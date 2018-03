Formula 1 - Vettel: "Sono fiducioso. Hamilton? Un rivale in pista, non nella vita"

Tra due settimane torna la Formula 1 che farà tappa in Australia. Dopo i test invernali è giunta l'ora di fare sul serio con un Sebastian Vettel pronto a dare la caccia a Lewis Hamilton già dai primi metri di questa stagione. Il pilota della Ferrari, intervistato dal quotidiano tedesco Bild, parla cosi: "Credo che la nostra SF71H sia una buona base da cui partire. Ora lavoreremo sullo sviluppo per esplorarne e migliorarne ancora il potenziale. Ho molta fiducia nella squadra, conosco le capacità e la dedizione dei ragazzi di Maranello. Abbiamo fatto un buon lavoro anche noi in termini di distanza percorsa, coprendo in totale 4323 Km. Da parte mia ne ho fatti 875 in un giorno, l’equivalente di 188 giri, e un totale di quasi tremila! Non abbiamo avuto nessun vero problema sulla macchina, e mi sono anche divertito a guidarla".

La concorrenza sarà molto agguerrita: "I nostri avversari, Mercedes e Red Bull, hanno usato un solo tipo di pneumatico per la simulazione di gara, dice Seb. Questo non si può fare in un vero Gran Premio, e ha un’influenza sulle strategie e sul risultato finale". E sul problema relativo alle gomme aggiunge: "Penso sia normale che, dopo i primi giorni di test, ogni squadra cerchi di portare il fornitore di gomme nella direzione che più si adatta alla propria vettura. Da parte nostra, pensiamo che la Pirelli abbia fatto un buon lavoro con la sua gamma di mescole". Tra due settimane ripartirà la caccia a Lewis Hamilton, avversario in pista ma non nella vita come spiega Vettel: "Lewis è un quattro volte iridato, uno dei migliori della Formula 1. È un rivale in pista, non nella vita. Onestamente non mi importa contro chi gareggio, ma è ovvio che se batti Hamilton o Alonso in definitiva è meglio e ti fa essere orgoglioso. È noto l'elevatissimo livello di Lewis o Fernando".

Infine qualche battuta sull'introduzione dell'Halo e l'abolizione delle Grid Girls: "L'Halo non è bello esteticamente ma va giudicato per la sicurezza, se anche una sola vita può essere salvata grazie ad esso, ecco che sarà stata giustificata la sua utilità. Le grid girls non ci sono più? A me sta benissimo vedere i ragazzini in griglia, come accade nel calcio da tempo. È una bella idea per la Formula 1".