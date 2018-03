Test Formula 1 - Raikkonen davanti ad Alonso, la Mercedes vola sul passo gara

Si è conclusa pochi minuti fa la quarta ed ultima giornata di test in quel di Barcellona. Al primo posto, come accaduto ieri, una Ferrari e questa volta c'è Kimi Raikkonen che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.17.221 completando 157 giri. La scuderia di Maranello ha lavorato sia sulla simulazione di qualifica che su quella di gara, ricevendo segnali positivi. In secondo posizione troviamo Alonso che, dopo i soliti problemi in mattinata, ha chiuso a mezzo secondo dalla Ferrari completando 93 giri. Una buona iniezione di fiducia per lo spagnolo anche se c'è molto da lavorare sull'affidabilità in casa McLaren. A completare il podio della sessione la Renault di Carlos Sainz con lo spagnolo che si è concentrato prettamente sulla qualifica, viste le 45 tornate completate.

Quarta posizione per Ricciardo che, al contrario dello spagnolo della Renault, ha provato la simulazione gara completando 92 giri. Al quinto posto Grosjean, autentico maratoneta della sessione con i suoi 181 giri conclusi mentre in sesta posizione Bottas che ha impressionato sul fronte del passo gara. Il finlandese della Mercedes, infatti, ha chiuso col tempo di 1.18.825 con gomme medie. Notevole anche il settimo posto di Hartley che ha completato 156 giri mentre in ottava posizione Ocon che è stato il secondo pilota a completare più tornate dopo Grosjean. A chiudere la top-10 Leclerc e Sirotkin mentre all'undicesimo posto c'è Lewis Hamilton che, al pari del compagno di squadra, si è concentrato sul passo gara. 201 i giri completati dai due piloti della Mercedes. In ultima posizione Lance Stroll, solo venticinque giri per il driver della Williams. Di seguito la grafica con tutti i tempi: