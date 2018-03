Formula 1 - Verstappen: "Contento del passo gara e dell'affidabilità"

Soddisfazione sul volto di Max Verstappen al termine della terza giornata di test a Barcellona. Il pilota della Red Bull si è concentrato sul passo gara facendo segnare dei tempi molto interessanti. In una giornata senza intoppi, l'olandese è riuscito a girare con regolarità lasciando qualche sorriso sul volto dei tecnici della Red Bull. Queste le sensazioni del classe 97: "Credo che dovremmo essere vicini alla vetta. Siamo 3 o 4 decimi più lenti sul giro secco, alla fine possiamo lottare con loro in gara, perché normalmente perso che in gara dovremmo essere più vicini. La cosa più importante per noi è guardare a noi stessi, migliorare la monoposto, fare tanti giri ed è quello che siamo riusciti a fare oggi".

Tanta fiducia per Verstappen in vista del primo appuntamento della stagione: "Siamo pronti in termini di affidabilità. Per questo sono molto contento. Abbiamo girato molto oggi, sono felice. Non abbiamo avuto problemi e questo è molto importante e devo dire di essere molto contento del passo che ho mostrato oggi. Possiamo proseguire il nostro lavoro da qui. Il nostro lavoro sembra aver dato buoni frutti. Vedremo come andremo a Melbourne. All'inizio della passata stagione eravamo in condizioni differenti, la differenza era netta. Dunque chiaramente ci aspettiamo di essere più vicini ai nostri rivali. Non so quanto vicini, ma proveremo a esserlo sia in Qualifica che in gara".

Infine una battuta sul tempo fatto registrare da Vettel: "E' stato un buon giro di sicuro. Ma sapevamo che sarebbero stati veloci. E anche la Mercedes sarà fortissima. Stiamo solo cercando di avvicinarci a loro", chiude cosi Max.