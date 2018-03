F1, Gp d'Australia - Alonso ottimo quinto: "Quest'anno possiamo lottare con gli altri"

Ottimo inizio del Mondiale 2018 per Fernando Alonso: alla prima gara ufficiale del binomio McLaren-Renault lo spagnolo ha conquistato un quinto posto al termine di una lunga battaglia con Max Verstappen.

Ovviamente felice, Alonso ha spiegato ai giornalisti nel post gara le sensazioni avute in macchina durante il Gp d'Australia. "E' stata una buona gara. Come avevamo detto anche ieri dopo le qualifiche, abbiamo un ottimo potenziale. Siamo riusciti a sfruttare tutte le opportunità che si sono presentate oggi, come proviamo a fare sempre. Per tutta la gara abbiamo tenuto un buon ritmo e nel finale ho lottato con Verstappen, riuscendo a tenerlo dietro. Lui è sempre uno molto tosto, molto aggressivo ed è difficile da tenere dietro. Però oggi lo abbiamo fatto con una certa facilità. Ora, finalmente, possiamo attaccare, difenderci, è un modo di correre completamente diverso rispetto agli ultimi anni. Come detto, è stato un ottimo inizio, e abbiamo ancora del potenziale; abbiamo ancora molto da scoprire su questa macchina e sono sicuro che potremo puntare a posizioni di prestigio anche nelle prossime gare".

foto da Twitter McLaren

"E' stato un inverno difficile per tutti in fabbrica, hanno dovuto lavorare ore extra per il cambio di motore. Abbiamo dovuto ridisegnare alcune parti, tutta la parte dietro della vettura e il cambio. Siamo arrivati molto corti coi tempi, tanto corti che alcuni pezzi non sono arrivati in tempo per la gara. Aver terminato con due macchine a punti alla prima gara stagionale deve essere un motivo d'orgoglio per tuttti quelli che hanno e stanno lavorando così duramente in fabbrica. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare molto, ma sappiamo anche che sarà un anno molto diverso dagli ultimi tre, finalmente ci possiamo divertire in pista".