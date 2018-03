F1, Ferrari - Raikkonen in palla: "La Ferrari può migliorare"

Nonostante la Mercedes sia sembrata molto più in palla, rispetto alla Red Bull e soprattutto alla Ferrari, in casa del Cavallino c'è da guardare al sabato australiano con fiducia, perchè la vettura sembra esserci e anche perchè c'è un Kimi Raikkonen davvero ritrovato. Il finlandese sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere ha chiuso a ridosso dei rivali della Mercedes - specie del connazionale Bottas - e soprattutto, è stato in entrambi i casi il miglior alfiere Ferrari.

Se Vettel, nonostante vari tentativi, non sia riuscito ancora a trovare il perfetto setup, in vista di qualifica e gara, il finalndese ammette di aver provato varie soluzioni e di aver trovato una buona base di partenza, anche se c'è ancora da lavorare: "E' andata piuttosto bene, ma è stato come un qualunque altro test in un weekend di gara. Abbiamo provato differenti soluzioni per il set up e ci siamo posti parecchie domande per capire quale soluzione adottare, ma questo è normale ad inizio stagione. Bisogna provare varie soluzioni per cercare di capire qual è la migliore strada da seguire. Ci sono ancora vari aspetti da migliorare, ma non è stata una brutta partenza".

Ovviamente Kimi Raikkonen non può venir meno alla sua fama e a chi critica una Ferrari non ancora in forma, il finnico risponde spiegando come Melbourne non rappresenti un circuito adatto a stabilire i valori delle vetture, poichè ha un disegno particolare, in quanto circuito cittadino. Nonostante ciò, il finlandese sa anche che c'è da migliorare ancora, se si vuole essere al top: "E' sempre difficile riuscire a trovare un assetto ed un bilanciamento perfetto in una pista come questa, ma l'inizio non è stato troppo negativo. Cercheremo di migliorare in vista di domani, anche se le previsioni meteo sono incerte. Sicuramente ci sono dei settori nei quali migliorare".