F1, Williams - Giornata positiva, Sirotkin azzarda: "Q3 non impossibile"

Il venerdì del primo Gp dell'anno, in casa Williams, non è stato dei migliori, con Lance Stroll soltanto 15° e Sergey Sirotkin 18° davanti alle sole Alfa Romeo-Sauber, ancora in rodaggio e in attesa di miglioramenti. Nonostante i risultati, in termini velocistici non siano stati il top, all’interno della scuderia di Grove il morale resta alto, con Sergey Sirotkin che suona la carica e, nonostante sia al primo GP in carriera, già punta alto e non si nasconde, spiegando bene di puntare alla Q3 già nella sua gara d'esordio: "Le due sessioni sono andate entrambe abbastanza bene rispetto a Barcellona sento che la macchina è più competitiva. Anche se devo ancora imparare tantissime cose soprattutto a livello procedurale la Q3 è l’obiettivo di domani, anche se siamo veramente in tanti a poter ambire a quest’obiettivo. Se saremo perfetti, però, potremmo farcela”.

Dall'altro lato del box, c'è un Lance Stroll un po' meno energico, che non ha potuto effettuare il suo giro buono con gomma nuova a causa della bandiera rossa. In più, il canadese a fine PL2 si è trovato con il motore in safety-mode, a causa di uno stop troppo lungo, nella fase di simulazione della partenza dopo la bandiera a scacchi e il motore Mercedes si è surriscaldato, costringendolo a parcheggiare poco dopo. Nonostante ciò, Stroll guarda con ottimismo a domani: “Le prove di partenza sono andate bene, i semafori si vedono anche con l’Halo. La mia giornata è stata positiva, non sappiamo ovviamente mappature e carburante a bordo dei nostri competitor, ma finalmente domani avremo il primo quadro della situazione in qualifica”.

Infine, anche Paddy Lowe, direttore tecnico del team, ha espresso un suo parere positivo sulla giornata, spiegando come entrambi i piloti hanno cercato di fare nelle PL2 anche il lavoro previsto per il terzo turno di prove libere, poichè dovrebbe arrivare la pioggia: “A parte un problema alla radio di Sergey e un surriscaldamento della power unit di Lance durante le prove di partenza che ha fatto scattare la safety mode per salvaguardare il propulsore è stato un venerdì pulito, abbiamo effettuato un run in più di quanto preventivato nelle PL2 per anticipare la pioggia prevista domani. Sergey sta imparando il tracciato, le scuderie di centro gruppo sono veramente vicine tra loro perciò il lavoro che svolgeremo nella notte sarà fondamentale per ambire a posizioni importanti in qualifica”.