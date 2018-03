Formula 1 - Alonso: "Segnali positivi, domani voglio fare punti"

L'anno scorso avrebbe firmato in bianco per un decimo posto in qualifica e invece, quest'oggi, Fernando Alonso è giustamente deluso per non essere riuscito a centrare la qualificazione all'ultima manche di qualifica. Lo spagnolo, che ha pagato un piccolo errore al primo settore, partirà in decima posizione vista la penalità di Bottas. Il bicchiere per Fernando è mezzo pieno in vista della gara di domani: "Siamo stati abbastanza competitivi per tutto il weekend e questo è stato un sollievo, perché dopo i test invernali non sai mai quanto lo sarai in Australia, esordisce l'ex pilota della Ferrari. Ora siamo fiduciosi che con questa base possiamo essere molto competitivi nelle prossime gare, perché arriveranno tanti sviluppi a breve. E' un buon punto di partenza e speriamo di fare tanti punti domani".

Lo spagnolo poi prosegue, sperando anche nell'aiuto della pioggia: "Parto undicesimo, anzi decimo perché Bottas pagherà penalità, quindi penso che fare punti sarebbe quasi obbligatorio. Speriamo di fare una buona gara, senza errori. Potrebbe esserci anche la pioggia, quindi sarà importante rimanere concentrati e vedere cosa succede". Infine una battuta sull'errore nell'ultimo giro della Q2 che gli è costato l'accesso all'ultima manche delle qualifiche australiane: "Si, però Vandoorne ha fatto un errore più grande. Voglio dire, se non siamo in Q3 per il mio errorino...", chiude cosi Fernando Alonso.