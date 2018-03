F1, Gp d'Australia - Pirelli, Isola: "Gap minimo, attenzione alla pioggia però"

E' un anno nuovo per tutti, anche per la Pirelli, che dopo aver introdotto le nuove gomme, dalle dimensioni maggiori, lo scorso anno, per questa stagione 2018 ha deciso di "ammorbidire" i vari set di pneumatici e di inserire un nuovo compound, chiamato HyperSoft, a mescola rosa e ancora più morbide delle UltraSoft, a banda viola, presenti in Australia.

Ed è proprio da qui che parte la stagione, che sarà alla scoperta delle nuove calzature Pirelli, che già a Melbourne potranno giocare un ruolo importante, come è stato evidenziato da queste prime due sessioni di prove libere, in cui il gap tra le soft e le ultrasoft sia di soli sei decimi. In due sessioni in cui le temperature sono state stazionarie, intorno ai 30° per l'ambiente e 40° per l'asfalto, i team hanno provato tutti i tipi di set a disposizione, evidenziando proprio questo dato, ovvero che tra Soft e UltraSoft, ballano solo sei decimi, che potrebbero portare i team ad osare, come spiega Mario Isola, responsabile della Pirelli nel motorsport: "Dopo le prime due sessioni di libere della nuova stagione ci sono ovviamente molti dati da analizzare per avere un quadro più completo delle prestazioni. Il gap di performance tra soft e supersoft è finora piuttosto basso, mentre tra soft e ultrasoft è di circa 6 decimi. Di conseguenza, tutte e tre le mescole potranno essere molto interessanti in ottica di strategia di gara".

Il responsabile della Pirelli, ha sottolineato come i dati raccolti siano i primi della stagione e che sono difficilmente comparabili con quelli del 2017, anche se i tempi sono simili. In più, dovrebbe arrivare la pioggia e questo potrebbe creare un certo scompiglio: "Quelli di oggi sono i primi tempi ottenuti con condizioni che possiamo confrontare con quelle dello scorso anno. Sugli stint più lunghi il ritmo dei piloti davanti sembra essere abbastanza simile. Un quadro che potrebbe cambiare domani, con l’atteso arrivo del maltempo e con previsioni incerte anche per domenica".