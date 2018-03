Formula 1 - Ricciardo e Verstappen: "Speriamo in una qualifica bagnata"

Non ha affatto deluso le attese la Red Bull con Max Verstappen che è stato il secondo pilota più veloce in pista dopo Lewis Hamilton. 127 millesimi di distacco tra i due piloti mentre Ricciardo ha chiuso in settima posizione concentrandosi sul passo gara. La vettura si è comportata bene nel venerdì ma entrambi i piloti sperano in una qualifica bagnata per giocarsi la pole position ad armi pari con Mercedes e Ferrari.

Queste le parole di Daniel Ricciardo al termine delle due sessioni: "Speriamo sempre in una giornata di pioggia così da poter uniformare le prestazioni. Oggi, con l'asciutto, la nostra macchina non si è comportata male e questo è un buon segno, ma col bagnato potremmo avere qualche possibilità in più. L'ultima qualifica bagnata che ho disputato su questo tracciato è stata nel 2014 ed il risultato non è stato affatto negativo. Spero che possa essere così anche domani". Qualche rimpianto per la posizione nella seconda sessione: "Il mio tempo è stato di quattro decimi più alto rispetto a quello ottenuto con le soft, dice l'australiano. Avrei potuto centrare la terza o la quarta posizione in classifica. L'equilibrio della monoposto, tuttavia, non era perfetto quindi non sono preoccupato".

Qualche problema di bilanciamento, invece, nel momento in cui sono state montate sulla sua Red Bull le gomme Ultrasoft: "Anche se ho fatto soltanto mezzo giro con le Ultrasoft mi sono subito accorto che c'era qualcosa che non andava con il bilanciamento e che non sarebbe dipeso soltanto da una modifica all'ala anteriore. Abbiamo cercato di apportare un cambiamento importante per la simulazione di long run, ma il tempo stava per scadere". L'australiano, però, è stato penalizzato di tre posizioni per non aver adeguatamente rallentato in regime di bandiera rossa.

Poi spazio a Verstappen che, al pari del compagno, si augura una qualifica bagnata: "Sotto la pioggia si è meno dipendenti dalle performance del motore ed è più difficile riuscire a gestire la potenza in modo adeguato. Le nostre vetture, di solito, funzionano molto bene con la pioggia ed io mi ci trovo alla grande in quelle condizioni. Spero che domani siano confermate le previsioni". E sul comportamento della monoposto aggiunge: "Dopo i test in Spagna avevamo qualche dubbio circa il nostro effettivo potenziale, non ci era chiaro. Dopo la sessione di oggi sono molto contento del comportamento della vettura. Ovviamente c'è ancora un grande margine di miglioramento, ma sono contento di come si sia svolta la giornata odierna. Non abbiamo accusato guasti e questo è un ottimo segnale".