Formula 1: Berger crede nei progessi di Honda per il 2018

Gli ultimi tre anni di Formula 1 per Honda sono stati una vera e propria delusione. La partnership tecnica tra il colosso giapponese e la McLaren si è risolta in un clamoroso fiasco, con il team di Woking che ha deciso di passare alle PU Renault per la stagione 2018. Honda si è ritrovata dunque a finalizzare in extremis un accordo per equipaggiare le proprie PU sulla Toro Rosso.

I primi test in pista hanno visto proprio la scuderia di Faenza come una delle sorprese positive, e questo grazie anche alla riorganizzazione dei ruoli fatta da Honda durante la pausa invernale. Tra i nuovi vertici Honda figura il nome di Toyoharu Tanabe, ex ingegnere di Berger ai tempi dell'esperienza in McLaren del pilota austriaco, quando il binomio McLaren-Honda dettava legge in F1.

Proprio Gerhard Berger è uno dei più convinti sostenitori della rinascita Honda per questa stagione, e ne ha parlato con la stampa. Queste sono state le sue parole: "Ho sorriso quando ho visto il mio ex ingegnere, che lavorò con me per tre anni ai tempi della McLaren-Honda, come nuovo direttore tecnico della casa nipponica. È davvero bravo, quindi posso immaginare che insieme alla Toro Rosso, con Franz Tost e la potenza economica della Red Bull alle spalle, quest'anno Honda abbia davvero tutto per fare bene. È già un buon segno che ci siano stati riscontri positivi nei test invernali, soprattutto per quanto riguarda l'affidabilità. Honda è un'azienda con una grande cultura sportiva, sono sicuro che farà bene".