McLaren".

"Penso che Alonso sia ancora uno dei migliori piloti sulla griglia di partenza. Questo nonostante il lunghissimo digiuno di vittorie. Già l'anno scorso alla 500 miglia di Indianapolis ha mostrato quanto sia forte; ha un talento naturale, e penso possa diventare un'altra volta campione del mondo".