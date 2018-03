Formula 1 - Raikkonen completa il podio Ferrari: "Gara positiva"

Prima gara e primo podio della stagione per Kimi Raikkonen che chiude al terzo posto i 58 giri dell'Albert Park di Melbourne. Un Gran Premio d'Australia comunque agrodolce per il finlandese che, dopo aver conquistato la seconda piazzola di partenza, si vede sopravanzare dal compagno di squadra, Vettel, grazie ad una strategia azzeccata da parte del box e anche ad un po' di fortuna in dote al tedesco. Strategia di cui ha chiesto lumi anche poco prima di salire sul podio venendo rassicurato dallo stratega della Ferrari.

Rassicurato dalle parole dei box, Kimi si è quindi serenamente concesso all'intervista post-podio, dove come di consueto si è concesso qualche meritato sorso di champagne: "È stata una gara abbastanza positiva. Non abbiamo tratto il massimo da quello che potevamo ma per fortuna della squadra la sorte ha aiutato Seb". Buono è il conto di tutto il weekend ed ovviamente anche di tutti e cinquantotto i giri previsti dal Gran Premio d'Australia, dove la vettura creata a Maranello ha mostrato ottima velocità media e di punta, anche se non è mai riuscito ad impensierire la prima posizione occupata da Lewis Hamilton: "La mia velocità è stata buona per tutta la giornata ma qui è difficile superare. Ci ho provato in curva 2 alla partenza ma non ce l’ho fatta. Ho provato a tenere il ritmo per giocarmela con la sosta.La Safety Car è anche questione di fortuna ma sono comunque riuscito a finire sul podio".

Sul finire di gara, Raikkonen, ha dovuto anche gestire la pressione di Ricciardo e della sua Red Bull, ma nonostante i tentativi dell'australiano, il finlandese è sembrato giocare un po' al gatto con il topo: "Alla fine c’era la pressione dalla Red Bull ma mi tengo il terzo posto. Siamo contenti della macchina, abbiamo iniziato bene". E' arrivato invece con un giro di ritardo il problema di consumo gomme che ha colpito Hamilton, altrimenti il numero 7 della Ferrari avrebbe potuto provare seriamente l'attacco al campione del mondo facendo conquistare un'inattesa doppietta alla scuderia di Maranello.