Formula 1, Fernando Alonso: "Sono pronto, noi vicini alla Top 5 a Melbourne"

La McLaren si è mostrata veloce durante le due sessioni precampionato a Barcellona, l'aspetto che ha fatto maggiormente preoccupare è stata però l'affidabilità della monoposto, inconvenienti che secondo i meccanici sono stati risolti prima di spedire tutto il materiale in Australia, dunque in tempo per lo 'start' della competizione. Fernando Alonso si approccia con serenità al Gran Premio inaugurale che aprirà i battenti al Campionato del Mondo 2018: "Sono pronto. Penso che abbiamo avuto un inverno con qualche giornata buona e qualche giornata non buona, però adesso tutti i problemi sono stati risolti in fabbrica. Arriviamo qui con molta fiducia, non vedo l'ora di iniziare a gareggiare".

Il pilota iberico si lascia andare a dei pronostici: "La Mercedes si è dimostrata più veloce di tutti, è ancora la favorita. Ferrari e Red Bull saranno le sue principali rivali, credo che le gerarchie siano sempre quelle, poi è ovvio che a parlare sarà la pista. Noi della McLaren speriamo che dopo i primi tre team ci siamo noi, non sarà facile perchè anche la Renault e la Haas hanno fatto passi da gigante. I primi sono molto consistenti, i secondi invece hanno migliorato tanto nel corso dei test invernali. Ci sarà tanta bagarre. Battaglieremo con loro, e sicuramente, tra qualche gara, essere molto vicini alla Red Bull che ha lo stesso nostro motore, è un buon target per noi, significherebbe essere la quarta forza del mondiale".

Per quanto riguarda invece gli obiettivi a breve termine, ovvero quelli per Melbourne, Alonso vede la McLaren vicina alla ‘top five’: "Vogliamo andare a punti, è il modo migliore per iniziare la stagione. Abbiamo bisogno di un buon risultato per motivare la squadra e continuare a lavorare per il resto dell’anno. Il primo Gran Premio è sempre una sorta di terno al lotto perchè è il primo vero test in pista. Occhio alle gomme, che possono giocare brutti scherzi quindi di conseguenza saranno molto importanti le strategie".