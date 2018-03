Formula 1 - Leclerc: "Sono soddisfatto, peccato l'errore in Curva 4"

Charles Leclerc, alla prima qualifica in Formula 1, si è piazzato al diciottesimo posto, con la sua Alfa Romeo Sauber, sprecando l'occasione di centrare la seconda manche con un errore alla Curva 4 come da lui stesso ammesso ai microfoni: "Sono contento della mia prima qualifica in Formula 1, ma sono anche amareggiato dell'errore in Curva 4 che mi è costato il passaggio in Q2. Questo era il mio obiettivo principale più che stare davanti ad Ericsson in qualifica". Esordisce cosi il pilota monegasco che l'anno scorso ha monopolizzato il campionato di Formula 2.

Nonostante la diciottesima posizione Leclerc vede il bicchiere mezzo pieno in vista della gara di domani: "E' stata una giornata positiva a prescindere dal risultato perché non pensavamo di poter essere così vicini al passaggio in Q2. Dobbiamo essere soddisfatti di questo. Peccato per l'errore in Curva 4, ma ci può stare alla mia prima qualifica". L'obiettivo dichiarato è quello di potersela giocare con la Toro Rosso e la Williams: "Da quello che abbiamo visto ieri, credo che come passo gara saremo vicini alle Toro Rosso ed alle Williams. Penso che domani ce la giocheremo contro queste due scuderie", chiude cosi il pilota monegasco.