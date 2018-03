Formula 1 - Alonso: "Ci stiamo nascondendo anche noi"

Fernando Alonso ha chiuso l'ultima giornata di test al secondo posto con cinque decimi di ritardo dalla Ferrari di Raikkonen. Dopo i soliti problemi che, al mattino, hanno costretto lo spagnolo a restare ai box nel pomeriggio l'ex pilota della Renault ha completato 93 tornate piazzando la sua McLaren al secondo posto. Queste le sensazioni di Alonso: "I test invernali sono arrivati alla fine, ha detto Fernando in un breve video pubblicato dalla McLaren. Abbiamo avuto qualche problema in alcune giornate, ma abbiamo completato il programma di ogni sessione. Nell'ultima giornata abbiamo cercato di tirare fuori un po' di prestazioni dalla macchina e tutto sembra andare nella giusta direzione".

Lo spagnolo, poi, prosegue: "In mattinata abbiamo avuto un problema con il motore, che ci ha impedito di seguire il programma previsto, ma i ragazzi hanno fatto ancora una volta un lavoro fantastico per rimandarmi in pista il prima possibile. Nel pomeriggio poi le cose sono andate molto bene e siamo riusciti a recuperare il programma dell'intera giornata, quindi sono molto contento del risultato e dell'ultimo giorno di test". Infine Alonso ribadisce il potenziale importante della sua monoposto: "Penso che la MCL33 possa fare di più, sia in termini di prestazioni che di affidabilità, ma ora ci aspettano due settimane fondamentali in fabbrica, peché dobbiamo preparare la prima gara. In Australia, quando tutti daranno il massimo, capiremo di più dove siamo, ma penso che per noi il pre-campionato sia stato molto produttivo", chiude cosi Fernando.