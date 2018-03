Formula 1, tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza per Ricciardo

Parte in salita il week end di casa per Daniel Ricciardo: il pilota Red Bull infatti al termine delle PL2 si è visto comminare una penalità di tre posizioni in griglia per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiera rossa.

La bandiera rossa era stata esposta a metà della sessione per rimuovere dei detriti sul rettilineo del traguardo, e sembra che Ricciardo sia andato troppo veloce in alcuni settori: da quest'anno la FIA ha deciso di punire severamente i piloti che non rispettano le norme di sicurezza in pista, e questo caso è un chiaro esempio dell'inasprimento di queste regole. Oltre alle tre posizioni in griglia, Ricciardo ha anche perso due punti sulla SuperLicenza.

Lo stesso Ricciardo avrebbe dichiarato davanti al collegio dei commisari di aver avuto delle informazioni errate sul dashboard della sua vettura durante la bandiera rossa: questo e il fatto che una volta accortosi dell'errore abbia vistosamente rallenatato nel settore 3 della pista ha convinto i commisari di gara a non infliggere una pena più servera all'australiano. La gara comunque per Ricciardo sarà in salita: un peccato, visto che nelle PL la Red Bull aveva mostrato un ottimo potenziale.