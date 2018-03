Formula 1 - Vettel: "Sembriamo vicini e questa è una buona notizia"

Sebastian Vettel ha chiuso in quinta posizione le prime due sessioni di Prove Libere in quel di Melbourne. Il tedesco della Ferrari si è concentrato soprattutto sul bilanciamento della monoposto e nel giro secco non ha mostrato tutto il potenziale della sua "Loria". L'ex pilota della Red Bull spera di aggiungere una lettera, a fine stagione, al nome della sua Ferrari: "Abbiamo inventato un nome nuovo, dice Seb a Sky Sport F1. Magari se faremo molto bene quest'anno, magari ci saranno delle bambine che prenderanno il nome Loria e sarebbe molto bello. Ogni anni ci mettiamo insieme e cerchiamo di trovare un nome divertente. Diciamo che questo è solo l'inizio della storia. Magari aggiungeremo una lettera alla fine dell'anno".

La giornata, come detto, si è conclusa con il quinto posto finale ma il tedesco ha sensazioni positive: "E' stato un lavoro noioso, come ogni venerdì. Abbiamo provato a cambiare un pochino il bilanciamento, perché non mi sentivo molto a mio agio. Abbiamo ancora parecchio lavoro da fare e della prestazione da tirare fuori dalla macchina, ma non c'è da preoccuparsi, perché sappiamo che se mettiamo tutto nel posto giusto, siamo in condizioni migliori. Sembriamo vicini, e questa è una buona notizia, quindi dobbiamo fare il possibile per migliorare". Vettel, però, non si sbilancia circa le possibilità di centrare la pole position: "Credo che sia troppo difficile all'inizio della stagione poterlo dire. Normalmente, dopo un paio di gare, capisci quanto migliorano gli altri e al venerdì sai chi può andare in pole, ma adesso bisogna aspettare", chiude cosi il tedesco.